Kinh tế 24h: Cái cân ở cửa ra tàu bay gây tranh cãi, Cục hàng không yêu cầu rà soát

Cái cân ở cửa ra tàu bay gây tranh cãi, Cục hàng không yêu cầu rà soát

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản khẩn gửi ACV và các hãng bay nội địa, quốc tế yêu cầu rà soát ngay quy trình kiểm tra hành lý xách tay tại quầy làm thủ tục và cửa ra tàu bay sau loạt phản ánh thiếu chuyên nghiệp, gây phiền hà, ùn tắc cho hành khách.

Hãng bay kiểm soát hành lý xách tay của khách ở ngay trước cửa ra tàu bay. Ảnh chụp màn hình.

Văn bản ngày 5/11 nhấn mạnh: phải sử dụng cân đạt chuẩn, thẩm mỹ, tuyên truyền rõ ràng quy định trên website, đại lý, đồng thời quán triệt nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, tránh ảnh hưởng hình ảnh ngành hàng không. Việc cân hành lý ngay cửa lên máy bay – như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo thực hiện – dù gây tranh cãi khi hành khách phải bỏ đồ, trả phí hoặc chuyển ký gửi, nhưng là thông lệ quốc tế.

Các hãng như Ryanair, Wizz Air, ANA, JAL, AirAsia, Southwest, Delta đều kiểm soát chặt trọng lượng, kích thước hành lý cabin. Lý do: mỗi kg dư ảnh hưởng cân bằng máy bay, tăng tiêu hao nhiên liệu, kéo dài thời gian lên/xuống, dễ gây trễ chuyến dây chuyền. Do đó, siết chặt hành lý xách tay là cần thiết để đảm bảo an toàn bay, đúng giờ cất cánh, giảm chi phí. Cục yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay, vừa kiểm soát hiệu quả, vừa tạo thuận lợi, nâng cao trải nghiệm hành khách.

Doanh thu của PV Oil vượt mốc 100.000 tỷ đồng sau 9 tháng

PV Oil (OIL) ghi nhận doanh thu 9 tháng 2025 đạt 105.476 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ, vượt 8% kế hoạch năm (97.500 tỷ). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ 371 tỷ đồng, giảm 3%, đạt gần 60% mục tiêu (640 tỷ).

Quý III: doanh thu thuần 32.776 tỷ đồng (+5%), lãi gộp gần 1.000 tỷ (+20%). Doanh thu tài chính +52% (207 tỷ), có lãi từ công ty liên doanh 3,4 tỷ (năm trước lỗ 811 triệu). Chi phí bán hàng 715 tỷ, quản lý 239 tỷ. Lãi sau thuế 139 tỷ (tăng mạnh từ 37 tỷ).

Nguyên nhân: giá xăng dầu thế giới ổn định quý III/2025 (biến động ±4-5%), khác với giảm mạnh 16-19% quý III/2024. Giá bán lẻ trong nước cũng ít thay đổi so với mức giảm 15-18% năm trước.

Tổng tài sản 30/9: 37.319 tỷ (-11%), tiền mặt & tiền gửi >15.800 tỷ, tồn kho 4.012 tỷ (+500 tỷ). Nợ ngắn hạn 25.338 tỷ, vay ngắn hạn 9.361 tỷ (+26%).

Cổ đông: PVN nắm 80,52%, Vietjet 4,83%. SK Energy (Hàn Quốc) giảm từ 5,23% xuống 4,19% sau bán 10,8 triệu CP ngày 22/8, không còn cổ đông lớn.

PV Oil đạt kỷ lục doanh thu (~340 tỷ/ngày) nhưng lợi nhuận thấp do chi phí tăng, giá ổn định hạn chế biên lợi nhuận. Doanh nghiệp vẫn chờ phá sản dự án Nhiên liệu sinh học Phú Thọ.

VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp

VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, đóng cửa 1.659 điểm (+3 điểm), thoát giằng co nhờ cổ phiếu dầu khí bùng nổ. Sáng sớm, chỉ số giảm 10 điểm xuống 1.640 do bán tháo rộng, nhưng đảo chiều từ giữa phiên nhờ lực mua mạnh.

Sàn TP.HCM xanh vỏ đỏ lòng: VN-Index tăng nhưng 190 mã giảm áp đảo 120 mã tăng. Rổ VN30 giảm 11 điểm, chỉ 12/30 mã xanh.

Dầu khí dẫn sóng: GAS +4,2%, PLX, PVD chạm trần 24.500 đồng, OIL +4%. Phân bón đồng thuận tăng 3-5%. Diễn biến tích cực sau phát biểu Tổng Bí thư Tô Lâm về Nghị quyết kinh tế nhà nước, hướng tới tăng trưởng hai con số.

Ngân hàng phân hóa: CTG, BID, VCB xanh nhẹ; TCB, TPB, ACB đỏ. Bất động sản chịu áp lực: VHM, KDH, NLG giảm 0,5-1,5%, CII, QCG, VRE, DIG mất >2%; VIC +2,7% (206.500 đồng) là trụ đỡ.

Chứng khoán lao dốc: VCI, VIX, HCM, TCX giảm >2%, chỉ SSI +0,4%.

Ngành nổi bật: Dầu khí +3,41%, Xây dựng +1,13%, Du lịch +1,15%. Công nghệ -2,05%, Dịch vụ tài chính -1,54%.

Thị trường giằng co, dòng tiền tập trung dầu khí, doanh nghiệp Nhà nước, trong khi bất động sản, chứng khoán bị xả mạnh. Xu hướng ngắn hạn vẫn thận trọng dù chỉ số giữ sắc xanh.

'Cần đánh thuế cao người thường xuyên mua bán bất động sản'

Trong phiên thảo luận tổ ngày 5/11 về Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, GS Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) đề xuất đánh thuế cao người thường xuyên mua bán bất động sản để hạn chế đầu cơ, thay vì áp mức 2% giá trị chuyển nhượng chung như dự thảo.

Ông cho rằng việc áp thuế đồng đều là bất hợp lý: người bán nhà duy nhất để đổi nơi ở phải chịu 2% thuế + 0,5% phí trước bạ, trong khi đầu cơ mua đất chờ tăng giá 2-3 lần chỉ nộp 2%, chính nhóm này đẩy giá bất động sản leo thang. GS Cường kiến nghị miễn thuế cho người bán nhà duy nhất và mua ngay bất động sản khác, đồng thời áp thuế lũy tiến cao với người mua bán thường xuyên, đặc biệt dưới 1 năm – như Hàn Quốc với mức hàng chục phần trăm. Nhờ số hóa dữ liệu đất đai, việc xác định giao dịch, thời điểm, giá cả là hoàn toàn khả thi, giúp nắn dòng tiền vào sản xuất thay vì gom đất chờ giá.

Đại biểu Trần Kim Yến (TP.HCM) đồng tình cần thuế chống đầu cơ nhưng cảnh báo không đánh đồng người mua nhà ở thực, tránh gây khó khăn cho nhu cầu an cư. Trên thế giới, Đức miễn thuế nếu sở hữu trên 10 năm; San Francisco áp thuế chuyển nhượng 14-24% khi bán dưới 5 năm; Singapore đánh 100% chênh lệch nếu bán trong năm đầu. Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất thuế 20% trên lợi nhuận hoặc lũy tiến tối đa 10% theo thời gian sở hữu. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu chính sách thuế hợp lý để ngăn đầu cơ, thổi giá, bảo vệ thị trường bất động sản lành mạnh.