Dấu hiệu nhận biết 'cán bộ thuế giả mạo'

Thuế TP Hà Nội vừa cảnh báo tình trạng một số đối tượng giả danh cơ quan, cán bộ thuế để gọi điện, gửi thư hoặc giấy mời làm việc tới người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm trục lợi.

Theo cơ quan này, dấu hiệu quan trọng để nhận biết giả mạo là người tự xưng cán bộ thuế yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật như số định danh cá nhân, căn cước công dân, mật khẩu hoặc mã xác thực OTP.

Cơ quan thuế khẳng định không yêu cầu người nộp thuế cung cấp các thông tin bảo mật này, cũng không đề nghị chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để giải quyết thủ tục hành chính về thuế.

Ngành thuế cũng cảnh báo thủ đoạn gửi đường dẫn (link) tới các website giả mạo. Hiện website chính thức của cơ quan thuế sử dụng tên miền "gdt.gov.vn". Theo Thuế TP Hà Nội, các thông tin chính thống sẽ được gửi qua ứng dụng eTax Mobile, cổng dịch vụ công, thuế điện tử hoặc email công vụ có đuôi @gdt.gov.vn.Nếu gửi qua đường bưu điện, trên bì thư chứa văn bản của ngành thuế có logo và tên định danh của đơn vị gửi.

Trong khi đó, các trang giả mạo thường có địa chỉ gần giống website chính thức, nhưng thêm hoặc bớt một vài ký tự, chèn số bất thường. Một số trang dùng các tên miền như .com, .net, .org, sau đó yêu cầu người dùng nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Vì vậy, Thuế Hà Nội khuyến cáo khi nhận cuộc gọi, tin nhắn hoặc giấy mời đáng ngờ, người dân không nên làm theo hướng dẫn ngay. Thay vào đó, người nộp thuế nên tự đăng nhập các cổng thông tin chính thức, gọi đường dây nóng hoặc đến trực tiếp chi cục thuế địa phương để kiểm tra và báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.