Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Nhật Bản hợp tác huy động vốn cho đường sắt, năng lượng

Theo TTXVN, ngày 11/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các tổ chức tài chính ở Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo.

Ông cho biết giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, Việt Nam tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, sân bay, cảng biển, logistics, năng lượng và hạ tầng số. Các công trình này cần nguồn vốn lớn, dài hạn, vượt khả năng đáp ứng của riêng ngân sách nhà nước hoặc một kênh huy động vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai nước cùng phát triển thị trường tài chính, xây dựng phương án huy động vốn và đầu tư vào các dự án để nâng sức cạnh tranh dài hạn nền kinh tế.

Các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm Nhật Bản được khuyến khích nghiên cứu tham gia tư vấn, thu xếp vốn hoặc đầu tư vào các công cụ huy động vốn quốc tế phù hợp của Chính phủ và doanh nghiệp Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp, ngày 11/11. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hai bên cần tăng hợp tác, nghiên cứu, thiết kế những mô hình đầu tư và cấu trúc tài chính phù hợp với từng loại dự án. Cụ thể, các công trình công cộng đem lại lợi ích lớn cho kinh tế, xã hội nhưng khó thu hồi vốn trực tiếp có thể sử dụng đầu tư công, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi.

Với các dự án có thể khai thác thương mại và tạo doanh thu ổn định, Việt Nam khuyến khích huy động vốn từ doanh nghiệp, quỹ đầu tư hạ tầng, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Những dự án có lợi ích phát triển lớn nhưng còn khó thu hút vốn thương mại có thể kết hợp nguồn lực nhà nước và tư nhân, với cơ chế chia sẻ rủi ro phù hợp.

Việt Nam cam kết tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm kỷ luật tài khóa, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, nhà điều hành định hướng xây dựng thị trường tài chính minh bạch, hiện đại, an toàn và có khả năng dự báo cao.

Lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, đại diện các định chế tài chính và doanh nghiệp Nhật Bản trao đổi về cách huy động vốn trung - dài hạn, tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức quốc tế, chuẩn bị dự án để có thể thu hút vốn. Khả năng phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế cũng được thảo luận, tùy điều kiện thị trường, chi phí huy động và mức độ rủi ro.

Hai bên cũng trao đổi về vai trò của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trong kết nối nhà đầu tư Nhật Bản với các cơ hội đầu tư dài hạn. Các lĩnh vực có thể mở rộng hợp tác gồm quản lý tài sản, tài chính xanh, công nghệ tài chính và đào tạo nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan phối hợp với phía Nhật Bản lựa chọn các dự án khả thi, xác định nhu cầu vốn, phương thức đầu tư, cách quản lý rủi ro và trách nhiệm của từng bên. Ông yêu cầu tập trung chuẩn bị các dự án đủ điều kiện huy động vốn và đánh giá hợp tác bằng kết quả triển khai.

Kết thúc cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo.