Lãi suất tiết kiệm chạm mốc 9% kỳ hạn 13 tháng: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 800 triệu đồng

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ảnh minh họa

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được Techcombank công bố, lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ, tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn 1-2 tháng tăng lên 4,35%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng lên 4,65%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 6,25%/năm, tăng mạnh 0,6%/năm so với trước đó.

Lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết mới của Techcombank là 6,35%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 12-36 tháng. Mức lãi suất mới này cũng đã tăng mạnh 0,6%/năm.

Tuy nhiên, đây chưa phải là lãi suất tiết kiệm cao nhất bởi Techcombank tiếp tục duy trì chính sách cộng thêm lãi suất cho khách hàng. Khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng này nếu đáp ứng các điều kiện sẽ được cộng thêm lãi suất tối đa 1%/năm. Điều kiện là khách hàng gửi các kỳ hạn 3, 6 hoặc 12 tháng và không tất toán trước hạn.

Ngoài ra, Techcombank còn cộng thêm tới 1%/năm cho khách hàng hội viên có khoản tiền gửi mở mới từ 20 triệu đồng trở lên.

Thậm chí, lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 7,5%/năm nếu khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện hưởng ưu đãi lãi suất và đặc quyền hội viên cao nhất hiện hành.

Ngoài Techcombank, nhiều ngân hàng vẫn đang duy trì chính sách cộng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm. Trong đó, một chi nhánh GPBank tại Hà Nội vừa công bố ưu đãi lãi suất huy động mức lên đến 8,4%/năm trong thời gian từ 13-31/3.

Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng từ 8,1-8,4%/năm; kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng có lãi suất từ 8-8,3%/năm.

Trong khi đó, lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết tại GPBank chỉ 5,85%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12-36 tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 16/3/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3,2 3,7 5,7 5,7 6 6 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETCOMBANK 4 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 ABBANK 3,8 4 6,3 6,3 6,3 6,3 ACB 4,3 4,65 5,2 5,3 5,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,8 6,8 6,85 6,9 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,25 6,25 BVBANK 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,3 5,3 5,8 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 4,4 4,4 5,7 5,4 6 5,35 LPBANK 4,7 4,75 6,8 6,8 7 7,1 MB 4,5 4,7 5,9 5,9 6,3 6,3 MBV 4,6 4,75 6,5 6,5 7,2 7,2 MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,7 4,75 6,4 6,4 6,6 6,8 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,6 4,6 5,9 5,9 6,1 6,4 SAIGONBANK 4,75 4,75 6 6 6,3 6,5 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95 SHB 4,6 4,65 6 6,1 6,3 6,5 TECHCOMBANK 4,35 4,75 7,25 6,25 7,35 6,35 TPBANK 4,75 4,75 5,4 5,5 5,7 5,9 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,4 6,2 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 6,5 5,9 VIET A BANK 4,6 4,75 6,1 6,1 6,2 6,3 VIETBANK 4,6 4,6 6,1 6,2 6,3 6,6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,4

Tại Ngân hàng số Cake by VPBank, khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu sẽ được cộng thêm lãi suất 0,9%/năm, qua đó lãi suất tiết kiệm thực nhận lên tới 8,4%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng.

Từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 7 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB, NCB và Techcombank.

Lãi suất tiết kiệm chạm mốc 9% khi gửi tiền 13 tháng

Theo khảo sát của Báo Lao Động, lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 6,3% khi khách hàng gửi tiền online và 6% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 8,1% cho kỳ hạn 13 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,9% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 13 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: PGBank, Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,2%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng là mức lãi suất PGBank niêm yết cao nhất, áp dụng ở kỳ hạn 12, 13 tháng.

Ở điều kiện thường, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện mức lãi suất Cake by VPBank niêm yết cao nhất là 7,5% áp dụng ở kỳ hạn 11, 12 tháng.

Bac A Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,85% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,7% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi tiết kiệm 13 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 800 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 7,2%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

800 triệu đồng x 7,2%/12 x 13 = 62,4 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 1,5 tỉ đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 7,1%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

1,5 tỉ đồng x 7,1%/12 x 13 = 115,375 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.