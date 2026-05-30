Ba dự án “đất vàng” bị “bỏ quên” ở Hà Đông: Nơi thành sân pickleball, nơi trông giữ xe ngày đêm

Ba dự án “khu đất vàng” bị “bỏ quên” ở Hà Đông: Nơi thành sân pickleball, nơi trông giữ xe ngày đêm

Tòa tháp 51 tầng Tokyo Tower (Landmark 51) tại số 55 Vạn Phúc, phường Hà Đông được khởi công năm 2015, với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, Tokyo Tower từng được giới thiệu là tòa nhà cao nhất quận Hà Đông, cao thứ 3 tại Hà Nội tại thời điểm khởi công.

Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, dự án vẫn “đắp chiếu”, chỉ còn lại phần thô. Những tầng nhà dang dở, bê tông bạc màu theo thời gian khiến toà tháp này trở nên rất lãng phí trên “khu đất vàng” của Hà Đông.

Toà tháp nằm giữa khu đô thị Him Lam Vạn Phúc. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2017, nhưng đến nay vẫn chưa thể bàn giao. Công trình vướng nhiều lùm xùm về tài chính và năng lực chủ đầu tư, từng bị ngân hàng thu giữ để xử lý nợ.

Bên ngoài dự án vẫn được quây tôn kín mít. Một mặt của toà tháp nằm trên đường Vạn Phúc.

Bên ngoài nhếch nhác nhưng bên trong dự án lại khá nhộn nhịp. Một sân pick mang tên Home pickleball mọc lên tại tầng 2 toà Tokyo Tower.

Một bãi trông giữ xe ngày đêm, dựng khung thép kiên cố cũng xuất hiện ngay lối ra vào toà tháp ở địa chỉ 157 Vạn Phúc.

Dự án Usilk City nằm trên trục đường Tố Hữu, phường Hà Đông, được khởi công từ năm 2008 với quy mô lớn, từng được kỳ vọng là khu đô thị cao cấp phía Tây Thủ đô.

Tổ hợp gồm 13 tòa nhà cao từ 25-50 tầng, tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng với hàng nghìn căn hộ cao cấp.

Sau hơn một thập kỷ, nhiều tòa nhà chỉ dừng ở phần xây thô, cốt thép hoen gỉ, bê tông xuống cấp, phơi mình trong mưa nắng. Đến nay, chủ đầu tư mới hoàn thiện và bàn giao 4 tòa, trong khi phần lớn các khối còn lại vẫn “đắp chiếu”.

Dự án rầm rộ khởi công rồi bị bỏ hoang từ năm 2012.

Hiện bên trong một số khối nhà đang xây dang dở được sử dụng làm bãi trông giữ xe ô tô.

Ô tô ra vào nhộn nhịp bên trong dự án Usilk City.

Được khởi công từ năm 2009, dự án Hattoco (Golden Millennium Tower) từng được kỳ vọng trở thành tổ hợp văn phòng, thương mại và căn hộ cao cấp trên “khu đất vàng” của Hà Nội, với tổng vốn đầu tư khoảng 900 tỷ đồng.

Dự án tọa lạc tại số 110 Trần Phú, phường Hà Đông, trên khu đất gần 5.000 m2, gồm tòa tháp 39 tầng nổi và 3 tầng hầm. Công trình được thiết kế kết hợp trung tâm thương mại, văn phòng và 439 căn hộ. Dự án nằm trên "đất vàng" phường Hà Đông, ngay cạnh ga tàu trên cao Văn Quán.

Sau gần 8 năm thi công, đến cuối năm 2017, dự án đã hoàn thành phần thô toàn bộ tòa nhà. Tuy nhiên, từ đó đến nay công trình gần như “đóng băng”, không có thêm dấu hiệu hoàn thiện.

Hơn 17 năm trôi qua, dự án vẫn là khối bê tông dang dở, xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị, gây lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư.