Xã này ở Hà Tĩnh, dân nuôi đủ thứ con đặc sản lạ, từ chồn hương đến ngựa bạch, thu hàng trăm triệu/năm

Đa dạng vật nuôi, nâng cao giá trị chăn nuôi ở xã bán sơn địa

Những năm gần đây, chăn nuôi ở xã Gia Hanh (tỉnh Hà Tĩnh) có nhiều chuyển biến khi người dân không còn bó hẹp trong những vật nuôi truyền thống mà chủ động tìm kiếm hướng sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, khả năng đầu tư và nhu cầu thị trường.

Đáng chú ý, sự thay đổi không chỉ nằm ở việc lựa chọn vật nuôi mới mà còn thể hiện trong cách tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và kiểm soát rủi ro.

Sau nhiều năm chăn nuôi lợn theo phương thức truyền thống, nhận thấy những hạn chế về kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại và bảo vệ môi trường, anh Nguyễn Văn Thạch ở thôn Hợp Thành đã mạnh dạn chuyển sang chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAP.

Anh Nguyễn Văn Thạch cho biết: “Hiện gia đình hiện nuôi 150 con lợn thịt theo quy trình VietGAP, thực hiện bài bản các khâu vệ sinh chuồng trại, chăm sóc, phòng bệnh và ghi chép chăn nuôi, giúp đàn lợn khỏe mạnh, tăng trọng tốt và hạn chế rủi ro dịch bệnh”.

Theo anh Nguyễn Văn Thạch, ở thôn Hợp Thành, xã Gia Hanh (tỉnh Hà Tĩnh), từ chăn nuôi lợn truyền thống chuyển sang áp dụng quy trình VietGAP nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh chuồng trại và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ảnh: LH

Theo anh Nguyễn Văn Thạch, áp dụng VietGAP không chỉ giúp việc chăm sóc đàn lợn bài bản hơn mà còn hình thành thói quen sản xuất có kế hoạch, chú trọng an toàn sinh học.

Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh chăn nuôi ngày càng đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, biến động chi phí và yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm.

Nếu mô hình của anh Thạch hướng đến nâng cao hiệu quả thông qua quy trình chăn nuôi an toàn, thì gia đình anh Đặng Phú Hoàng ở thôn Hợp Sơn lại lựa chọn hướng đi gắn sản xuất với doanh nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1, anh Đặng Phú Hoàng trở về quê, cùng vợ đầu tư chuồng trại và tham gia liên kết nuôi vịt gia công.

Theo mô hình này, doanh nghiệp cung cấp con giống, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm; người chăn nuôi tập trung đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và phòng bệnh theo yêu cầu.

Sau khi trở về quê, anh Đặng Phú Hoàng, ở thôn Hợp Sơn, xã Gia Hanh, cùng vợ đầu tư chuồng trại, liên kết nuôi vịt gia công cho doanh nghiệp, được cung cấp con giống, thức ăn, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Ảnh: LH

Cách làm này giúp gia đình giảm áp lực về vốn lưu động, hạn chế rủi ro đầu ra và có điều kiện tiếp cận quy trình sản xuất chuyên nghiệp hơn.

Hiện gia đình anh Đặng Phú Hoàng có 2 khu chuồng với tổng diện tích 2.000 m2, mỗi năm nuôi 5 lứa, mỗi lứa khoảng 13.000 con vịt. Mô hình đạt doanh thu khoảng 1,3-1,5 tỷ đồng/năm, sau khi trừ chi phí cho thu nhập 400-500 triệu đồng.

Khi các khâu từ con giống, thức ăn đến tiêu thụ được kết nối, người dân có thể tập trung nâng cao năng suất và chất lượng thay vì phải tự xoay xở toàn bộ quy trình.

Khởi đầu với vài cặp chồn để tìm hiểu kỹ thuật và thị trường, sau gần 7 năm tích lũy kinh nghiệm, anh Thạch đã mở rộng quy mô lên 500 ô chuồng trên diện tích hơn 500 m2, duy trì khoảng 300 con chồn sinh sản và chồn con.

Anh Mai Khắc Thạch, xã Gia Hanh (tỉnh Hà Tĩnh), mạnh dạn phát triển mô hình nuôi chồn hương, mở hướng làm kinh tế hiệu quả từ vật nuôi có giá trị cao. Ảnh: LH

Không chỉ nuôi thương phẩm, anh còn chủ động nhân giống, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cho những hộ có nhu cầu. Mô hình hiện mang lại nguồn thu hơn 1 tỷ đồng/năm.

Từ quy mô nhỏ ban đầu đến cơ sở chăn nuôi hiện nay, hành trình của anh Thạch cho thấy việc phát triển vật nuôi mới đòi hỏi quá trình tìm hiểu, tích lũy kỹ thuật và tính toán đầu ra.

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Không dừng lại ở từng mô hình riêng lẻ, lợi thế đất đai rộng và địa hình bán sơn địa còn tạo điều kiện để người dân Gia Hanh phát triển chăn nuôi tổng hợp, kết hợp nhiều đối tượng nhằm tận dụng diện tích và phân tán rủi ro.

Tại thôn Yên Du, sau nhiều năm chăn nuôi nhỏ lẻ, chị Nguyễn Thị Hằng đã từng bước xây dựng trang trại rộng hơn 4 ha.

Thay vì tập trung vào một loại vật nuôi, chị bố trí các khu chăn nuôi riêng biệt, kết hợp những vật nuôi quen thuộc với các đối tượng có giá trị kinh tế như vịt trời, ngựa bạch và lợn rừng.

Theo chị Nguyễn Thị Hằng, xã Gia Hanh (tỉnh Hà Tĩnh), nuôi ngựa bạch kết hợp vịt trời, gà, lợn rừng giúp tận dụng hiệu quả diện tích trang trại, đa dạng nguồn thu và nâng cao hiệu quả. Ảnh: LH

Hiện trang trại duy trì hơn 1.500 con vịt trời, 12 con ngựa bạch, 200 con gà và khoảng 30 con lợn rừng, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Việc đa dạng hóa vật nuôi giúp gia đình chị Hằng khai thác tốt diện tích đất, linh hoạt tổ chức sản xuất và hạn chế sự phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất.

Tuy nhiên, mô hình tổng hợp cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quy hoạch chuồng trại, chăm sóc từng loại vật nuôi, kiểm soát dịch bệnh và cân đối chi phí đầu tư.

Thực tế từ các mô hình ở xã Gia Hanh cho thấy, đa dạng hóa vật nuôi chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng kiến thức kỹ thuật, khả năng quản lý và sự am hiểu thị trường.

Theo người dân nuôi chồn hương ở xã Gia Hanh (tỉnh Hà Tĩnh), mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng đòi hỏi người nuôi nắm vững kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và chủ động đầu ra. Ảnh: LH

Mỗi đối tượng nuôi có yêu cầu khác nhau về điều kiện sinh trưởng, vốn đầu tư, thời gian thu hồi vốn và đầu ra. Bởi vậy, lựa chọn đúng hướng sản xuất, phù hợp với năng lực của từng hộ gia đình là yếu tố quyết định hiệu quả lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Đại - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Gia Hanh cho biết: “Trên địa bàn hiện có hàng chục mô hình chăn nuôi với nhiều đối tượng khác nhau.

Bên cạnh vật nuôi truyền thống, người dân ngày càng mạnh dạn đưa những đối tượng mới, có giá trị kinh tế và phù hợp nhu cầu thị trường vào sản xuất”.

“Địa phương tập trung khuyến khích chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, nhân rộng các mô hình hiệu quả, nhất là những mô hình liên kết với doanh nghiệp và chăn nuôi theo quy trình an toàn. Công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sẽ tiếp tục được chú trọng nhằm nâng cao năng lực sản xuất, giúp người dân chủ động hơn trong phòng, chống dịch bệnh và tổ chức chăn nuôi”, ông Nguyễn Văn Đại - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Gia Hanh, nhấn mạnh.