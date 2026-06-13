Một doanh nghiệp chi hơn 1.379 tỷ đồng sở hữu khu đất “vàng” xây khách sạn 5 sao ở trung tâm Hà Nội

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, UBND TP Hà Nội đã có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình (nay là phường Ba Đình).

Theo quyết định, khu đất có diện tích hơn 3.300m² được đấu giá thành công với mức hơn 1.379 tỷ đồng, cao gấp hơn hai lần giá khởi điểm hơn 679 tỷ đồng.

Doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty TNHH Duyên Hà, địa chỉ số 4 ngõ 41, phố Tương Mai, phường Tương Mai, Hà Nội. Trước khi tham gia đấu giá, doanh nghiệp đã nộp tiền đặt trước hơn 135 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Khu đất tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình (nay là phường Ba Đình) thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao. Ảnh: Sông Bùi

Theo thông báo của cơ quan thuế, nhà đầu tư phải hoàn thành 50% nghĩa vụ tài chính trong vòng 30 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá và nộp phần còn lại trong 90 ngày tiếp theo.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết đến nay doanh nghiệp đã nộp hơn 1.000 tỷ đồng và vẫn đang trong thời hạn hoàn thành số tiền còn lại.

Theo hồ sơ đấu giá được công bố cuối năm 2025, khu đất 18 Cao Bá Quát được sử dụng để xây dựng khách sạn 5 sao với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất. Bước giá áp dụng cho tất cả các vòng đấu là 2 triệu đồng/m2, tương ứng giá trị trên 6,7 tỷ đồng.

Dự án có diện tích xây dựng hơn 2.600m², mật độ xây dựng khoảng 79%, tổng diện tích sàn gần 16.000m². Công trình cao từ 5 đến 6 tầng; riêng mặt phố Cao Bá Quát cao từ 3 đến 5 tầng, các khối phía sau được bố trí khoảng lùi và chiều cao phù hợp với quy hoạch khu vực.

Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, tổng vốn đầu tư dự án khách sạn 5 sao này dự kiến hơn 414 tỷ đồng.

Trước đó, cuộc đấu giá được tổ chức với giá khởi điểm hơn 200 triệu đồng/m², tương ứng tổng giá trị quyền sử dụng đất hơn 679 tỷ đồng. Sau nhiều vòng trả giá, Công ty TNHH Duyên Hà đã đưa ra mức giá hơn 1.379 tỷ đồng và trở thành đơn vị trúng đấu giá khu đất được xem là một trong những “đất vàng” hiếm hoi còn lại tại khu vực trung tâm Thủ đô.