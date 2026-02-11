Thứ củ muối chua ăn Tết này đang được bán tốt ở Hà Tĩnh, dân nhổ đến đâu thương lái khuân đi hết

Củ kiệu tăng giá, nông dân Hà Tĩnh tất bật vào vụ thu hoạch tết

Những ngày này, cây kiệu (loại cây trồng truyền thống mỗi dịp cuối năm ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đang vào thời kỳ thu hoạch trong niềm phấn khởi của người dân khi giá bán tăng cao, thị trường tiêu thụ thuận lợi, hứa hẹn một vụ tết thắng lợi.

Xã Kỳ Anh là vùng trồng kiệu lớn tại Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận, củ kiệu đầu vụ hiện được thương lái thu mua tại chân ruộng với giá từ 20.000 – 25.000 đồng/kg, tăng khoảng 2.000 – 3.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán lẻ tại các chợ dao động từ 27.000 – 30.000 đồng/kg. Mức giá cao đã tạo thêm động lực để người trồng kiệu tập trung chăm sóc, thu hái, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường tết Nguyên đán.

Thời điểm này, cây kiệu đang được thu mua với giá cao giúp nông dân xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phấn khởi kỳ vọng vụ tết thắng lợi.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hường (thôn Đồng Trụ Đông) hiện canh tác 3 sào kiệu. Năm ngoái, toàn bộ diện tích cho thu hoạch khoảng 2 tấn. Năm nay, nhờ thời tiết tương đối thuận lợi và áp dụng tốt kỹ thuật chăm sóc, bà Hường ước sản lượng đạt từ 2,5 – 2,7 tấn, với củ to, đồng đều, chất lượng cao. “Hiện tôi đã thu hái một phần diện tích để bán sớm, số còn lại tiếp tục chăm sóc chờ cận tết. Với mức giá như hiện nay, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi có thể thu về khoảng 50 – 55 triệu đồng”, bà Hường chia sẻ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hường (thôn Đồng Trụ Đông, xã Kỳ Anh) cho biết, 3 sào kiệu, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình tôi có thể thu về từ 50 - 55 triệu đồng.

Cây kiệu tại xã Kỳ Anh thường được người dân xuống giống từ tháng 7 âm lịch. Năm nay, dù chịu ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp, song nhờ lựa chọn giống khỏe, trồng trên luống cao, tăng cường bón phân, làm cỏ và chủ động phòng trừ sâu bệnh, hầu hết diện tích kiệu đều sinh trưởng tốt.

Củ kiệu được giá, nông dân Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phấn khởi thu hoạch, phục vụ thị trường tết.

Ông Phạm Tiến Dũng (thôn Đồng Trụ Đông) cho biết, kiệu phù hợp với đất cát pha, chịu hạn tốt nhưng rất kỵ úng nước. “Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, năm nay năng suất đạt khoảng 7 – 8 tạ mỗi sào, tăng 1 – 2 tạ so với năm ngoái. Củ kiệu chắc, vỏ sáng, mùi thơm rõ”, ông Dũng nói.

Ông Phạm Tiến Dũng (thôn Đồng Trụ Đông) bận rộn thu hoạch củ kiệu, phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán.

Thời điểm này, nhiều hộ dân đã bắt đầu thu hái kiệu phục vụ thị trường. Sau khi nhổ, kiệu được lựa chọn kỹ, loại bỏ lá già, thân ngả vàng để tạo ra những bó kiệu tươi, đẹp mắt. Song song với việc thu hoạch sớm, các hộ còn tập trung chăm sóc diện tích còn lại nhằm “đón” thị trường tết.

Kiệu thương phẩm có độ già vừa phải, mùi thơm rõ, củ giòn.

Ông Trần Mạnh (thôn Đồng Trụ Đông) cho hay, gia đình đang tiếp tục làm cỏ, giữ luống thông thoáng và bón thúc lần cuối bằng kali kết hợp phân hữu cơ hoai mục để củ phát triển tốt. “Hy vọng cận tết giá kiệu sẽ tiếp tục tăng, giúp người trồng có thêm thu nhập”, ông Mạnh bày tỏ.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tích cực thu hoạch củ kiệu.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hưởng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Kỳ Anh cho biết, toàn xã hiện có trên 4 ha trồng kiệu, trong đó có 1 tổ hợp tác với 13 hộ và gần 60 hộ sản xuất nhỏ lẻ trong vườn, tập trung chủ yếu ở các thôn Đồng Trụ Đông, Đồng Trụ Tây. Dự kiến năng suất bình quân đạt 7 – 8 tạ/sào, tổng sản lượng ước hơn 75 tấn. Giá kiệu năm nay ở mức cao đã tạo động lực cho bà con yên tâm sản xuất. Chúng tôi cũng khuyến khích người dân chế biến, muối kiệu thành phẩm để nâng cao giá trị, từng bước khẳng định thương hiệu kiệu Kỳ Anh trên thị trường”, bà Hưởng cho biết.