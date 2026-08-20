Trai làng ở Huế lai tạo hoa súng độc lạ bán ra thị trường quốc tế, thu tiền tỷ/năm

Nhặt mầm hoa bị bỏ đi, gây dựng “vương quốc” hoa súng trên đất quê

Tại thôn Mỹ Thạnh, xã Vinh Lộc, TP.Huế (trước đây là xã Giang Hải, huyện Phú Lộc), mô hình trồng hoa súng của anh Huỳnh Văn Khanh (SN 1989) là một điểm sáng kinh tế nổi bật.

Hành trình xây dựng nên nhà vườn Hoàng Khanh chuyên hoa súng hàng đầu khu vực này bắt đầu từ những trải nghiệm thực tế của anh khi còn làm thợ sân vườn.

Anh Huỳnh Văn Khanh ở xã Vinh Lộc (trước đây là xã Giang Hải, huyện Phú Lộc) TP.Huế giới thiệu các giống hoa súng tại mô hình nhà vườn Hoàng Khanh. Ảnh: Nguyễn Nhi.

Giai đoạn 2013 - 2014, trong quá trình thi công tiểu cảnh cho các công trình, anh Khanh nhận thấy hoa súng thời điểm đó chưa được chú trọng phát triển nhiều về chủng loại hay vẻ đẹp, nhưng giá thành bán ra lại tương đối cao. Nhận thấy quê hương có nguồn nước tự nhiên trù phú, anh đã tự nhân giống ngay trên chính mảnh đất quê mình để phát triển kinh tế.

Bước khởi đầu của anh gặp khó khăn về nguồn vốn. Không có tiền tích lũy để nhập các giống hoa đắt đỏ, anh gõ cửa các nhà vườn cũ nơi từng làm việc để xin lại những củ giống, mầm hoa bị bỏ đi sau thi công mang về trồng thử nghiệm.

Nói về thời gian đầu, anh Khanh chia sẻ: "Khởi nghiệp thì mình không có một chút vốn nào đâu, vốn ban đầu coi như là 0 đồng. Chủ yếu là mình đi xin, đi nhặt lại những cây hoa, mầm hoa hay củ giống người ta bỏ đi ở các nhà vườn. Mình đem về trồng thử nghiệm một thời gian thấy cây phát triển và sinh sôi rất nhanh. Nhận thấy đây là tín hiệu tích cực, mình mới bắt đầu đầu tư 100m2 đất đầu tiên dưới nhà mẹ để trồng các dòng hoa cơ bản, rồi sau đó mới mở rộng dần lên…”.

Toàn cảnh các hồ trồng hoa súng được đầu tư bài bản của anh Huỳnh Văn Khanh ở xã Vinh Lộc (trước đây là xã Giang Hải, huyện Phú Lộc) TP.Huế. Ảnh: Trang Phương.

Nghề trồng cây dưới nước phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Khí hậu miền Trung nắng gắt vào mùa khô và mưa lũ ngập lụt vào mùa đông. Mấy năm đầu do chưa có kinh nghiệm, anh gặp thất bại khi mùa nắng cây héo úa, còn mùa mưa lũ làm ngập trôi diện tích trồng.

Anh bắt đầu theo dõi quy luật thời tiết để cải tạo lại đồng ruộng. Anh đào mương, xẻ rãnh quanh vườn để điều tiết nước. Mùa khô dẫn nguồn nước tự nhiên vào nuôi cây, mùa mưa mở hệ thống rãnh cho nước thoát nhanh. Nhờ nắm chắc kỹ thuật thủy lợi và đặc tính của loài súng, mô hình của anh dần đi vào ổn định, mở rộng diện tích lên con số 7 ha như hiện tại.

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Khi đã làm chủ kỹ thuật canh tác, anh Khanh nhận ra việc phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn giống nhập khẩu từ Thái Lan hay các nước lân cận sẽ khó tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài. Anh dành thời gian tự nghiên cứu phương pháp phối giống, thụ phấn nhân tạo nhằm tìm kiếm những mặt hoa mới.

Những cây hoa súng tại mô hình của anh Khanh ở xã Vinh Lộc (trước đây là xã Giang Hải, huyện Phú Lộc) TP.Huế được trồng và chăm sóc riêng trong từng chậu, tạo điều kiện thuận lợi để cây sinh trưởng và phát triển. Ảnh: Nguyễn Nhi.

Quy trình chăm sóc hoa súng tại nhà vườn hướng đến sự tối giản và ưu tiên yếu tố tự nhiên. Từ lúc cấy mầm xuống bùn đất đến khi cây cho hoa lứa đầu tiên mất khoảng 35 đến 45 ngày.

Nguồn phân bón chủ yếu tận dụng từ các phụ phẩm hữu cơ như phân bánh dầu, bã đậu nành sau khi ép dầu lạc. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được hạn chế tối đa, chỉ phun phòng các loại sâu ăn lá thông thường định kỳ mỗi tháng một lần.

Anh liên tiếp tạo ra nhiều giống súng mới có màu sắc và phom dáng ấn tượng. Trong đó, nổi bật là giống súng "Mưa Đỏ" do anh tự lai tạo thành công và đăng ký thương hiệu. Giống hoa này nhanh chóng thu hút trên thị trường trong nước và được giới chơi hoa quốc tế đánh giá cao.

Những bông hoa súng với màu sắc độc đáo được lai tạo giữa nhiều giống khác nhau, mang lại giá trị kinh tế cao cho mô hình của anh Khanh ở xã Vinh Lộc (trước đây là xã Giang Hải, huyện Phú Lộc) TP.Huế. Ảnh: Trang Phương.

Bên cạnh phân khúc hoa súng bình dân giá từ 50.000 đến 100.000 đồng/cây phục vụ số đông người chơi hoa, vườn của anh Khanh còn cung cấp các dòng súng đột biến, dòng lai cao cấp có giá từ vài triệu đến 5 - 10 triệu đồng/cây.

Tuy nhiên, việc vận chuyển một loài cây thủy sinh sống dưới nước đi xa là bài toán kỹ thuật không đơn giản. Anh Khanh đã áp dụng phương pháp ép cây tạo củ giống (tuber) để giải quyết vấn đề này.

Nói về kỹ thuật xuất khẩu, anh Khanh cho biết: "Để vận chuyển được một cây hoa súng ra nước ngoài thì khâu quan trọng nhất là mình phải làm được cái củ hoa súng. Từ một cây phát triển bình thường, mình dùng kỹ thuật ép cho nó tạo thành củ, bảo quản trong túi xơ dừa ẩm có thể gửi đi 3 đến 5 tháng mà không hư hỏng, trong khi vận chuyển cây tươi tối đa chỉ được 5 đến 10 ngày. Nhờ tạo được củ giống nên mình mới xuất đi nước ngoài được. Có những củ giống mình bán cho khách Ấn Độ giá 200 USD, thậm chí có những củ hiếm giá 10 đến 20 triệu đồng là bình thường…”.

Những củ giống hoa súng được tuyển chọn và xử lý kỹ lưỡng, có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Nhi.

Sự đa dạng về chủng loại cùng các đơn hàng giá trị đã mang lại nguồn thu nhập lớn, giúp doanh thu trung bình mỗi tháng của anh lên tới hàng trăm triệu đồng. Sản phẩm của anh cũng đã xuất sang nhiều thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan…

Nhờ chủ động ứng dụng công nghệ, đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử (đặc biệt là Facebook), thị trường tiêu thụ của nhà vườn Hoàng Khanh mở rộng ra toàn quốc, tập trung mạnh ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho gia đình, nhà vườn của anh Khanh còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 15 đến 20 lao động địa phương. Người lao động được bố trí các công việc phù hợp như làm đất, nhặt cỏ, tách mầm hay đóng gói sản phẩm.

Hoa súng nở rộ trên mặt nước với sắc tím nổi bật, tạo điểm nhấn cho khu vườn của anh Khanh ở xã Vinh Lộc (trước đây là xã Giang Hải, huyện Phú Lộc) TP.Huế. Ảnh: Trang Phương.

Mức thu nhập bình quân của công nhân tại vườn dao động từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng. Đối với những thợ lành nghề, nắm vững kỹ thuật chăm sóc và hỗ trợ lai tạo, mức lương đạt từ 12 đến 15 triệu đồng/tháng.

Về định hướng phát triển thời gian tới, anh Khanh cho biết anh sẽ giữ nguyên diện tích mặt nước hiện tại để tập trung nâng cao chất lượng và giá trị thẩm mỹ của sản phẩm. Mục tiêu trọng tâm là tiếp tục thụ phấn, chọn lọc để tạo ra thêm các thế hệ hoa súng mới.

Anh Khanh tâm sự: "Mỗi năm mình phải nỗ lực tạo ra được những con giống mới đẹp hơn năm trước. Làm sao để khi nhắc đến hoa súng Việt Nam, khách hàng quốc tế phải tìm đến tận vườn của mình để đặt mua, đó mới là định hướng lâu dài…”.