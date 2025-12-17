Kinh tế 24h: Mỗi lượng vàng đảo chiều giảm 1,5 triệu đồng

Mỗi lượng vàng đảo chiều giảm 1,5 triệu đồng

Giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh trong ngày 16/12, với mức giảm hơn 1,5 triệu đồng mỗi lượng sau các phiên tăng trước đó. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 153,6 – 155,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng ở cả hai chiều mua – bán. Các thương hiệu lớn khác cũng điều chỉnh giá tương tự.

Giá vàng đảo chiều giảm

Vàng nhẫn trơn giảm sâu hơn, khoảng 1,7 triệu đồng mỗi lượng. SJC hạ giá xuống 149,9 – 152,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh 151,5 – 154,5 triệu; DOJI niêm yết khoảng 151 – 154 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm khoảng 30 USD xuống 4.286 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 136,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng trong nước khoảng 19 triệu đồng. Giá bạc miếng, bạc thỏi trong nước cũng giảm khoảng 1,4% so với hôm trước.

Dù điều chỉnh trong ngắn hạn, vàng thế giới vẫn ghi nhận một năm tăng mạnh với mức sinh lời trên 60%, nhờ bất ổn địa chính trị và đồng USD suy yếu. Hội đồng Vàng Thế giới cho rằng vàng vẫn giữ vai trò trú ẩn và đa dạng hóa danh mục, song xu hướng sắp tới sẽ phụ thuộc vào triển vọng tăng trưởng kinh tế, lãi suất và rủi ro toàn cầu.

Xuất nhập khẩu 920 tỷ USD, Việt Nam vào top 15 nền thương mại lớn nhất thế giới

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam được ước đạt khoảng 920 tỷ USD, đưa Việt Nam vào top 15 nền thương mại lớn nhất thế giới. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến vượt 470 tỷ USD, tăng khoảng 16% so với năm 2024, và Việt Nam duy trì xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp.

Giai đoạn 2020–2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh của thương mại với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân khoảng 10% mỗi năm. Từ năm 2023, Việt Nam đã gia nhập nhóm 20 quốc gia xuất khẩu lớn nhất toàn cầu, khẳng định vị thế là nền kinh tế có độ mở cao.

Tuy vậy, tăng trưởng xuất khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI, trong khi bối cảnh bảo hộ và rào cản thương mại gia tăng đòi hỏi Việt Nam chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực doanh nghiệp trong nước.

VN-Index tăng mạnh nhất một tháng

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên phục hồi mạnh nhất trong khoảng một tháng khi VN-Index tăng 33 điểm, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp. Trước đó, buổi sáng thị trường vẫn diễn biến tiêu cực khi chỉ số có lúc mất hơn 17 điểm và thủng mốc 1.630 điểm. Tuy nhiên, sang phiên chiều, áp lực bán giảm nhanh, giúp VN-Index đảo chiều mạnh mẽ và đóng cửa tại 1.679 điểm.

Sắc xanh áp đảo trên sàn HoSE với 253 mã tăng, gấp bốn lần số mã giảm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt, đặc biệt là các mã liên quan đến Vingroup như VHM và VPL, đóng góp tổng cộng khoảng 5 điểm cho chỉ số. Ngành ngân hàng là điểm sáng nổi bật khi HDB và Eximbank tăng trần, nhiều mã lớn khác tăng 2–3%.

Nhóm chứng khoán và bất động sản cũng đồng loạt khởi sắc. VND tăng trần, SSI, VIX, ORS tăng trên 4%, trong khi nhiều cổ phiếu bất động sản tăng 3–6%. Thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt, đạt gần 24.500 tỷ đồng nhờ dòng tiền quay lại mạnh trong phiên chiều.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch giằng co, giá trị mua và bán gần cân bằng. Phiên tăng mạnh này giúp cải thiện tâm lý thị trường, song giới phân tích cho rằng VN-Index vẫn cần thêm tín hiệu tích cực để xác nhận xu hướng hồi phục bền vững.

Vì sao mãi chưa nhập khẩu vàng?

Giá vàng trong nước thời gian qua tăng mạnh và duy trì mức cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng mỗi lượng, dù Nghị định 232 xóa bỏ độc quyền vàng miếng và Thông tư 34 về nhập khẩu vàng đã có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp hay ngân hàng nào được Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng miếng hoặc vàng nguyên liệu.

Theo quy định mới, doanh nghiệp sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, còn ngân hàng thương mại phải đạt từ 50.000 tỷ đồng trở lên và nằm trong danh sách được phép kinh doanh vàng miếng. Dù cả nước có 38 tổ chức được cấp phép kinh doanh vàng miếng, chỉ một số ít đáp ứng đủ điều kiện về vốn. Mặt khác, các thủ tục cấp hạn mức và cho phép nhập khẩu vẫn chưa hoàn tất, khiến nguồn cung vàng tiếp tục bị “tắc”.

Hệ quả là thị trường vàng trong nước rơi vào tình trạng khan hiếm. Vàng miếng SJC gần như không còn trên thị trường, vàng nhẫn bị bán nhỏ giọt, có nơi khách phải chờ nhiều ngày mới mua được. Nguồn cung hạn chế khiến giá vàng SJC liên tục tăng mạnh và duy trì chênh lệch rất cao so với giá thế giới.

Các chuyên gia cho rằng việc chậm nhập khẩu vàng làm méo mó thị trường, gia tăng đầu cơ, buôn lậu và đẩy rủi ro về phía người dân. Nhiều ý kiến đề xuất sớm cho phép nhập khẩu vàng, mở rộng quyền cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, công khai giá theo chuẩn quốc tế để kéo giá trong nước sát hơn với thế giới, giảm tình trạng khan hiếm và ổn định thị trường vàng.