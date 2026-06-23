Xăng E10 'phủ' khắp nước, dầu sinh học bắt buộc sử dụng chưa?

Triển khai lộ trình áp dụng xăng E10 từ 1/6 trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ vừa yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đúng quy định. Với xăng sinh học E5, bán tới hết ngày 31/12/2030.

Với dầu diesel sinh học B5, B10 chưa bắt buộc, nhưng khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh và sử dụng (cho đến khi có hướng dẫn mới từ trung ương). Diesel sinh học B5, B10 gồm dầu diesel truyền thống pha trộn với diesel sinh học gốc (B100) làm từ dầu thực vật hoặc mỡ động vật.

Cần Thơ có 867 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Triển khai lộ trình trên, Sở Công Thương Cần Thơ được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Ngoài ra, Cần Thơ cũng giao công an, chính quyền các địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện pha trộn, kinh doanh xăng E5, E10.

Với các thương nhân kinh doanh xăng dầu, lãnh đạo Cần Thơ đề nghị áp dụng đầy đủ quy định, điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn cung xăng dầu đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, phục vụ sản xuất của người dân.

Theo Sở Công Thương Cần Thơ, trên địa bàn hiện có 5 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 20 nhà phân phối, 867 cửa hàng bán lẻ, 6 kho đầu mối. Trong số các cửa hàng đang hoạt động, có 33 cửa hàng chỉ bán dầu; 1 cửa hàng chỉ bán xăng E5; 751 cửa hàng chỉ bán xăng E10; 60 cửa hàng bán cả xăng E10 và E5.

Lãnh đạo một số xã/phường ở Cần Thơ cho biết, nhiều cây xăng vẫn bán xăng E5 nhằm đáp ứng nhu cầu người dân, đặc biệt các phương tiện đời cũ và một số loại máy móc chuyên dùng.

Địa phương cũng ghi nhận việc chuyển đổi sang xăng E10 bước đầu tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tâm lý e ngại của một bộ phận người dân, nhất là ngư dân và các chủ phương tiện vận tải đã quen sử dụng xăng khoáng RON95 thời gian dài. Việc chuyển đổi cũng phát sinh chi phí cho một số cây xăng, khi phải nâng cấp trang thiết bị.

Ông Nguyễn Đăng Chinh - đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ - cho biết, đơn vị có 87 cửa hàng xăng dầu tại Cần Thơ, chiếm hơn 9% số cửa hàng và 32% thị phần xăng dầu bán ra. Tuy nhiên, doanh nghiệp này nhìn nhận, còn một số cửa hàng pháp lý đất đai chưa phù hợp quy định, nhiều cửa hàng có diện tích nhỏ hoặc nằm trong khu dân cư.

Đại diện Petrolimex Cần Thơ nêu thực tế, việc mở cửa hàng xăng dầu do doanh nghiệp tự tìm kiếm địa điểm, tự thỏa thuận thuê hoặc mua đất. Phần lớn quỹ đất này chưa phải đất thương mại dịch vụ, chưa phù hợp quy hoạch, nên tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, doanh nghiệp mong địa phương công khai thông tin quy hoạch, định hướng sử dụng đất, để chọn vị trí cây xăng phù hợp.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xăng dầu, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - đề nghị, các xã, phường khẩn trương rà soát các vị trí quy hoạch cây xăng, phối hợp với doanh nghiệp làm thủ tục cấp phép. Các phòng chuyên môn của Sở Công Thương hỗ trợ tối đa thủ tục để cấp phép cho doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng cửa hàng bán lẻ.

Cũng theo ông Sơn, sở sẽ chủ trì, thiết lập ngay cơ chế thông tin phản ứng nhanh giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp để điều tiết nguồn cung xăng dầu kịp thời. Sở cũng cùng các xã, phường tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục đất đai, mặt bằng cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng bán lẻ xăng dầu.