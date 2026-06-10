Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank ngừng giao dịch chuyển tiền/nhận tiền với trường hợp sau, người sinh năm 2001, 1986, 1966 đặc biệt lưu ý

Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank thông báo ngừng giao dịch chuyển tiền/nhận tiền với trường hợp sau

Các ngân hàng dừng toàn bộ giao dịch với khách hàng có giấy tờ tùy thân đã hết hiệu lực nhưng chưa cập nhật

Theo quy định hiện hành của Luật Căn cước, công dân bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ khi bước vào các cột mốc 14, 25, 40 và 60 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc trong năm 2026, những người sinh vào các năm 2001, 1986 và 1966 sẽ lần lượt chạm đến các mốc giới hạn tuổi và buộc phải đi làm lại giấy tờ tùy thân. Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là việc cập nhật thông tin cá nhân với cơ quan quản lý nhà nước mà còn có liên kết trực tiếp đến tình trạng hoạt động của các tài khoản ngân hàng đang sử dụng hàng ngày.

Bắt đầu từ năm 2026, những khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank hay MB cần đặc biệt lưu ý kiểm tra lại thời hạn trên thẻ căn cước/ căn cước công dân. Nếu giấy tờ định danh hết hạn hoặc không còn giá trị sử dụng mà không được cập nhật lên hệ thống kịp thời, toàn bộ các hoạt động tài chính từ chuyển tiền, rút tiền tại quầy cho đến các giao dịch trên Internet Banking đều có nguy cơ bị đóng băng hoàn toàn.

Dựa trên cơ sở pháp lý của Thông tư 17 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, các tổ chức tín dụng có toàn quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ nếu phát hiện thông tin nhận diện khách hàng không còn tính chính xác hoặc giấy tờ tùy thân đã vượt quá thời hạn hiệu lực. Hiện nay, một cuộc rà soát dữ liệu quy mô lớn đang được triển khai đồng loạt tại các nhà băng hàng đầu như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank hay Techcombank nhằm làm sạch và chuẩn hóa hệ thống định danh. Nếu khách hàng nằm trong diện phải đổi thẻ nhưng chậm trễ trong việc cập nhật, hệ thống sẽ tự động từ chối mọi thao tác thanh toán thẻ, quét mã QR hay chuyển khoản cho đến khi hồ sơ cá nhân được bổ sung đầy đủ.

Cần làm gì để không bị gián đoạn giao dịch?

Quy định hiện tại vẫn mở ra một khoảng thời gian ân hạn cực kỳ linh hoạt để giảm tải áp lực cho mọi người. Cụ thể, nếu thẻ căn cước của khách hàng đã được cấp mới hoặc cấp đổi trong thời gian 2 năm trước khi chạm đến các mốc tuổi bắt buộc, thẻ đó vẫn hoàn toàn hợp lệ để tiếp tục sử dụng cho đến kỳ hạn tiếp theo. Lấy ví dụ thực tế, một người sinh năm 2001 nếu đã đi làm lại căn cước trong giai đoạn từ 23 đến 25 tuổi thì tài khoản ngân hàng của họ vẫn an toàn tuyệt đối và thẻ sẽ duy trì hiệu lực kéo dài đến tận năm 40 tuổi.

Để không rơi vào thế bị động khi đang cần chuyển khoản gấp, các chuyên gia tài chính khuyến cáo khách hàng nên lật mặt trước của thẻ căn cước để kiểm tra lại ngày hết hạn ngay hôm nay. Theo đúng nguyên tắc vận hành, ngân hàng sẽ gửi tin nhắn thông báo nhắc nhở trước tối thiểu 30 ngày. Tuy nhiên, việc khách hàng chủ động ra cơ quan công an làm thủ tục sớm và tự thực hiện thao tác cập nhật lại thông tin khuôn mặt, giấy tờ ngay trên ứng dụng ngân hàng số sẽ là giải pháp tối ưu nhất để đảm bảo mọi giao dịch tài chính cá nhân luôn được thông suốt.

Việc siết chặt quy định này nhằm tăng cường an toàn hệ thống, ngăn ngừa rủi ro gian lận. Đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với người dùng: Chủ động kiểm tra hiệu lực giấy tờ tùy thân, đặc biệt với những trường hợp còn dùng CMND hoặc CCCD sắp hết hạn.

Đối với công dân đến mốc tuổi cấp đổi trong năm 2026, việc làm mới CCCD không chỉ là tuân thủ luật định mà còn là điều kiện bắt buộc để duy trì các giao dịch ngân hàng thông suốt.

Với khách hàng doanh nghiệp, giấy tờ tùy thân của người đại diện pháp luật hoặc kế toán trưởng cũng cần được cập nhật kịp thời để không ảnh hưởng tới dòng tiền.