"Lỡ mồm" khoe kiếm được 13 tỷ/ngày, cặp vợ chồng bị cơ quan thuế "sờ gáy"

Chuyện thu nhập của những người nổi tiếng trên mạng luôn là ẩn số với khán giả. Tuy nhiên, mới đây, một cặp đôi ở Trung Quốc là Sun Caihong và Guo Bin đã vô tình tuyên bố trong một video là kiếm được 200 triệu tệ/ngày (650 tỷ đồng) thông qua các livestream bán hàng qua mạng, trừ các chi phí thì đút túi được hơn 4 triệu tệ (13 tỷ đồng).

Cặp đôi còn cho biết có buổi phát sóng thu về 230 triệu tệ, trừ chi phí còn hơn 10 triệu tệ (26 tỷ đồng). Có 70% sản phẩm họ bán cho khách trên livestream là có hoa hồng.

Đoạn video đã thu hút sự chú ý của mọi người vì mức thu nhập khủng. Họ hiện có 9,38 triệu lượt theo dõi trên nền tảng đăng video ngắn ở Trung Quốc.

Lời tiết lộ này được lan truyền trên mạng đã khiến cơ quan thuế chú ý. Tới đây cơ quan thuế sẽ vào cuộc kiểm tra xem thực hiện nghĩa vụ thuế của cặp đôi nổi tiếng này thời gian qua như thế nào và có chuyện trốn thuế hay không.

Cặp đôi sẽ bị cơ quan thuế kiểm tra sau thông tin kiếm nhiều tiền.

Một số cư dân mạng cho rằng, họ đang chờ xem cơ quan thuế sẽ tìm ra điều gì sau lời khoe khoang của vợ chồng này. Nhưng đáp trả lại, 2 vợ chồng cho biết, họ kiếm được nhiều nhưng cũng đóng thuế đầy đủ, không có chuyện trốn nộp thuế.

Sun Caihong và Guo Bin là cặp đôi nổi tiếng trên mạng ở Trung Quốc. Họ bắt đầu đăng các video từ năm 2019, ban đầu chỉ là các đoạn video chia sẻ về cuộc sống của vợ chồng, con cái. Mỗi video chỉ nhận được 1000-2000 lượt like. Tuy nhiên, nửa đầu năm 2020 đánh dấu thời điểm cặp đôi này bắt đầu nổi tiếng. Họ chia sẻ các video kể về tình yêu, trải nghiệm trong 10 năm qua.

Lâu dần sự nổi tiếng của cặp đôi này đã được nhiều người biết đến. Họ đã thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp. Theo thống kê, 90% khán giả các buổi livestream của 2 người là phụ nữ, trong đó lứa tuổi 25-40 chiếm tới 70%. Họ bán các mặt hàng đồ gia dùng, đồ dành cho mẹ và bé, chăm sóc cá nhân, đồ dọn dẹp nhà cửa. Trong tháng 7, có 8 buổi phát trực tiếp và doanh thu trung bình mỗi livestream là 30 triệu tệ (103 tỷ đồng). Trong đó có buổi phát từ 9h sáng đến 6h tối ngày 15/7 thu về 120 triệu tệ (400 tỷ đồng), số lượng người xem cán mốc hơn 20 triệu.

Đứng sau tài khoản của cặp đôi này là công ty Chengdu Caicai Shihong Information Technology Co., Ltd được thành lập năm 2020 với số vốn điều lệ là 1 triệu tệ (3,5 tỷ đồng), người đại diện pháp luật là Sun Caihong. Theo giới thiệu, công ty này chuyên đưa ra kế hoạch marketing, bán hàng qua Internet bao gồm thực phẩm, mỹ phẩm, nhu yếu phẩm, giàu mũ, trang sức... Công ty này do 2 vợ chồng nắm giữ trong khi người vợ còn có 3 công ty khác.

