Kinh tế 24h: Jackpot "khủng" gần 180 tỷ đồng vừa có chủ

Bao giờ vàng nhập khẩu về thị trường?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 24, sửa đổi bởi Nghị định 232, có hiệu lực từ 10/10, quy định cấp hạn mức nhập khẩu vàng miếng, nguyên liệu trước 15/12 hàng năm. Doanh nghiệp (DN) và ngân hàng thương mại nộp hồ sơ nhu cầu hạn mức trước 15/11. NHNN phân bổ dựa trên chính sách tiền tệ, cung-cầu vàng, dự trữ ngoại hối. DN sản xuất vàng miếng cần vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, ngân hàng 50.000 tỷ đồng.

Giá vàng miếng SJC hiện chênh 15 triệu đồng/lượng so với thế giới. Nghị định 232 xóa độc quyền vàng miếng, cho phép DN lớn như SJC, DOJI, PNJ nhập khẩu và sản xuất. Chuyên gia kỳ vọng cơ chế này sẽ tăng nguồn cung, thu hẹp chênh lệch giá, giảm đầu cơ. Tuy nhiên, thời gian từ 10/10 đến 15/11 gấp rút, khiến DN lo lắng về việc chuẩn bị hồ sơ. Ông Trần Hữu Đang (AJC) đề xuất cho phép phân phối vàng nhập khẩu cho DN nhỏ để đáp ứng nhu cầu vàng nhẫn, trang sức.

Chuyên gia Nguyễn Ngọc Trọng nhấn mạnh giá vàng giảm phụ thuộc vào hạn mức nhập khẩu và số DN được cấp phép. TS Nguyễn Trí Hiếu lưu ý nguồn USD nhập vàng cần được cân đối để tránh khan hiếm, gây bất ổn các thị trường khác và kích thích tích trữ vàng, nhập lậu, ảnh hưởng tỷ giá, lạm phát. Giá vàng thế giới đạt 3.842 USD/ounce, tăng 11,4% trong tháng 9, có thể chạm 4.000 USD/ounce do bất ổn chính trị, lãi suất thấp, và nhu cầu mua vàng từ ngân hàng trung ương.

Jackpot "khủng" gần 180 tỷ đồng vừa có chủ

Tối 30/9, Vietlott xác định một vé trúng giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 với dãy số 17 - 23 - 34 - 39 - 46 - 52, trị giá hơn 179 tỷ đồng, tích lũy trong 2,5 tháng. Đây là giải Jackpot 1 thứ hai trong năm, sau giải kỷ lục 345 tỷ đồng ngày 12/7. Sau thuế thu nhập cá nhân, người trúng nhận khoảng 161 tỷ đồng. Vietlott đang rà soát kênh phát hành và có thể công bố chi tiết vào ngày 1/10. Cùng kỳ quay, hai khách hàng trúng Jackpot 2, mỗi giải 3,75 tỷ đồng.

Năm 2025, Vietlott được giao chỉ tiêu doanh thu 8.750 tỷ đồng, lãi trước thuế 305 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.023 tỷ đồng. Nửa đầu năm, công ty đạt doanh thu 4.565 tỷ đồng (tăng 12%), lãi trước thuế 244 tỷ đồng (tăng 16%), hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và 80% lợi nhuận. Hệ thống phân phối của Vietlott gồm hơn 6.620 thiết bị đầu cuối bán vé trực tiếp và 3 triệu tài khoản dự thưởng qua điện thoại.

Giải Jackpot 1 của Power 6/55 là một trong những giải thưởng lớn nhất của Vietlott kể từ khi hoạt động năm 2016, thu hút sự chú ý lớn từ người chơi. Việc tìm được chủ nhân giải thưởng này không chỉ mang lại cơ hội đổi đời cho người trúng mà còn góp phần tăng doanh thu và đóng góp ngân sách nhà nước của Vietlott, hỗ trợ các mục tiêu tài chính quốc gia.

Chứng khoán mất chuỗi tăng 4 tháng liên tiếp

VN-Index tháng 9 giảm hơn 20 điểm, đóng cửa tại 1.662 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 4 tháng liên tiếp do nhà đầu tư thận trọng trước thềm nâng hạng thị trường và áp lực bán ròng khối ngoại. Phiên cuối tháng 30/9, chỉ số dao động mạnh (biên độ 31 điểm), mở cửa tăng nhưng đảo chiều do áp lực bán ở cổ phiếu vừa và nhỏ. Nhóm Vingroup (VIC +1,2%, VHM +1,1%, VRE chạm trần +32,100 đồng) đóng góp hơn 4 điểm, nhưng 3/4 cổ phiếu giảm, gấp 3 lần mã tăng.

Bất động sản chịu áp lực mạnh, DXG, CII, QCG giảm 4,6-5,3%. Nhóm thép có HPG giảm 1,6%, NKG, HSG giảm 0,3-3%. Ngân hàng phân hóa: LPB tăng 3,6%, VIB, SHB, STB, TCB tăng nhẹ, nhưng VCB, BID, CTG giảm 0,4-1%. Nhóm chứng khoán khởi sắc cuối phiên, SSI tăng 2,7%, VND, HCM, ORS tăng 0,8-1,4%. Thanh khoản đạt 32.200 tỷ đồng, với SHB dẫn đầu (1.710 tỷ đồng), theo sau là HPG, CII, SSI, DXG.

Khối ngoại bán ròng mạnh, giải ngân 3.000 tỷ đồng nhưng bán ra 4.300 tỷ đồng, tập trung vào KDH, HPG, SSI, DXG, MBB. Thị trường chờ thông tin nâng hạng từ FTSE Russell ngày 8/10, với kỳ vọng chuyển từ cận biên sang mới nổi, có thể thu hút 6-8 tỷ USD vốn ngoại. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng khiến thanh khoản giảm từ 55.600 tỷ đồng xuống 39.700 tỷ đồng/phiên. Vietcap nhận định nâng hạng sẽ hỗ trợ thị trường, đối trọng áp lực bán ròng.

Hệ lụy kinh tế nếu chính phủ Mỹ đóng cửa

Nếu chính phủ Mỹ đóng cửa do không đạt thỏa thuận ngân sách, hệ lụy kinh tế có thể nghiêm trọng hơn so với các lần trước. Phó Tổng thống JD Vance cho biết đảng Dân chủ không đồng thuận, trong khi đảng Cộng hòa muốn duy trì ngân sách hiện tại đến cuối tháng 11, còn Dân chủ yêu cầu tài trợ thêm cho các chương trình như Obamacare. Cuộc họp ngày 29/9 giữa hai đảng và Tổng thống Trump không giải quyết được mâu thuẫn trước thời hạn đóng cửa.

Các đợt đóng cửa trước, như kỷ lục 35 ngày năm 2018-2019, gây thiệt hại kinh tế hạn chế, nhanh chóng khắc phục. Tuy nhiên, năm 2025, kinh tế Mỹ mong manh với thị trường việc làm suy yếu. Chính quyền Trump đe dọa sa thải nhân viên liên bang, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp và gây bất ổn lâu dài. Mỗi tuần đóng cửa giảm GDP 0,2%, nhưng sa thải vĩnh viễn nhân sự có thể gây tác động lớn hơn.

Đặc biệt, việc dừng công bố dữ liệu kinh tế quan trọng như báo cáo việc làm, lạm phát sẽ khiến Fed, CEO, và nhà đầu tư thiếu cơ sở ra quyết định. Cục Thống kê Lao động (BLS) có thể không công bố số liệu việc làm tháng 9, ảnh hưởng khảo sát tháng 10 nếu đóng cửa kéo dài. Điều này làm gia tăng “sự mơ hồ” về sức khỏe kinh tế Mỹ.

Dù vậy, Phố Wall vẫn lạc quan, với các chỉ số chứng khoán tăng nhẹ ngày 29/9, bất chấp rủi ro đóng cửa trên 80%. Các nhà đầu tư cho rằng tác động kinh tế thường ngắn hạn, như “cơn bão tuyết”. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo lần này có thể khác, với rủi ro lớn hơn do bối cảnh kinh tế bất ổn.

Vì sao lạm phát thấp, chi tiêu hộ gia đình tăng vọt?

Dù CPI chỉ tăng hơn 3%, nhiều hộ gia đình tại TP HCM cảm nhận chi phí sinh hoạt tăng mạnh, như chị Hạnh (tăng 32%) hay chị Lâm (chi phí chợ tăng từ 120.000 lên 200.000 đồng). Nguyên nhân là sự chênh lệch giữa CPI tổng hợp (752 mặt hàng) và cảm nhận thực tế, tập trung vào chi phí thiết yếu như thực phẩm (33,5%), nhà ở (18,8%), giao thông (9,7%), giáo dục (6,2%), y tế (5,4%). Những nhóm này tăng nhanh, gây áp lực lớn, đặc biệt với hộ thu nhập thấp.

Ông Nguyễn Trung Tiến (Cục Thống kê) giải thích, hiện tượng này phổ biến toàn cầu, như châu Âu (CPI 9-10%, cảm nhận 30-40%) hay Mỹ (CPI 7-8%, cảm nhận 20-30%). CPI có độ trễ và không tính các chi phí đặc thù như lãi vay, học thêm. TS Đinh Thế Hiển cho rằng giá lương thực, dịch vụ tăng do chi phí mặt bằng, thuế mới, sức mua giảm, nhưng tăng không bền vững, có thể làm suy yếu thị trường. TS Nguyễn Đức Độ nhấn mạnh, CPI tăng 3% so với năm trước, nhưng tích lũy 10 năm là 34%, trong khi thu nhập nhiều người không theo kịp, đặc biệt sau Covid-19.

Tiêu dùng chiếm 55% GDP, nếu sức mua giảm do chi phí thiết yếu tăng, sản xuất và việc làm sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực. TS Hiển đề xuất xây dựng chỉ số CPI chi tiết theo khu vực, nhóm hàng, và phản đối “bình ổn giá” trong thị trường cạnh tranh. Các chuyên gia nhấn mạnh cần tăng thu nhập để người dân duy trì mức sống, thay vì chỉ giữ CPI thấp.