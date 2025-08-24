Kinh tế 24h: Canada bãi bỏ hầu hết thuế trả đũa Mỹ

Canada bãi bỏ hầu hết thuế trả đũa Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 22/8 tuyên bố bãi bỏ hầu hết thuế trả đũa lên hàng Mỹ, trừ 46 tỷ đô la Canada hàng hóa bao gồm ôtô, nhôm và thép. Quyết định này áp dụng từ 1/9, sau cuộc điện đàm “hiệu quả” với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Carney nhấn mạnh thuế Mỹ lên hàng Canada vẫn thấp hơn so với các đối tác khác, và động thái này sẽ khởi động đàm phán song phương. Trump ca ngợi quyết định là “điều tốt đẹp”, bày tỏ sự quý mến với Carney.

Trước đó, căng thẳng thương mại bắt đầu từ tháng 2 khi Trump ký sắc lệnh áp thuế 25% lên hầu hết hàng Canada (trừ năng lượng 10%). Canada đáp trả bằng thuế 25% lên 45,9 tỷ USD hàng Mỹ, bao gồm ôtô (25,3 tỷ USD), thép (8,7 tỷ USD), nhôm (2,1 tỷ USD), và các sản phẩm khác như máy tính, thiết bị thể thao (9,8 tỷ USD). Đến tháng 7, Trump đe dọa tăng thuế lên 35%, khiến Carney cam kết hợp tác trên mạng xã hội X.

Canada và Trung Quốc là hai quốc gia duy nhất áp thuế trả đũa Mỹ. Quyết định bãi bỏ thuế diễn ra trong bối cảnh Hiệp định USMCA (do Trump đàm phán nhiệm kỳ đầu) sắp được xem xét lại cuối năm. Carney hy vọng điều này thúc đẩy quan hệ thương mại song phương, giảm căng thẳng kinh tế giữa hai nước láng giềng.

Công ty của Bầu Đức thoát cảnh báo, con trai lần đầu thành cổ đông

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đưa ra khỏi diện cảnh báo từ 26/8, sau khi thoát lỗ lũy kế. Từ lỗ 422,6 tỷ đồng cuối 2024, công ty ghi nhận hơn 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong quý II/2025. Doanh thu quý II đạt 2.329 tỷ đồng, tăng 50%; lợi nhuận sau thuế 510 tỷ đồng, tăng gấp đôi. Nửa đầu năm, doanh thu đạt 3.709 tỷ đồng (tăng 34%), lợi nhuận 824 tỷ đồng (tăng 73%).

Tổng tài sản đến 30/6 đạt 26.000 tỷ đồng, tăng 3.700 tỷ, chủ yếu từ khoản phải thu ngắn hạn (9.900 tỷ) và cho vay liên quan (3.700 tỷ). Nợ phải trả tăng lên 15.600 tỷ, với 9.300 tỷ vay tài chính. Dư nợ trái phiếu do BIDV nắm giảm từ 3.105 tỷ xuống 1.099 tỷ sau chuyển nhượng. Ngày 22/8, ông Đoàn Hoàng Nam, con trai bầu Đức, mua 27 triệu cổ phiếu HAG (2,55% vốn), lần đầu trở thành cổ đông. Cùng lúc, bầu Đức bán 25 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu từ 31,2% xuống 28,84%. Cổ phiếu HAG đang ở đỉnh 3 năm, tăng 30% từ đầu 2025.

Bầu Đức dự kiến doanh thu sầu riêng từ nửa cuối năm sẽ đẩy lợi nhuận 2025 lên 1.500 tỷ đồng. Công ty đầu tư thêm 2.000 ha cà phê chè và 2.000 ha dâu tằm để đa dạng sản phẩm, tăng giá trị chuỗi cung ứng, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Chính phủ ban hành kế hoạch chi tiết làm điện hạt nhân Ninh Thuận

Chính phủ ban hành Nghị quyết 249 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 189/2025/QH15, quy định cơ chế, chính sách đặc biệt cho Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Kế hoạch gồm 10 nhiệm vụ cụ thể:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, trình Thủ tướng văn bản chỉ đạo giao chủ đầu tư (tháng 4/2025), đàm phán điều ước quốc tế cho Ninh Thuận 1 (tháng 5-9/2025) và Ninh Thuận 2 (tháng 12/2025). Bộ phối hợp với EVN, PVN ký kết điều ước quốc tế với đối tác, hoàn thành tháng 9/2025 (Ninh Thuận 1) và tháng 12/2025 (Ninh Thuận 2). Bộ Tài chính đàm phán tín dụng quốc tế, hoàn thành tháng 9/2025 (Ninh Thuận 1) và tháng 3/2026 (Ninh Thuận 2).

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với IAEA hoàn thành báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân (INIR) trong 2025, xây dựng Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân và tham gia điều ước quốc tế đa phương (2026), đồng thời sửa đổi quy định liên quan đến Luật Năng lượng nguyên tử (2025). EVN, PVN trình hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, hoàn thành tháng 10-11/2025 (Ninh Thuận 1) và tháng 5/2026 (Ninh Thuận 2). Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt dự án và địa điểm (2026).

UBND tỉnh Khánh Hòa đẩy nhanh di dân, giải phóng mặt bằng. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án đào tạo nhân lực. Tổ công tác liên ngành giám sát chống tham nhũng, lãng phí được thành lập năm 2026, đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, quốc phòng, môi trường.

Hồ tiêu Việt Nam 'một mình một chợ' khi cả thế giới liêu xiêu

Giá hồ tiêu Việt Nam tăng mạnh, ngược xu hướng toàn cầu, đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD tính đến 15/8, theo Hiệp hội Tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA). Nửa đầu tháng 8, xuất khẩu 11.000 tấn, thu 72 triệu USD, tăng 2,1% giá trị dù giảm 0,2% khối lượng. Giá tiêu đen tại cảng TP.HCM đạt 6.440-6.570 USD/tấn, tăng 170 USD/tấn. Trong nước, giá tiêu ngày 23/8 đạt 142.500-146.000 đồng/kg, tăng 500-3.000 đồng/kg, nhưng thấp hơn dự báo đầu năm (180.000-200.000 đồng/kg).

Trong khi giá tiêu thế giới giảm (Brazil giảm 425 USD/tấn, Indonesia 295 USD/tấn) do sức mua từ Mỹ, châu Âu yếu và thuế đối ứng, Việt Nam hưởng lợi từ nguồn cung khan hiếm. Vụ thu hoạch 2025 đạt 180.000 tấn, giảm 10.000 tấn do không mở rộng diện tích và thời tiết bất lợi, đẩy giá tăng. VPSA dự báo giá tiêu toàn cầu tăng từ quý IV nhờ nhu cầu từ các thị trường lớn.

Việt Nam là nhà cung cấp hồ tiêu số 1 cho Mỹ, chiếm 64,4% nhập khẩu. 7 tháng đầu năm, xuất sang Mỹ 33.000 tấn (giảm 24%), nhưng kim ngạch tăng 21% đạt 248 triệu USD nhờ giá cao. Thuế đối ứng 20% của Mỹ từ tháng 4 khiến giá tiêu Việt Nam giảm còn 120.000 đồng/kg, nhưng đã phục hồi lên 145.000 đồng/kg từ tháng 7. So với Brazil, Ấn Độ (thuế 50%), Indonesia (19%), Việt Nam có lợi thế thuế quan và cung ứng ổn định. VPSA dự báo xuất khẩu 2025 đạt 220.000 tấn, kim ngạch 1,3 tỷ USD, tương đương năm ngoái.