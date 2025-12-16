Kinh tế 24h: Giá vàng miếng tăng gần 1 triệu đồng

Giá vàng miếng tăng gần 1 triệu đồng

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh trong ngày 15/12, với vàng miếng SJC tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. Cụ thể, buổi sáng cùng ngày, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,8 – 156,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng, với chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng. Các doanh nghiệp lớn như PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu cũng áp dụng mức giá tương tự, trong khi Ngân hàng Á Châu (ACB) giao dịch vàng miếng thương hiệu riêng quanh 155,3 – 156,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tăng

Đến buổi chiều, giá vàng miếng tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm 400.000 đồng, lên mức 155,2 – 157,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với cuối tuần trước, giá vàng miếng đã tăng gần 900.000 đến 1 triệu đồng mỗi lượng, phản ánh xu hướng đi lên rõ rệt của thị trường kim loại quý trong nước.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo. SJC nâng giá vàng nhẫn trơn lên 151,6 – 154,8 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng so với buổi sáng. PNJ và Doji giao dịch vàng nhẫn quanh 151,8 – 154,8 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 300.000 đồng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 152,8 – 155,8 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của vàng trong nước diễn ra cùng chiều với thị trường thế giới. Giá vàng giao ngay quốc tế tăng gần 30 USD, lên khoảng 4.328 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước gần 20 triệu đồng.

Các chuyên gia cho rằng giá vàng quốc tế tiếp tục được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ của Mỹ, đặc biệt là kế hoạch Fed chi khoảng 40 tỷ USD mỗi tháng để mua trái phiếu kho bạc. Cùng xu hướng này, giá bạc miếng và bạc thỏi trong nước cũng phục hồi, tăng khoảng 1,3% so với cuối tuần trước.

Gần 18.000 doanh nghiệp TP HCM đang nợ BHXH của người lao động

Tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) tại TP HCM đang ở mức đáng báo động khi có gần 18.000 đơn vị chậm đóng từ ba tháng trở lên, với số tiền từ vài chục triệu đến hàng chục tỷ đồng, kéo dài nhiều năm và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Theo Bảo hiểm Xã hội TP HCM, tính đến ngày 30/11 và cập nhật chứng từ đến 10/12, toàn thành phố có hơn 17.700 doanh nghiệp đang nợ BHXH.

Danh sách công bố cho thấy nhiều doanh nghiệp nợ số tiền rất lớn. Dẫn đầu là Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình với 56,7 tỷ đồng, tiếp theo là Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (40,9 tỷ đồng), Công ty cổ phần Trải nghiệm Toàn cầu (28,47 tỷ đồng) và Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS (16,65 tỷ đồng). Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khác cũng nợ từ 10 tỷ đồng trở lên, cho thấy mức độ vi phạm nghĩa vụ BHXH khá phổ biến.

Trong số các doanh nghiệp nợ BHXH còn có Công ty cổ phần Ba Huân, với hơn 6,5 tỷ đồng tiền bảo hiểm cho 401 lao động. Doanh nghiệp này trước đó cũng bị cơ quan hải quan áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế do nợ thuế quá hạn hơn 51 tỷ đồng, bằng hình thức dừng làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Trước thực trạng này, pháp luật đã siết chặt chế tài. Từ ngày 1/7/2025, Luật BHXH sửa đổi năm 2024 và Luật sửa đổi Luật BHYT có hiệu lực, yêu cầu doanh nghiệp chậm hoặc trốn đóng phải nộp đủ số tiền còn thiếu, kèm khoản phạt tính 0,03% mỗi ngày trên số tiền chậm đóng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị xử phạt hành chính, không được xét thi đua, khen thưởng và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu trốn đóng BHXH. Các quy định mới thể hiện nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc tăng tính răn đe và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Bộ Tài chính đề xuất cơ chế thuế mới với hộ kinh doanh thu trên 500 triệu đồng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo lần hai Nghị định về kê khai, tính và nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, trong đó đề xuất cơ chế thuế mới nhằm thay đổi cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên. Dự thảo được hoàn thiện chi tiết hơn so với phiên bản đầu, sau khi tiếp thu ý kiến từ các bộ, ngành liên quan.

Theo dự thảo, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống sẽ không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) và không phải nộp thuế TNCN. Với doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh phải nộp VAT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, áp dụng tỷ lệ phần trăm theo quy định hiện hành.

Điểm mới đáng chú ý là cơ chế lựa chọn phương pháp tính thuế TNCN đối với hộ, cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng/năm. Nhóm này được chọn nộp thuế theo thu nhập tính thuế (doanh thu trừ chi phí hợp lệ, nhân thuế suất) hoặc nộp thuế theo doanh thu tính thuế (phần doanh thu vượt 500 triệu đồng, nhân thuế suất). Thuế suất TNCN được đề xuất ở mức 15% với doanh thu trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng; 17% với doanh thu trên 3 đến 50 tỷ đồng; và 20% với doanh thu trên 50 tỷ đồng. Phương pháp đã chọn sẽ được áp dụng ổn định trong 2 năm liên tiếp.

Trường hợp hộ kinh doanh có nhiều địa điểm hoặc ngành nghề, mức giảm trừ 500 triệu đồng chỉ được áp dụng một lần cho tổng doanh thu. Nếu doanh thu thực tế vượt 3 tỷ đồng trong 2 năm liên tiếp, hộ kinh doanh buộc phải chuyển sang phương pháp tính thuế trên thu nhập.

Dự thảo cũng quy định rõ các khoản chi được trừ khi tính thuế, yêu cầu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và thanh toán không dùng tiền mặt với khoản từ 5 triệu đồng trở lên; đồng thời loại trừ nhiều khoản chi mang tính cá nhân, không phục vụ hoạt động kinh doanh. Đề xuất này được kỳ vọng tạo sự linh hoạt, minh bạch và phù hợp hơn với thực tế hoạt động của hộ kinh doanh.

VN-Index được "giải cứu" sau phiên giảm hơn 52 điểm

Sau cú giảm mạnh hơn 52 điểm trong phiên 12-12, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 15-12 với tâm lý thận trọng và dò dẫm. Áp lực bán giải chấp vẫn còn xuất hiện đầu phiên, song nhanh chóng được hấp thụ nhờ dòng tiền bắt đáy ở các cổ phiếu đã giảm sâu, giúp thị trường dần ổn định trở lại.

Kết thúc phiên, VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,88 điểm (-0,05%), đóng cửa tại 1.646,01 điểm. Đây được xem là phiên “ngừng rơi” quan trọng, giúp chỉ số giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.640 điểm và tạm thời trấn an tâm lý nhà đầu tư sau đợt bán tháo trước đó.

Thanh khoản thị trường sụt giảm rõ rệt, phản ánh sự lưỡng lự của cả bên mua lẫn bên bán. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt khoảng 17.969 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức bình quân hơn 24.000 tỷ đồng của tuần trước. Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên giảm với 188 mã giảm so với 126 mã tăng, cho thấy quá trình cân bằng cung – cầu cần thêm thời gian.

Điểm tích cực nổi bật là sự hồi phục của nhiều cổ phiếu trụ đã giảm mạnh trước đó. Trong nhóm ngân hàng, VPB tăng 3,58%, trở thành lực đỡ chính cho chỉ số; STB tăng 1,74%, TPB giữ giá tham chiếu. Nhóm Vingroup ghi nhận sự phân hóa khi VRE bật tăng 5,28%, trong khi VHM và VIC vẫn giảm nhẹ.

Ngược lại, nhóm bất động sản tầm trung tiếp tục chịu áp lực bán, cho thấy dòng tiền đầu cơ chưa quay lại. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng gần 700 tỷ đồng, góp phần quan trọng giúp VN-Index giữ vững điểm cân bằng. Dù tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn có phần tích cực, rủi ro vẫn hiện hữu khi dòng tiền lớn chưa thực sự nhập cuộc mạnh mẽ.