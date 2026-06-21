Khu đất vàng nhà máy bia Hà Nội sẽ được sử dụng để làm gì sau di dời?

Tại phường Ngọc Hà, cử tri nêu thực trạng trên địa bàn phường không có trường THPT, khiến hàng nghìn học sinh sau tốt nghiệp THCS phải vất vả đi học xa hoặc học nhờ tại các địa bàn khác. Điều này gây áp lực lớn thi cử, về giao thông, an toàn và chi phí cho người dân.

Cử tri phường Ngọc Hà đề nghị Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc quỹ đất chuyển đổi để ưu tiên cho giáo dục. Kiên quyết không để "tấc đất tấc vàng" ưu tiên cho thương mại khi hạ tầng giáo dục địa phương đang thiếu hụt trầm trọng.

Cử tri cũng đề nghị đưa dự án trường THPT Ngọc Hà vào danh mục trọng điểm, sớm phê duyệt chủ trương và bố trí ngân sách để triển khai thực hiện ngay. "Đề nghị Thành phố xem xét có thể xây dựng Trường THPT tại khu vực nhà máy bia Hà Nội", cử tri đề nghị.

Nhà máy bia Hà Nội

Phản hồi kiến nghị của cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết, khu đất số 183 phố Hoàng Hoa Thám của Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội là một trong những nhà máy buộc phải di dời theo quy hoạch đợt 1. Theo Quy hoạch phân khu đô thị H1-2 tỷ lệ 1/2000 được duyệt, sẽ bố trí đất để xây trường Phổ thông trung học.

Trường PTTH được quy hoạch với quy mô diện tích khoảng 9.600m2; các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc dự kiến bao gồm: mật độ xây dựng khoảng 20%-60%; tầng cao công trình từ 1-5 tầng.

Cuối năm 2025, UBND TP Hà Nội đã có công văn chỉ đạo Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đẩy nhanh nghiên cứu xây dựng nội dung Đề án xây dựng, hình thành điểm đến du lịch Bảo tàng Bia Hà Nội tại khu đất số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà…; Thống nhất quan điểm giữ lại phương án triển khai xây dựng trường THPT tại khu đất; Nghiên cứu, đề xuất cụ thể phương án vi chỉnh quy mô và vị trí đối với khu đất xây dựng trường THPT đảm bảo phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tiễn…

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án và dự án đầu tư xây dựng trường PTTH tại khu đất, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức triển khai nghiên cứu lập Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-2 tỷ lệ 1/2000 tại khu đất theo thẩm quyền (nếu cần). Đồng thời thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, quy hoạch… để lập dự án đầu tư xây dựng trường học cấp THPT tại khu đất, giải quyết nhu cầu chính đáng của nhân dân phường Ngọc Hà.

Liên quan đến dự án xây dựng trường học, cử tri phường Giảng Võ đề nghị sớm triển khai Dự án GPMB xây dựng Trường mầm non Kim Mã. Theo đó, nhiều năm nay dự án bỏ hoang, mất vệ sinh, tiềm ẩn dịch bệnh. Cử tri kiến nghị cần đẩy nhanh tiến độ của dự án để trẻ em của khu vực Kim Mã có trường mầm non khang trang hơn.

Về vấn đề này, UBND TP Hà Nội khẳng định: Dự án đã được ngân sách Thành phố giai đoạn 2021-2025 bố trí đủ kinh phí GPMB, UBND phường Giảng Võ đang triển khai GPMB. Tuy nhiên có một số hộ dân chưa đồng tình nhận kinh phí bồi thường GPMB nên UBND phường Giảng Võ sẽ thực hiện thông báo cưỡng chế, dự kiến sớm hoàn thành GPMB trong nửa đầu năm 2026. Vốn ngân sách Thành phố đã bố trí để thực hiện dự án năm 2026 là 20 tỷ đồng.