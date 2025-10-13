Ngân 98 vừa bị bắt tạm giam là ai?

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, biệt danh "Ngân 98") để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngân bị cáo buộc sử dụng cách thức "hàng tặng kèm" để tuồn ra thị trường sản phẩm giảm cân không phép, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Ngân 98 vừa bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao.

Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh ngày 19/1/1998 tại Gia Lai, hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM.

Cô được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật và gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội trong nhiều năm qua. Bên cạnh nhan sắc nổi bật và phong cách gợi cảm, Ngân 98 còn thu hút sự chú ý bởi chuỗi phát ngôn sốc, hình ảnh táo bạo cùng chuyện tình nhiều ồn ào.

Năm 2019, Ngân theo học khóa đào tạo DJ chuyên nghiệp và bắt đầu sự nghiệp biểu diễn tại các địa điểm giải trí ở TPHCM. Với ngoại hình nóng bỏng và phong cách trình diễn táo bạo, Ngân 98 nhanh chóng trở thành một trong những DJ được chú ý nhất thời điểm đó.

Bên cạnh công việc biểu diễn, cô còn kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giảm cân.

Tuy nhiên, thay vì được công nhận ở vai trò nghệ sĩ, Ngân 98 lại thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội vì những hình ảnh bị cho là phản cảm hoặc phát ngôn gây sốc. Cô từng không ngại đăng tải các bức ảnh gợi cảm, khiến công chúng tranh cãi dữ dội. Việc xây dựng hình ảnh quá đà khiến cô bị gắn mác “hot girl thị phi”.

Trước khi bị bắt tạm giam, với trang Facebook có hơn 2,2 triệu người theo dõi và kênh TikTok gần 1 triệu lượt theo dõi, Ngân 98 vẫn là cái tên thu hút sự quan tâm của dư luận.