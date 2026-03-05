Hà Tĩnh niêm yết bán gần 30kg vàng thuộc sở hữu toàn dân, giá hơn 142 tỷ đồng

Niêm yết bán gần 30kg vàng thuộc sở hữu toàn dân tại Hà Tĩnh

Theo thông báo, việc bán tài sản được thực hiện căn cứ văn bản của UBND tỉnh về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Quyết định số 749/QĐ-STC ngày 05/02/2026 của Sở Tài chính về phê duyệt phương án xử lý tài sản; cùng quyết định của Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá bán tài sản theo hình thức niêm yết giá.

Tài sản được niêm yết bán là vàng tinh khiết (Au) với tổng khối lượng 29.935,6 gram, giá bán hơn 142 tỷ đồng.

Sở Tài chính thông báo địa điểm và thời hạn xem tài sản tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII, địa chỉ số 177 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian xem tài sản đến 17 giờ 30 phút ngày 11/3/2026.

Thời hạn đăng ký mua tài sản niêm yết giá đến 17 giờ 30 phút ngày 11/3/2026. Địa điểm đăng ký tại Sở Tài chính, địa chỉ số 16A đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, việc bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/3/2026 tại Sở Tài chính Hà Tĩnh.