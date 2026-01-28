Giá vàng, bạc "nóng bỏng tay"

Cuối ngày 27-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp (DN) giao dịch quanh mức 175,3 triệu đồng/lượng mua vào và 177,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tiếp gần 1 triệu đồng/lượng so với hôm trước. Giá vàng nhẫn trơn bán ra cũng lên tới 176,6 triệu đồng/lượng.

Xếp hàng xuyên đêm mua vàng, bạc

Giá bạc còn tăng nhanh hơn và liên tục lập đỉnh mới, khi lần đầu tiên vượt mốc 4,3 triệu đồng/lượng, tăng hơn 17% chỉ trong một tháng.

Giá vàng, bạc trong nước lập đỉnh theo đà tăng mạnh mẽ của giá thế giới, bất chấp những cảnh báo kim loại quý đã có chuỗi tăng kéo dài từ năm 2025 tới nay. Tính tới cuối ngày 27-1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.088 USD/ounce, tăng hơn 12% chỉ trong một tháng. Giá bạc được giao dịch với giá 111 USD/ounce, tăng hơn 50% trong một tháng qua.

Giá vàng, bạc tăng thúc đẩy nhu cầu mua vào tại thị trường trong nước giữa bối cảnh nguồn cung khan hiếm. Chị Nhật Thanh (TP HCM) cho biết từ nhiều ngày qua, chị đi một số cửa hàng vàng của các công ty lớn như SJC, PNJ, DOJI... hỏi mua khoảng 2 lượng vàng nhẫn trơn để trả nợ cho người thân nhưng gom chưa đủ. Nhiều cửa hàng chỉ bán nhỏ giọt 1 chỉ vàng nhẫn/ngày/khách hoặc tạm hết hàng.

Tương tự, tại nhiều cửa hàng bạc của các thương hiệu Phú Quý, SBJ (thuộc Công ty Vàng bạc đá quý Sacombank), không ít người xếp hàng từ sáng sớm để chờ bốc số, chờ tới lượt mua bạc miếng giao ngay với số lượng rất hạn chế. "Có khách xếp hàng từ 19 giờ tối hôm trước tới sáng hôm nay để chờ bốc số mua bạc" - lãnh đạo một công ty bạc ở TP HCM kể. Người này cũng thông tin nhu cầu mua bạc rất lớn nhưng năng lực sản xuất của các công ty chưa theo kịp nên chủ yếu là nhận đặt hàng, thanh toán trước và nhận bạc sau khoảng 3 tháng.

Ông Lê Chánh, chủ một tiệm vàng lớn ở TP HCM, nhận định giá vàng trong nước hiện nay phụ thuộc vào mức độ biến động của giá vàng thế giới và động lực mua - bán từ người dân. Tuy nhiên, nguồn cung vàng tại Việt Nam gần như bằng không, các doanh nghiệp lớn vẫn chưa được cấp phép nhập khẩu vàng để sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn và người dân cũng hạn chế bán vàng. "Giá vàng trong nước gần như chỉ tăng theo đà tăng của thế giới. Vì thế, các yếu tố có thể làm cho giá vàng trong nước sụt giảm chỉ diễn ra khi giá vàng thế giới bị bán chốt lời, Việt Nam có động thái nhập khẩu vàng, người dân mạnh tay bán ra vàng miếng và vàng nhẫn" - ông Lê Chánh nhìn nhận.

Nhu cầu mua vàng luôn có dù giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cao chót vót. Ảnh: LAM GIANG

Vì sao giá kim loại quý lập đỉnh?

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh phân tích: Tình hình bất ổn kinh tế quốc tế, các yếu tố căng thẳng địa chính trị, thuế quan, tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hay việc chính phủ Mỹ đóng cửa... đã thúc đẩy dòng tiền tìm nơi trú ẩn. Vàng và bạc vốn là kênh trú ẩn an toàn khi thị trường bất ổn nên đã tăng giá rất mạnh, trở thành "vùng tránh bão" cho dòng tiền và tài sản của nhà đầu tư quốc tế. Việc tăng giá mạnh trong 2 năm qua với vàng và chỉ 1 năm với bạc giúp cho các sản phẩm này tạo sức hút lớn, chỉ cần một yếu tố tác động, dù nhỏ, là có cớ thúc đẩy giá tăng vọt.

"Yếu tố đầu cơ cũng tác động lớn khi các tổ chức quốc tế, ngân hàng trung ương liên tục mua vàng, kéo theo dòng tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Xu hướng giá vàng tăng cũng thu hút những "cá mập" mới, như Tether gần đây mua vàng với số lượng rất lớn, góp phần đẩy giá tăng" - ông Khánh nhận định.

Đồng quan điểm, ông Bùi Văn Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, cũng cho rằng có lẽ chưa giai đoạn nào như năm 2025-2026, thế giới phải đối mặt với nhiều biến động cùng lúc. Các cuộc xung đột diễn ra trên quy mô toàn cầu, đi kèm với sự phân cực mạnh mẽ từ chính sách thuế quan, thương mại đến địa chính trị. Khi mức độ bất ổn tăng cao, vàng thường là một trong những tài sản được ưu tiên nắm giữ. Bên cạnh đó, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay là khá rõ ràng. Khi lãi suất giảm, đồng USD có xu hướng suy yếu, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Trong khi đó, bạc là tài sản từng bị "lãng quên" trong thời gian dài. Nếu nhìn từ đầu năm 2025, cả vàng và bạc đều hưởng lợi từ bất ổn vĩ mô nhưng tỉ lệ giá vàng trên giá bạc có thời điểm ở mức rất cao, cho thấy bạc bị định giá thấp so với vàng. Khi nhận diện được điều này, bạc đã có một nhịp tăng mạnh để thu hẹp khoảng cách. "Bạc còn được hỗ trợ bởi xu hướng dịch chuyển công nghệ. Không chỉ là tài sản đầu tư, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, pin mặt trời, xe điện… - những ngành không thể thiếu bạc trong sản xuất" - ông Huy nêu quan điểm.

Tỉnh táo với những "cơn sốt"

Trước "cơn sốt" của giá vàng, bạc, các chuyên gia cảnh báo rủi ro cũng xuất hiện nhiều hơn trong bối cảnh giá tăng nhanh, mạnh. Không ít người rủ nhau bán chứng khoán, rút tiền tiết kiệm hoặc cầm sổ vay tiền để mua vàng, bạc.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho rằng bạc nhập khẩu chủ yếu bằng đường biển với khối lượng lớn, đòi hỏi năng lực tài chính mạnh. Điều này có thể dẫn tới mất cân đối nguồn cung tạm thời, khiến doanh nghiệp không có hàng giao ngay nhưng vẫn chốt giá và thu tiền trước, tiềm ẩn rủi ro pháp lý và tài chính cho cả hai bên. "Khi giá bạc tăng 40%-50% trong thời gian ngắn, nếu nhà đầu tư đồng loạt chốt lời, doanh nghiệp sẽ phải mua lại lượng bạc đã bán, đòi hỏi nguồn vốn rất lớn. Khi không có công cụ phòng ngừa rủi ro, áp lực này có thể bị đẩy sang khách hàng thông qua biên độ chênh lệch giá mua - bán tăng mạnh, từ mức 3 triệu đồng/kg hiện nay lên tới 5 triệu đồng/kg" - ông Khánh cảnh báo.

Nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế cùng nhận định dù giá bạc tăng nóng thời gian qua nhưng rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn là không thể loại trừ. TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành Tài chính - ĐH RMIT Việt Nam, nêu rõ khi giá tăng quá nhanh có thể kích hoạt hoạt động chốt lời. Các yếu tố như dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD phục hồi, nhu cầu vật chất suy yếu do giá cao hoặc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt đều có thể gây áp lực điều chỉnh lên giá bạc. "Trong bối cảnh biến động cao, bạc nên được nhìn nhận chủ yếu như một công cụ đa dạng hóa danh mục hơn là tài sản đầu cơ ngắn hạn. Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, việc mua đuổi giá ở vùng đỉnh tiềm ẩn rủi ro cao và khó có thể coi là một chiến lược thận trọng" - TS Trang Anh khuyến nghị.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, khuyến cáo vàng có tính chất là tài sản tài chính biến động, gắn liền với nhiều yếu tố của thị trường nên người dân cần cân nhắc và thận trọng khi đầu tư để tránh rủi ro do biến động giá.