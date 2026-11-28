Theo Reuters ngày 27/11, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) nằm trong nhóm đối tác của Trump Organization đang xúc tiến dự án Trump Tower tại Hà Nội.

Các nguồn tin cho biết đề xuất đầu tư đã được trình Chính phủ từ tháng 5/2026 nhưng chưa được phê duyệt. Nếu hoàn tất các thủ tục cần thiết, dự án có thể khởi công vào cuối năm 2027 hoặc trong năm 2028.

Đây là dự án thứ ba mang thương hiệu Trump được xúc tiến tại Việt Nam, bên cạnh tổ hợp sân golf và khu nghỉ dưỡng trị giá 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên và dự án Trump Tower tại TP. HCM.

Theo một nguồn tin của Reuters, Trump Organization sẽ không phải bỏ vốn phát triển các dự án này. Thay vào đó, tập đoàn sẽ thu lợi từ việc cấp quyền sử dụng thương hiệu, phí vận hành và hoạt động bán biệt thự tại tổ hợp sân golf.

(Ảnh minh họa)

Mối quan hệ hợp tác giữa Kinh Bắc và Trump Organization đã được thiết lập từ năm 2024, với dự án đầu tiên là Trump International Hưng Yên, chính thức khởi công ngày 21/5/2025.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 39.800 tỷ đồng, bao gồm hệ thống sân golf 54 hố, khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp, khu đô thị và các tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng có quy mô lớn nhất mà hệ sinh thái Kinh Bắc từng triển khai.

Ngoài Hưng Yên, từ tháng 5/2025, Reuters cũng đã đưa tin về việc Trump Organization và Kinh Bắc nghiên cứu khả năng phát triển một tòa tháp tại TP. HCM. Theo Reuters, cuộc họp giữa các quan chức Chính phủ Việt Nam và nhóm đối tác của Trump Organization về dự án Trump Tower Hà Nội diễn ra ngày 26/11, ngay sau khi Washington công bố đề xuất thuế quan mới đối với Việt Nam.

Theo www.reuters.com