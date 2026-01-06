Giá cam sành tiếp tục chạm đáy, nông dân Vĩnh Long lo “mất Tết” Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Theo tính toán của nông dân, chi phí đầu tư cho một héc-ta cam sành lên tới 400-500 triệu đồng, bao gồm tiền thuê đất, cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Tuy nhiên, với giá bán hiện nay, mỗi năm họ lỗ từ 100-200 triệu đồng/ha. Đây là một con số không nhỏ, đặc biệt với những hộ sản xuất nhỏ lẻ. Nỗi lo ấy hiện rõ qua chia sẻ của bà Nguyễn Thị Một, ở xã Hiếu Thành, chủ vườn cam đang chín rộ nhưng chưa dám bán.

“Cam đẹp thì mua được 3.000 đồng/kg, còn cam hơi xấu, da hơi đen, da bụi một chút là 2.000, rồi 1.500 đồng/kg, tùy theo cam. Nếu giá 3.000 đồng thì nếu 1 công mình được 9 tấn thì được 27 triệu đồng. 27 triệu đồng là mình phải lỗ một nửa. Mình vẫn neo trái vì nó rẻ quá, chưa dám kêu thương lái đến thu mua”, bà Một buồn bã chia sẻ.

Nhiều vườn chín rụng khắp nơi mà vẫn phải neo trái, vì có bán cũng lỗ

Còn anh Nguyễn Duy Khánh, ở xã Tam Ngãi, người có 10 công cam nhưng đã 3 vụ liên tục bị thua lỗ, bày tỏ: “Chi phí bỏ ra khoảng 400- 500 triệu, nhưng mà giá cam giờ quá thấp, chỉ có 1.500 đồng/kg thôi, trong khi phân thuốc lại quá đắt. Cũng mong muốn Nhà nước hỗ trợ, có những chính sách giúp người trồng cam như chúng tôi có điều kiện để tái đầu tư. Với giá cả hiện tại như thế này, thì nhà vườn chúng tôi sống không nổi nữa”.

Cam sành được bày bán khắp nơi

Tại Vĩnh Long cam sành bán lẻ cũng chỉ 3kg/10.000 đồng

Nguyên nhân chính khiến giá cam sành lao dốc là do diện tích trồng tăng nhanh trong khi thị trường tiêu thụ chủ yếu vẫn là nội địa, dẫn đến cung vượt cầu. Toàn tỉnh hiện có gần 25.000 ha cam, sản lượng gần 1,2 triệu tấn/năm, trong đó cam sành chiếm tỷ trọng lớn. Việc mở rộng diện tích ồ ạt mà thiếu liên kết bền vững và định hướng thị trường đã khiến người trồng cam phụ thuộc nhiều vào thương lái, dễ rơi vào thế bị động.

Trước thực trạng này, tỉnh Vĩnh Long đang triển khai kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị cam sành theo hướng tổ chức lại sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn GAP, hữu cơ, OCOP, đồng thời hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện mẫu mã, đẩy mạnh chế biến sâu.

Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSAT) cũng được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối các khâu trong chuỗi và thúc đẩy sản xuất bền vững. Tuy nhiên, để những giải pháp này thực sự đi vào cuộc sống, rất cần sự đồng hành kịp thời của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và cả người nông dân trong việc chuyển đổi phương thức sản xuất, tìm kiếm thị trường ổn định. Có như vậy, cam sành Vĩnh Long mới không chỉ là cây trồng năng suất cao, mà còn ổn định đầu ra, mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân.