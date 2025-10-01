Chồng bí mật chuyển gần 50 tỷ đồng cho nhân tình trẻ, vợ U70 cay đắng ra tay

Theo Jinyun News, bà Du và ông Chen kết hôn năm 1986 ở TP Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang). Những ngày đầu chồng khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, bà vừa lo toan việc chăm sóc con gái, vừa gom góp toàn bộ tiền tiết kiệm ít ỏi từ đồng lương của mình để hỗ trợ và đồng hành cùng ông.

Đến những năm 1990, sự nghiệp của ông Chen bắt đầu khởi sắc, nhờ đó tình hình tài chính của gia đình cũng được cải thiện.

Những tưởng về sau sẽ được tận hưởng cuộc sống an nhàn thì năm 2020, chồng bà Du đột ngột thừa nhận đã ngoại tình và có 2 con riêng với người phụ nữ kém 35 tuổi.

Chưa dừng lại, ông Chen thậm chí còn đề nghị vợ cho nhân tình tham gia quản lý công ty. Song bà Du với tư cách là 1 cổ đông có quyền biểu quyết, không đời nào để chuyện này xảy ra.

Sau sự việc, vì sợ ảnh hưởng tới con gái cũng như hình ảnh công ty, người phụ nữ 66 tuổi đã cố gắng giữ mọi chuyện trong im lặng và quyết định sống ly thân với chồng.

Tuy nhiên sau đó, bà Du phát hiện ông Chen đã dùng tài sản chung của 2 vợ chồng, chuyển 13,4 triệu NDT (49,6 tỷ đồng) cho nhân tình trẻ sống xa hoa.

Đại diện pháp lý của bà Du, luật sư Zhou Zhaocheng thuộc Công ty Luật Anjian, cho biết thân chủ của ông đã quyết định khởi kiện chồng, yêu cầu bồi hoàn toàn bộ số tài sản chung bị ông tự ý sử dụng sai mục đích.

"Dù công ty đã đạt được nhiều thành công, song vì đi lên từ khó khăn nên thân chủ tôi vẫn sống cực kỳ tiết kiệm. Tuy nhiên, người chồng lại dùng tài sản chung bao nuôi nhân tình có cuộc sống xa hoa, thuê nhiều người giúp việc, bảo mẫu toàn thời gian", luật sư Zhou nhấn mạnh.

Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập đầu tư, lợi nhuận kinh doanh và các tài sản khác mà vợ chồng kiếm được trong thời gian hôn nhân được coi là tài sản chung của vợ chồng. Do đó, cả hai chỉ có quyền chung, không có quyền riêng trong việc định đoạt tài sản đó.

Việc người chồng tự ý chuyển trái phép 13,4 triệu NDT cho bên thứ ba được cho là gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của bà Du.

Hơn nữa, số tiền này còn sử dụng cho mối quan hệ ngoài luồng, vi phạm nghĩa vụ chung thủy trong hôn nhân. Theo các quy định của pháp luật Trung Quốc hiện hành, ông Chen có thể sẽ phải bồi hoàn toàn bộ số tiền sử dụng sai mục đích, kèm theo số tiền lãi phát sinh.