Dinh thự 2.000 m2 của NTK Thái Công ở 'khu nhà giàu'

Thái Công (bên phải) và bạn đời đồng giới CEO Huy Yves tự hào khoe tổ ấm mới tại trung tâm Thảo Điền - nơi được mệnh danh 'khu nhà giàu' ở TP HCM.

Trò chuyện với Ngôi Sao, doanh nhân Huy Yves cho biết công trình này có diện tích 2.000 m2, được thi công trong một năm. Đây là ngôi nhà thứ tư Thái Công thiết kế cho mình từ khi về Việt Nam cuối 2012, cũng là công trình lớn nhất về quy mô và mức độ đầu tư tiền bạc, chất xám.

Theo CEO 37 tuổi, Thái Công ấp ủ mong muốn xây dựng dinh thự đã lâu, và đây là thời điểm chín muồi để anh hiện thực hóa điều đó sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, trải nghiệm trong quá trình làm nghề.

Từng khu vực ngoài trời tại Thái Công Mansion có concept riêng, đều toát lên cảm giác yên bình, thư thái giữa không gian tươi mát tựa resort nhiệt đới.

"Tôi thiết kế ngôi nhà này giống như cách bản thân sống và làm nghề: tinh tế, kỷ luật, sâu sắc", Thái Công nói. Tỷ lệ kiến trúc và từng món đồ nội thất đều được lựa chọn theo tiêu chuẩn khắt khe mà anh áp dụng cho giới thượng lưu nhiều năm qua.

Theo nhà thiết kế nội thất 54 tuổi, không có chi tiết nào chỉ để trang trí. Mọi thứ anh sử dụng đều có lý do, chứa đựng giá trị văn hóa và bền vững theo thời gian.

"Đây không chỉ là dinh thự mà còn là tổ ấm, nơi tôi và Huy Yves thực sự tận hưởng cuộc sống", Thái Công bày tỏ.

Huy Yves cho biết cổ điển là một trong những phong cách khó 'làm đúng' nhất, cả về kỹ thuật thi công lẫn tư duy thẩm mỹ. Nó yêu cầu mức độ đầu tư lớn để truyền tải chính xác tinh thần sang trọng, xa hoa.

Mọi chi tiết nội thất đều là thiết kế cao cấp được nhập khẩu từ châu Âu, khiến chi phí hoàn thiện công trình lên đến hàng triệu USD.

Nhiều góc trong ngôi nhà được Thái Công trang trí bằng những chiếc rương Louis Vuitton đúng sở thích.

NTK Thái Công sinh năm 1972, là người Đức gốc Việt. Anh từng đoạt nhiều giải thưởng về thiết kế nội thất trên thế giới. Cuối 2012, Thái Công về Việt Nam sống và làm việc. Anh hiện có kênh YouTube hơn 650.000 lượt theo dõi và tài khoản TikTok 2,2 triệu lượt theo dõi nhờ thường xuyên đăng các video về thiết kế nội thất, phong cách sống của giới thượng lưu.

CEO Yves Huy Phan (thường gọi Huy Yves) sinh năm 1989, là doanh nhân nổi tiếng trong ngành thiết kế nội thất cao cấp tại Việt Nam. Anh bắt đầu hẹn hò NTK Thái Công năm 2014. Cả hai thoải mái công khai mối quan hệ, chia sẻ hình ảnh trên truyền thông nhiều năm qua.

Họ đăng ký kết hôn tại Đức hồi tháng 9/2024, sau đó tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn 5 sao ở TP HCM tối 26/10 cùng năm.