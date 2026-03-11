Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 184,200 Bán 187,200

BTMH Mua 183,500 Bán 186,500

Tỷ giá

USD Mua 26,001 Bán 26,311

EUR Mua 29,719 Bán 31,286

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 3?

Sự kiện: Ngân hàng

Bước sang tháng 3/2026, mặt bằng lãi suất tiếp tục có xu hướng đi lên khi một số ngân hàng điều chỉnh tăng ở nhiều kỳ hạn.

Theo biểu lãi suất trực tuyến, ở kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng có mức lãi suất huy động tốt nhất hiện nay là MBV và PGBank với 7,2%/năm. Tiếp theo là Techcombank với 6,95%/năm, Bac A Bank với 6,85%/năm, VPBank (6,7%/năm), VIKKI Bank (6,6%/năm)...

Ở kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng PGBank hiện có mức lãi suất tốt với 7,1%/năm. Tiếp theo là Techcombank (6,85%/năm), VPBank (6,6%/năm), VIKKI Bank (6,5%/năm), Woori Bank (4,4%/năm)...

Ở kỳ hạn 1 tháng, nhiều ngân hàng đang duy trì mức lãi suất tốt với 4,75%/năm như: VPBank, VIB, VCBNEO, TPBank, SAIGON Bank, PVCombank, PGBank, OCB...

Ở nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối, lãi suất nhìn chung duy trì ở mức thấp và khá đồng đều. Vietcombank, BIDV và VietinBank đều áp dụng mức 0,1%/năm cho tiền gửi không kỳ hạn.

Với tiền gửi có kỳ hạn, lãi suất 1-2 tháng ở mức 2,1%/năm, 3 tháng 2,4%/năm, trong khi 6 và 9 tháng cùng ở mức 3,5%/năm. Các kỳ hạn dài hơn như 12 tháng và 24 tháng lần lượt đạt 5,2% và 5,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 3/2026?

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 3/2026?

Agribank có mức nhỉnh hơn ở một số kỳ hạn ngắn. Nhà băng này áp dụng 0,2%/năm cho tiền gửi không kỳ hạn, trong khi lãi suất 1 và 2 tháng là 2,4%/năm, 3 tháng 2,7%/năm, còn 6 và 9 tháng đạt 3,8%/năm. Kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng tương tự các ngân hàng quốc doanh khác, ở mức 5,2-5,3%/năm.

Đầu tháng 3, một số ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi để cân đối dòng tiền huy động và số tiền đã cho vay.

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa chào mời người dân gửi tiền online trong tháng 3/2026, kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất lên tới 7,9%/năm, cao hơn 2,1 điểm % so với thời điểm trước Tết Nguyên Đáng.

Cụ thể, khách hàng gửi số tiền dưới 599 triệu đồng, lãi suất 7,7%/năm; từ 599 triệu đồng đến 999 triệu đồng, lãi suất 7,8%/năm; trên 999 triệu đồng, lãi suất 7,9%/năm.

Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) lãi suất tiền gửi tại quầy, kỳ hạn 3 tháng cũng lên tới 4,75%/năm, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 7,5% năm.

Trước đó, vào cuối tháng 2, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) cũng điều chỉnh một số mức sinh lời lãi suất tiền gửi online. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên tới 4,7%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 6,1%/năm.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tung ra thị trường chứng chỉ tiền gửi online, lãi suất lên tới 7,5%/năm. Người gửi có thể chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, nhanh chóng rút vốn trên online.

Lãi suất ngân hàng tăng: Gửi tiết kiệm lấy lãi hay mua vàng, cổ phiếu, nhà đất?
Lãi suất ngân hàng tăng: Gửi tiết kiệm lấy lãi hay mua vàng, cổ phiếu, nhà đất?

Thời gian gần đây, các ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng lãi suất gửi tiết kiệm. Sự thay đổi này khiến dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư bắt đầu dịch...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Vy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/03/2026 09:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Ngân hàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN