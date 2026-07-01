Con cua Cà Ra là loài vật gì có ở con sông Càn, sông Trinh, sông Bút, sông nhà Lê, vùng Yên Mô cũ, tỉnh Ninh Bình?

Cua Cà Ra (cua Da) là con đặc sản sống trên sông, tại vùng nước lợ ở một số tỉnh phía Bắc.

Con cua Cà Ra là loài cua nước lợ, con to nhất cũng chỉ lên đến 2 lạng, hai bên càng có đám lông đen (hoặc nâu, hơi vàng... tùy mùa), mịn, mượt.

Ở xã Yên Mạc, địa phận huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (cũ), loài cua Cà Ra sống ở các vùng nước lợ thuộc các con sông Càn, sông Trinh, sông Bút, sông nhà Lê.

Cua Cà Ra, hay còn gọi là cua Da, nhiều người lại chỉ gọi đơn giản là cua sông là loài động vật giáp xác. Ở xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Yên Mô cũ), con đặc sản này thường trú ẩn ở vùng nước lợ các con sông Càn, sông Trinh, sông Bút, sông nhà Lê.

Cua Cà Ra thường làm hang ở chỗ nước sâu hay trong các kè đá. Lòng sông thì phù sa đục ngầu nên chỉ có giác quan thứ sáu của thợ săn mới đoán định được vệt loài cua Cà Ra di chuyển.

Khúc sông nào sâu nhưng nước không chảy mà chỉ vật loanh quanh là chỗ con cua Cà Ra thích nằm nghỉ ngơi nhất.

Loài động vật giáp xác, con đặc sản này có tập tính đi ăn đêm nên lưới bát quái phải thả từ trưa hôm trước đến sáng hôm sau mới nhấc lên bắt cua.

Cua Cà Ra là loại cua sông này có vị ngọt thơm đặc trưng không giống như những loại cua ghẹ khác.

Hương vị của cua Cà Ra (cua Da) cũng giống như cua dẹp. “Cua tháng ba, cà ra tháng tám” là thời điểm cua cà ra chớm mùa nhưng chúng thực sự rộ nhất là vào tháng chín và tháng mười âm lịch.

Đây là thời gian cua Cà Ra béo ngậy và thơm ngon nhất. Mùa cua Cà Ra ở xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình bắt đầu khi tiết trời chuyển từ thu sang đông kéo dài từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau.

Cua Cà Ra được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như cua rang me, cua hấp, lẩu cua … nhưng món lẩu cua Cà Ra (cua Da) thực sự là món ăn cầu kỳ và ngon nhất.