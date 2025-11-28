Vào năm 2017, Fireflies ra đời với dịch vụ AI ghi chú cuộc họp, được quảng cáo với mức phí 100 USD/tháng. Thực tế, Sam Udotong (CTO) và Krish Ramineni (CEO) trực tiếp tham gia các cuộc họp dưới tên “Fred”. Họ ngồi im, ghi chép chi tiết, và gửi biên bản lại cho khách hàng.

“Cách tốt nhất để kiểm chứng ý tưởng kinh doanh là trở thành chính sản phẩm,” Sam Udotong viết trên LinkedIn.

Khách hàng biết rằng có con người tham gia, nhưng họ không quan tâm miễn là kết quả được hoàn thành. Nhờ mô hình tạm gọi là “pretotyping” này, Fireflies vừa tạo doanh thu ban đầu, vừa kiểm chứng nhu cầu thực tế, từ đó có đủ nguồn lực để phát triển AI thật sự.