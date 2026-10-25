Giá vàng hôm nay 25/10: Mất mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trong bối cảnh những lo ngại mới về nguy cơ leo thang quân sự liên quan đến Iran đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong nhiều năm và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo Reuters, giới chuyên gia nhận định lo ngại lạm phát đang khiến các ngân hàng trung ương lớn khó nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh như kỳ vọng. Đây là yếu tố gây sức ép lên giá vàng và bạc.

Bên cạnh đó, đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng tạo thêm áp lực lên thị trường kim loại quý. Nhu cầu bổ sung tiền ký quỹ có thể buộc một số nhà đầu tư bán vàng và bạc để đáp ứng các yêu cầu thanh toán.

Diễn biến giá vàng còn chịu ảnh hưởng từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Phần lớn nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10.

Giá vàng hôm nay mất mốc 4.000 USD/ounce. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Tuy nhiên, số liệu lạm phát tiêu dùng và lạm phát sản xuất của Mỹ công bố tuần trước cao hơn dự kiến đã làm gia tăng lo ngại Fed có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong những tháng cuối năm.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tuần tới ở mức 92%, trong khi khả năng cơ quan này tăng lãi suất vào tháng 12 là 78%.

Báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, dự kiến công bố ngày 29/10. Dữ liệu này có thể cung cấp thêm thông tin về triển vọng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trong bối cảnh lãi suất có thể duy trì ở mức cao, vàng chịu sức ép do đây là tài sản không sinh lãi. Môi trường lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý so với các tài sản sinh lời khác.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 25/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.994 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy sự bi quan trên Phố Wall đang gia tăng sau đợt giảm mạnh của vàng, trong khi người dân bình thường vẫn nhìn thấy nhiều tia hy vọng hơn, bất chấp hiệu suất kém gần đây của kim loại quý này.

Tuần này, 17 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với phần lớn tâm lý Phố Wall nghiêng về dự báo giảm giá sau khi giá vàng giảm mạnh xuống dưới 4.000 USD/ounce. Cụ thể, 4 chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 7 người cho rằng kim loại quý tiếp tục giảm. 6 nhà phân tích còn lại cho biết họ không thể dự đoán hướng đi của giá vàng.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 161 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ lạc quan hơn đáng kể so với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, bất chấp sự giảm giá của vàng vào cuối tuần. 67 nhà đầu tư cá nhân dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 41 người khác dự đoán kim loại quý tiếp tục giảm. 53 nhà đầu tư còn lại dự kiến giá sẽ ổn định.