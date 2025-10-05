Hoàng Hường kiếm tiền “khủng” từ những nguồn nào?

Thu nghìn tỷ, bị bắt vì hành vi kê khai sai

Ngày 4/10, theo thông tin từ Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường, chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường) về "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hoàng Thị Hường - chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Theo cảnh sát, để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Những nguồn kiếm tiền “khủng” của Hoàng Hường

Hoàng Hường từng chia sẻ, bản thân mình sinh ra trong gia đình khó khăn ở Phú Thọ. Gia đình chuyển lên Hà Giang làm kinh tế, cô cũng đi theo một thời gian rồi trở về Phú Thọ đi học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hường theo học ngành dược.

Sau này, Hoàng Hường nổi danh trên mạng xã hội nhờ những buổi livestream hàng giờ đồng hồ, bán đủ loại sản phẩm từ nước súc miệng, kem đánh răng đến viên uống xương khớp.

Hoàng Hường và ê kíp thường xuyên livestream bán hàng trên loạt tài khoản Facebook, TikTok có hàng triệu người theo dõi như "Hoàng Hường 88" (1,6 triệu người theo dõi), "Nha khoa Thẩm mỹ Hoàng Hường" (1,5 triệu người theo dõi), "Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường" (2,3 triệu người theo dõi)...

Giai đoạn 2021-2022, Hoàng Hường chủ yếu kinh doanh các mặt hàng dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang thương hiệu cá nhân, nổi bật như nước súc miệng Hoàng Hường Medic Care, viên xương khớp, hoạt huyết Hoàng Hường, bổ gan, dạ dày...

Giá bán các sản phẩm này ở mức khá cao, chẳng hạn, nước súc miệng có giá 199.000 đồng, tương đương 597.000 đồng/hộp 3 lọ; viên xương khớp khoảng 350.000 đồng/lọ, hoạt huyết giá 555.000 đồng/lọ...

Đáng chú ý, Hoàng Hường có những lời quảng cáo “lố”, thiếu khoa học về các sản phẩm mình bán khiến công chúng phẫn nộ.

Chẳng hạn như khi nói về nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic, Hoàng Hường tự tin tuyên bố sản phẩm "trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này" và "chữa viêm lợi lâu năm".

Tương tự, sản phẩm viên xương khớp Hoàng Hường được ca ngợi như thần dược, nữ doanh nhân khẳng định: "Tất cả bệnh về xương khớp từ đầu đến chân, tôi giải quyết hết" hoặc "Chỉ cần uống 1-2 tuần khỏi 50-60%, nặng thì 2 tháng là dứt điểm".

Để tăng thêm độ uy tín và niềm tin với người tiêu dùng, trong các video quảng cáo, bà Hoàng Hường nói đã bỏ ra 100 tỷ đồng mua công thức xương khớp, có 4 nhà máy sản xuất và 2.000 nhân viên.

Không chỉ dừng ở tranh cãi trên mạng, Hoàng Hường từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt vì quảng cáo sản phẩm không đúng quy định. Tuy nhiên, càng ồn ào, bà Hường càng bán được hàng và lượng người theo dõi trên mạng xã hội ngày càng đông. Trong đó, khách hàng chủ yếu là trung - cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ.

Thời gian gần đây, Hoàng Hường tiếp tục mở rộng các sản phẩm kinh doanh dưới thương hiệu Meli. Cụ thể, người này thường xuyên xuất hiện trong nhiều video giới thiệu, livestream bán các sản phẩm từ mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội, nước giặt xả, nước súc miệng đến gel trĩ, hoạt huyết mang thương hiệu Meli.

Bên cạnh việc bán thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe gây tranh cãi, Hoàng Hườmg còn kiếm tiền từ chuỗi phòng khám mang tên mình.

Fanpage Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường có tick xanh đạt 2,4 triệu lượt theo dõi. Thông tin giới thiệu cho biết hệ thống nha khoa này có chi nhánh ở cả Hà Nội và TP.HCM. Fanpage thường xuyên cập nhật bài đăng, hình ảnh, video của khách hàng chia sẻ về hành trình làm răng tại nha khoa.

Mặc dù được giới thiệu là nha khoa quốc tế 5 sao nhưng vào năm 2019, Phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội do Hoàng Hường làm chủ bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép hoạt động vì sử dụng nhân sự chưa được cấp phép hành nghề và tự ý thay đổi cơ sở vật chất so với hồ sơ thẩm định. Dù bị đình chỉ, phòng khám vẫn hoạt động đến cuối năm 2020.