Dự báo mới nhất về lãi suất gửi tiết kiệm sau lễ 30-4

Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh ngành ngân hàng năm 2026 của Công ty CP Xếp hạng Tín nhiệm S&I (SNI) vừa công bố đã nêu những điểm chính trong mùa đại hội cổ đông và kế hoạch kinh doanh năm nay của các ngân hàng thương mại.

Đáng chú ý, trong các vấn đề được thảo luận tại đại hội cổ đông thường niên của ngành ngân hàng, lãi suất tăng và tình trạng thanh khoản thắt chặt là mối quan tâm lớn nhất. Theo SNI, dù có những kỳ vọng về mặt bằng lãi suất huy động sẽ hạ nhiệt sau cuộc họp giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng vào đầu tháng 4-2026, song áp lực huy động vẫn hiện hữu khiến khả năng giảm mạnh lãi suất trong ngắn hạn là hạn chế.

Trả lời cổ đông tại cuộc họp đại hội vừa qua, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank, cho biết hiện tượng lãi suất huy động của các ngân hàng tăng cao trong quý I/2026 ở các kỳ hạn, nguyên nhân chủ yếu do tình hình thanh khoản trên thị trường tương đối căng thẳng.

Ngoài ra, nguyên nhân khác là tăng trưởng tín dụng cao; một số quy định mới có hiệu lực trong quản trị ngân hàng, như quy định về tỉ lệ dự trữ bắt buộc. Xu hướng lãi suất huy động cao vẫn tiếp tục tồn tại trong một thời gian nữa, có thể trong quý II, đầu quý III/2026 sẽ giảm dần.

Lãi suất huy động được dự báo khó hạ nhiệt mạnh sau lễ 30-4

Tại VPBank, lãi suất huy động tăng khi ngân hàng này đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao. Tuy nhiên gần đây, VPBank đã giảm lãi suất huy động một số kỳ hạn, dự kiến sẽ tiếp tục giảm tùy theo diễn biến thị trường thời gian tới.

"Với những biện pháp của Ngân hàng Nhà nước cùng sự đồng lòng của các ngân hàng, xu hướng tăng lãi suất huy động sẽ dừng lại. Lãi suất có thể đi ngang trong một thời gian, sau đó giảm dần, từ đó mới tạo ra các điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế" - ông Vinh nhận định.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), cũng cho rằng lãi suất huy động đang hạ nhiệt, nhưng để giảm sâu là rất khó trong bối cảnh hiện tại.

"Lãi suất ngân hàng đang phải cạnh tranh thu hút dòng tiền nhàn rỗi từ các kênh khác như vàng, chứng khoán và bất động sản. Nếu lãi suất huy động giảm quá sâu, người dân sẽ không chọn gửi tiết kiệm và thực tế huy động vốn của các ngân hàng cũng đang tăng chậm hơn tốc độ tăng tín dụng" – ông Nguyễn Quốc Hùng nhìn nhận.

Biến động lãi suất tiền gửi bình quân thời gian qua. Nguồn: VCBS

Trong dự báo mới nhất, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng mặt bằng lãi suất huy động sẽ đi ngang và khó có khả năng tăng thêm nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ kinh tế và bảo đảm các yếu tố ổn định vĩ mô.

Dù vậy, VCBS cho rằng vẫn tồn tại áp lực huy động vốn lên hệ thống ngân hàng, do nhu cầu vốn trung và dài hạn gia tăng mạnh khi nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn được triển khai. Tăng trưởng tín dụng đã và đang cao hơn tăng trưởng huy động trong một thời gian tương đối dài, khiến tỉ lệ cho vay trên huy động (LDR) của nhiều ngân hàng duy trì ở mức cao.

Ngoài ra, áp lực tỉ giá gia tăng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang và Mỹ trì hoãn nới lỏng lãi suất, qua đó đặt ra yêu cầu duy trì chênh lệch lãi suất VND-USD ở mức hợp lý nhằm ổn định dòng vốn và tỉ giá.

Số liệu cập nhật của Ngân hàng Nhà nước cho thấy sau cuộc họp ngày 9-4 do Thống đốc chủ trì, đến nay đã có 42 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết, với mức điều chỉnh giảm khoảng 0,1-0,5 điểm %/năm, chủ yếu với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.