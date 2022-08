Đại gia tuần qua: Lỗ lũy kế gần 30 nghìn tỷ đồng, lương lãnh đạo của Vietnam Airlines bao nhiêu?

Lương Chủ tịch, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines bao nhiêu?

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ vừa mới công bố của Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines, tổng tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trong 6 tháng đầu năm 2022 của hãng hàng không này là 60,8 triệu đồng/người/tháng. Thù lao bình quân của HĐQT, Ban Kiểm soát là 10,5 triệu đồng/người/tháng.

Người nhận mức tiền lương, thù lao cao nhất là Tổng giám đốc Lê Hồng Hà với 466 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm, tương đương gần 78 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa

Chủ tịch HĐQT HVN Đặng Ngọc Hòa đứng thứ hai với 414 triệu đồng trong 6 tháng (tương ứng gần 70 triệu đồng/tháng).

Bà Nguyễn Thị Thiên Kim- Trưởng Ban Kiểm soát nhận lương, thù lao 341 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm, tức trung bình gần 57 triệu đồng/tháng.

Kế toán trưởng và 3 Phó Tổng giám đốc nhận 375 triệu đồng.

6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines ghi nhận 30.113 tỷ đồng doanh thu, tăng 113% so với cùng kỳ. Sau khi khấu trừ chi phí, hãng hàng không quốc gia lỗ ròng 5.254 tỷ đồng, giảm gần 3.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6, lỗ lũy kế của Vietnam Airlines ở mức 28.900 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm 4.914 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của Bầu Hiển lãi nghìn tỷ mỗi tháng

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 5,9 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 84% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành trên 50% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

Theo đó, tính đến hết 30/6/2022, tổng tài sản của SHB đạt 522.131 tỷ đồng, hoàn thành 91,7% kế hoạch năm 2022. Vốn điều lệ đạt 26.674 tỷ đồng, vốn tự có đạt 58.763 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II đạt gần 12%, xếp hạng tín nhiệm của Moody’s đạt B1 – triển vọng tích cực. Tổng vốn huy động của SHB đạt 471.160 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 390.554 tỷ đồng, cả 2 chỉ tiêu đều hoàn thành 93% kế hoạch năm 2022.

Thu nhập lãi thuần riêng quý II của SHB đạt 4.209 tỷ đồng, giảm so với mức 4.666 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng, SHB đạt 8.442 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, vẫn tăng mạnh so với mức 6.892 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến rút gần 2.000 tỉ đồng của Tập đoàn Tân Tạo

Theo báo cáo tài chính mới công bố của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, khoản phải thu khác tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, từ mức 2.046 tỉ đồng vào cuối 2021 lên 3.947 tỉ đồng tính tới cuối quý II/2022. Trong đó, chủ yếu là khoản chi tạm ứng cho bà Maya Dangelas (tên mới của Đặng Thị Hoàng Yến), Chủ tịch HĐQT công ty, là 1.937 tỉ đồng, chiếm 56% khoản phải thu ngắn hạn khác. Mục đích là để tham gia các dự án đầu tư tại Mỹ.

Bà Yến tạm ứng số tiền lớn từ công ty

ITA đã thu hồi vốn góp đầu tư vào các công ty khác để dịch chuyển dòng tiền tạm ứng trên cho bà Yến. Cụ thể, ITA đã giảm giá gốc khoản đầu tư vào Công ty Phát triển năng lượng Tân Tạo từ 1.752 tỉ đồng xuống 97 tỉ đồng nhưng không giảm tỉ lệ sở hữu (19%); giảm đầu tư Ngân hàng TMCP Quốc dân xuống còn gần 1.209 tỉ đồng, tương đương gần 121.000 cổ phiếu, giảm mạnh so với mức hơn 7.100 tỉ đồng (hơn 600.000 cổ phiếu) hồi cuối 2021.

Tại ĐHCĐ vừa mới đây của ITA, bà Maya Dangelas - Đặng Thị Hoàng Yến cho biết bên cạnh hoạt động kinh doanh trong nước, công ty đã mở rộng đầu tư khu công nghệ cao tại Mỹ từ nhiều năm trước và năm nay bắt đầu thu kết quả.

Doanh nghiệp của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo báo lãi cao

Vietjet vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2022. Trong quý II vừa qua, doanh thu hợp nhất đạt 11.590 tỷ đồng, tăng trưởng 227% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do nhu cầu đi lại đang trên đà phục hồi mạnh, đặc biệt là các chặng nội địa tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2019 khi COVID chưa bùng phát.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 181 tỷ đồng, thấp hơn quý đầu năm nhưng cao gấp 40 lần cùng kỳ 2021.

Trong quý II, nguồn thu của Vietjet không chỉ đến từ việc bán vé máy bay mà còn từ cước vận tải hàng hóa; chuyển quyền sở hữu và thương mại các tàu bay, động cơ; các hoạt động phụ trợ như bán đồ ăn, đồ uống và vật lưu niệm trên chuyến bay, …

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietjet ghi nhận doanh thu 16.112 tỷ và lợi nhuận sau thuế 426 tỷ, lần lượt cao gấp 2,1 lần và 3,5 lần cùng kỳ.

Như vậy, kể từ khi COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020 đến nay, CTCP Hàng không Vietjet đã có 6 quý lỗ gộp trước khi báo lãi trở lại vào quý II vừa qua.

Công ty mẹ Cường đô la tăng lãi mạnh

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan – mẹ doanh nhân Cường đô la làm Tổng giám đốc đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với doanh thu tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ đạt 517 tỷ đồng.

Giá vốn tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu, gấp 4,9 lần cùng kỳ lên 470,2 tỷ đồng làm lợi nhuận gộp của QCG chỉ ghi nhận 46,6 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 5% so với cùng kỳ.

Doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan

Trong kỳ, chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp của QCG tăng lần lượt 24% và 100% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 12,8 tỷ đồng và 8,4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 84%, chỉ còn 2,5 tỷ đồng.

Kết quả QCG ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 23,6 tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của QCG đạt 651,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 37 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 28,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 3% so với cùng kỳ năm 2021.

