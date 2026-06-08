Ngân hàng lại tặng ô tô tiền tỷ, xe máy điện: Có nơi trả lãi tới 9%/năm

Thay vì điều chỉnh mạnh lãi suất huy động niêm yết, nhiều ngân hàng lựa chọn đẩy mạnh các chương trình khuyến mại cho người gửi tiền.

Sau giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán, các ngân hàng đang triển khai trở lại các chương trình ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm, điển hình như việc khách hàng có cơ hội trúng ô tô tiền tỷ, chuyến du lịch nước ngoài hoặc thẻ tiết kiệm.

Sacombank mới đây công bố chương trình ưu đãi gửi tiết kiệm trực tuyến trên Sacombank Pay từ nay đến 15/6, khách hàng sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng các phần quà như ô tô VinFast VF9, voucher du lịch 50 triệu đồng, xe máy điện VinFast, thẻ tiết kiệm 5 triệu đồng...

Tại VietinBank, gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng trở lên tại quầy và trực tuyến sẽ có cơ hội trúng xe ô tô Honda CR-V, xe máy điện Honda, máy lọc không khí... Chương trình được VietinBank triển khai từ 1/6 đến hết 31/7.

Ngân hàng tăng ưu đãi cho người gửi tiền. Ảnh: Phạm Hải

Tại Agribank, từ nay đến 31/7, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến qua Agribank Plus có cơ hội trúng thêm một sổ tiết kiệm trị giá từ 50-500 triệu đồng, hoặc tiền mặt từ 1-5 triệu đồng chuyển trực tiếp vào tài khoản.

Còn tại ABBank, khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi từ 30 triệu đồng có cơ hội sở hữu xe điện Honda Icon, quà tặng công nghệ, hoặc tiền thưởng trực tiếp.

ABBank công bố lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 tháng lên đến 6%/năm.

Tuy nhiên, mức lãi suất này chưa đủ hấp dẫn so với lãi suất chứng chỉ tiền gửi 6,5%/năm do Ngân hàng MB áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng. Thậm chí, MB còn áp dụng lãi suất 7%/năm cho chứng chỉ kỳ hạn 3-5 tháng, 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Tuy nhiên, đây chưa phải là mức lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi cao nhất. Vietcombank đang niêm yết lãi suất lên tới 7,4%/năm cho chứng chỉ tiền gửi cố định trong 12 tháng theo đợt phát hành từ nay đến 30/6.

Tại Techcombank, trong các ngày từ 3-8 hàng tháng, khách hàng hội viên Techcombank Inspire được cộng thêm đến 1%/năm lãi suất khi gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng trở lên.

Ưu đãi áp dụng cho các sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc, Tiền gửi Phát Lộc Online và Tiền gửi Rút gốc linh hoạt trực tuyến. Sau khi cộng ưu đãi, lãi suất có thể lên tới 7,9%/năm.

Bên cạnh các ngân hàng tăng khuyến mãi cho người gửi tiền, hoặc trả lãi suất huy động cao hơn so với niêm yết, một số ngân hàng còn công khai mời gửi tiền với lãi suất cao nhất lên đến 9%/năm.

Một chi nhánh Ngân hàng GPBank tại Hà Nội thông báo lãi suất huy động trực tuyến lên đến 8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng. Đáng chú ý, lãi suất huy động tại quầy được trả cao hơn, từ 8,4% đến 9%/năm cho các kỳ hạn từ 6-12 tháng.

Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất huy động cao nhất này, khách hàng phải gửi từ 10 tỷ đồng trở lên. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng trả cho khách gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng dao động từ 8%/năm đến 8,8%/năm.

Thanh khoản hạ nhiệt

Trong khi các ngân hàng đẩy mạnh ưu đãi để hút tiền gửi dân cư, thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng lại có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngày 4/6, lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với VND giảm 0,2 điểm phần trăm ở kỳ hạn qua đêm, trong khi giữ nguyên ở các kỳ hạn còn lại từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó.

Cụ thể, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm xuống còn 5,3%/năm, kỳ hạn 1 tuần 5,3%/năm, kỳ hạn 2 tuần 6,5%/năm, kỳ hạn 1 tháng 7,1%/năm.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với USD đi ngang ở các kỳ hạn ngắn, trong khi giảm 0,01 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng, giao dịch tại: Kỳ hạn qua đêm 3,65%/năm; 1 tuần 3,70%/năm; 2 tuần 3,74%/năm, 1 tháng 3,78%/năm.

Trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%. Cả 3.000 tỷ đồng này đều trúng thầu. Có 13.000 tỷ đồng đáo hạn. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN.

Như vậy, trong ngày 4/6 NHNN hút ròng 10.000 tỷ đồng từ thị trường. Có 319.939,55 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.