Hãy tưởng tượng bạn đang tham gia một cuộc họp trực tuyến, và có một “trợ lý ảo” im lặng lắng nghe, ghi lại từng lời thoại, và gửi biên bản chỉ sau vài phút. Fireflies – startup AI hiện được định giá 1 tỷ USD từng biến viễn tưởng đó thành hiện thực… bằng bàn tay con người. Hai nhà sáng lập, Sam Udotong và Krish Ramineni, đã trực tiếp ngồi ghi chép trong phòng họp, giả danh “Fred” – trợ lý AI để thử nghiệm nhu cầu thị trường. Đây chính là khởi đầu cho hành trình từ một ý tưởng nhỏ trở thành startup tỷ USD.
Khi AI chỉ là … “con người”
Vào năm 2017, Fireflies ra đời với dịch vụ AI ghi chú cuộc họp, được quảng cáo với mức phí 100 USD/tháng. Thực tế, Sam Udotong (CTO) và Krish Ramineni (CEO) trực tiếp tham gia các cuộc họp dưới tên “Fred”. Họ ngồi im, ghi chép chi tiết, và gửi biên bản lại cho khách hàng.
“Cách tốt nhất để kiểm chứng ý tưởng kinh doanh là trở thành chính sản phẩm,” Sam Udotong viết trên LinkedIn.
Khách hàng biết rằng có con người tham gia, nhưng họ không quan tâm miễn là kết quả được hoàn thành. Nhờ mô hình tạm gọi là “pretotyping” này, Fireflies vừa tạo doanh thu ban đầu, vừa kiểm chứng nhu cầu thực tế, từ đó có đủ nguồn lực để phát triển AI thật sự.
Hai nhà sáng lập và tầm nhìn
Sam Udotong, tốt nghiệp MIT, từng trải qua những ngày đầu startup sống nhờ pizza và ghế sofa. Krish Ramineni, CEO, sinh ra tại Ấn Độ, trưởng thành ở Mỹ, mang trong mình tầm nhìn xây dựng một doanh nghiệp bền vững, nơi công nghệ hỗ trợ con người thay vì thay thế hoàn toàn.
“Chúng tôi chỉ muốn tạo ra sản phẩm thực sự hữu ích. Nếu khách hàng thấy giá trị, họ sẵn sàng trả tiền – dù ban đầu AI chỉ là hai người ngồi ghi chép,” Ramineni chia sẻ trong một bài phỏng vấn với báo chí.
Sự kết hợp giữa kỹ thuật, tầm nhìn sản phẩm và khả năng thực thi linh hoạt đã giúp Fireflies tiến từ dịch vụ thử nghiệm bằng tay đến AI ghi chú tự động, được Fortune 500 và nhiều doanh nghiệp lớn sử dụng.
Tranh cãi và bài học
Chiến lược “hai người giả AI” khiến Fireflies trở thành tâm điểm tranh luận. Một số chuyên gia cảnh báo rằng việc tham gia cuộc họp dưới danh nghĩa AI có thể vi phạm quyền riêng tư. Ngược lại, nhiều người xem đây là một minh chứng cho sự tháo vát, kiên trì và thực dụng trong khởi nghiệp.
“Đôi khi bạn không cần code hay vốn ngay lập tức. Một bàn phím và ý tưởng còn quan trọng hơn,” một bài viết trên Business Insider nhận định về câu chuyện của Fireflies.
Bài học rút ra từ Fireflies là việc kiểm chứng nhu cầu thị trường trước khi xây dựng sản phẩm giúp startup tránh lãng phí thời gian và vốn. Việc tạo giá trị nhanh chóng cho khách hàng, dù bằng phiên bản tạm thời, vẫn được đón nhận. Minh bạch, trách nhiệm trong quá trình triển khai công nghệ giúp duy trì uy tín và nuôi dưỡng niềm tin với khách hàng.
Từ “làm màu” đến thành công
Ngày nay, Fireflies không chỉ là startup ghi chú bằng AI tỷ USD mà còn là minh chứng rằng đôi khi một chút “làm màu” có thể là bước đệm để biến ý tưởng thành sự thật. Giả vờ để thử nghiệm, thật để phát triển sản phẩm, thật để giữ uy tín, thật để tiến xa – đó là thông điệp mà Fireflies gửi gắm tới mọi người trẻ đang khởi nghiệp.
Câu chuyện này nhắc nhở rằng trong hành trình tạo ra công nghệ, bàn phím và ý tưởng đôi khi quan trọng hơn vốn, và mồ hôi thực tế quan trọng hơn mọi lời quảng cáo. Fireflies chứng minh rằng một ý tưởng có thể từ hai con người ngồi ghi chép đến AI tỷ USD, miễn là biết tận dụng đúng thời điểm, đúng cách.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/11/2025 18:50 PM (GMT+7)