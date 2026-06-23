Loại quả dại mọc đầy bờ rào không ai hái giờ thành đặc sản được ưa chuộng giá 120.000 đồng/kg, có tiền vẫn khó mua

Quả dại mọc đầy bờ rào lên đời thành đặc sản

Gáo nhìn rất giống quả chôm chôm. (Ảnh minh họa)

Gáo vốn là một loại quả dại. Cây gáo xuất hiện ở các tỉnh miền Tây, miền Bắc.

Cây gáo được tìm thấy khá nhiều tại các khe suối hoặc chân đồi hoặc được trồng làm hàng rào ở Ninh Bình. Ngày nay, quả gáo được coi là một trong những đặc sản ở Ninh Bình.

Quả gáo hình tròn, vỏ ngoài khá sần sùi, nhìn qua nhiều người lầm tưởng đây là trái chôm chôm non. Nhưng khi xẻ ra, bên trong ruột lại vàng ươm trông như trái dứa.

Có 2 loại gáo là gáo vàng và gáo trắng. Trong đó, gáo vàng da láng, quả không tròn. Còn gáo trắng thì quả tròn, ngoài da có gai mềm giống như chôm chôm.

Chị Hoàng Quyên (ở thành phố Ninh Bình) chia sẻ: "Ở quê tôi, cây gáo mọc nhiều lắm. Trước đây, nó mọc hoang ở khe suối hoặc chân đồi, nhiều nhà mang về trồng làm hàng rào vừa để làm cảnh lại lấy quả để làm món cá kho.

Quả gáo khi chín có màu vàng ươm rất đẹp mắt. (Ảnh minh họa)

Trước kia, loại quả này được ít người ăn. Gần đây, thứ quả quê này đã được biết tới nhiều hơn, người dân thành phố tìm mua quả gáo về thưởng thức.

Giá của quả gáo bao nhiêu?

Trước đây quả gáo là một loại quả dân dã, không được nhiều người biết đến nhưng gần đây thì lại được nhiều người yêu thích. Vào khoảng tháng 9 là thời gian trên mạng có nhiều tiểu thương gom bán trái gáo nhất với giá khoảng 100.000 - 120.000 đồng/kg và liên tục hết hàng. Trên chợ mạng và chợ chung cư, nhiều người bán quả gáo cho biết hàng có đến đâu khách đặt hết đến đó.