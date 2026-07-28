Chợ phiên đá quý độc nhất giữa lòng Thủ đô

Sáng 26/7, nhiều tiểu thương kéo vali chở đồ xuống con dốc nhỏ phố Hoàng Hoa Thám. Trên diện tích 500 m2, hàng chục quầy hàng bày bán đá quý từ khắp nơi đổ về. Chợ mở cửa từ 8h30 đến 15h Chủ nhật hàng tuần.

Khác với chợ ở Lục Yên, Yên Bái đã hoạt động hơn 35 năm, chợ phiên đá quý Hà Nội hình thành từ năm 2007. Trước đây chợ họp sáng thứ 7, nhưng từ năm 2015 đến nay chuyển sang chủ nhật.

Ban đầu, chợ chỉ phục vụ người buôn bán đá quý ở các tỉnh và Thủ đô giao lưu, trao đổi. Sau này, chợ thành địa điểm thu hút du khách trong, ngoài nước đến tìm hiểu, mua sắm.

Chị Đinh Thanh Hiền, 37 tuổi, chủ cửa hàng đá quý phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, đã gắn bó với chợ 12 năm. Ban đầu, chị đến đây tìm kiếm nguồn hàng chất lượng từ Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa phục vụ chế tác. Khi lượng khách tham quan tăng, chị mang thêm sản phẩm ngọc, đá quý đến bày bán. Nhiều sản phẩm có giá lên đến vài trăm triệu đồng.

"Phiên chợ giúp chúng tôi mở rộng tệp khách hàng và tiếp cận nguồn hàng mới", chị Hiền nói.

Các tiểu thương cho biết thị trường hiện có nhiều loại đá, ngọc nhân tạo. Cách phân biệt đơn giản nhất: dùng đèn pin soi. Đá quý tự nhiên phát tia sáng lấp lánh, rực rỡ hơn.

Viên đá sapphire trị giá 600 triệu đồng được chị Hiền bày bán tại sạp hàng. Tiểu thương này cho biết năm 2024 chị từng thực hiện thành công giao dịch viên sapphire trị giá hơn một tỷ đồng ngay tại chợ.

Đá quý tại nhiều gian hàng chủ yếu nhập từ Yên Bái với màu sắc, chất lượng vượt trội. Ngoài Ruby, các tiểu thương cũng bày bán nhiều loại đá giá trị kinh tế cao như Sapphire, Spinel, Aquamarine.

Các mặt hàng chủ đạo gồm đá Suiseki (tự nhiên), đá Biseki (lột vỏ, đánh bóng) cùng nhiều tác phẩm điêu khắc.

Sáng 26/7, chị Thảo Nguyên, 32 tuổi, đưa bố mẹ chồng người Mỹ - ông David Cheverier, 72 tuổi và bà Lisa Cheverier, 65 tuổi - từ TP HCM ra Hà Nội du lịch. Vốn thích đá quý, ông bà định đến Lục Yên (Yên Bái). Do thời tiết xấu, gia đình chuyển hướng sang chợ Hoàng Hoa Thám sau khi tìm kiếm thông tin trên Internet.

Trong hơn một tiếng đi dạo, vợ chồng ông David mua vài viên Ruby. "Đá quý tại Việt Nam đa dạng mẫu mã, chất lượng tốt, giá cả phải chăng hơn tại Mỹ", người đàn ông 72 tuổi nói.

Ban quản lý chợ cho biết vài năm gần đây phiên chợ đón thêm nhiều du khách quốc tế. Khách đến chợ thường mang theo đèn pin nhỏ kiểm tra đá. Viên đá đẹp đánh giá qua độ đậm màu sắc, độ trong, không trầy xước. Người mua soi kỹ tìm góc màu sắc đẹp nhất trước khi ước lượng mức giá.

Sản phẩm tại chợ đa dạng, nguồn gốc từ tự nhiên dạng thô đến chế tác hoàn thiện. Đá quý được bày trong khay nhựa hoặc đổ trực tiếp trên bàn để người mua dễ dàng lựa chọn.

Giá trị các viên dao động từ vài chục nghìn đến hàng trăm triệu đồng, tùy thuộc chất liệu, độ hiếm, kích thước.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch Câu lạc bộ đá quý Hà Nội, người sáng lập phiên chợ, cho biết hiện có gần 40 gian hàng bày bán đá quý. Tiểu thương phải đăng ký, ký cam kết khai báo đúng xuất xứ, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Ban tổ chức kiên quyết xử lý, tẩy chay hàng giả, kém chất lượng nhằm giữ vững thương hiệu đá quý Việt Nam.

Những năm gần đây, chợ phát triển mạnh khiến không gian 500 m2 gần như quá tải.