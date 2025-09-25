Vàng lập đỉnh lịch sử nhưng tỷ phú tiền ảo vẫn mỉa mai

Ngày 22/9, giá vàng vượt ngưỡng 3.783 USD/ounce, cao hơn cả mức đỉnh được điều chỉnh theo lạm phát từ tháng 1/1980. Henry Allen, chiến lược gia tại Deutsche Bank, nhận định đây không chỉ là kết quả của nhu cầu thị trường, mà còn là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế.

Allen cho rằng xu hướng hiện tại gợi nhớ đến thời kỳ “Volcker era”, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ, khiến dòng vốn trở nên khó tiếp cận và người dân sợ hãi về nguy cơ suy thoái. Trong bối cảnh bất ổn, vàng thường được lựa chọn như “nơi trú ẩn an toàn”.

Vàng có còn là lựa chọn duy nhất?

Dù vàng lâu nay giữ vai trò truyền thống trong việc bảo vệ tài sản khi kinh tế bất ổn, nhưng sự xuất hiện của Bitcoin đã tạo ra đối trọng. Người ủng hộ tiền số cho rằng Bitcoin vừa di động, vừa dễ xác minh, lại có giới hạn cung tuyệt đối nhờ thuật toán. Điều này khiến nó hấp dẫn hơn trong môi trường lạm phát.

Không ít nhà phân tích thậm chí mỉa mai vàng. David Bailey viết trên mạng xã hội: “Nếu có ai đó phát minh ra vàng kỹ thuật số, đó sẽ là phép màu!”. Bình luận này ẩn ý cho rằng Bitcoin chính là phiên bản “vàng kỹ thuật số” hiện thực hóa điều đó.

Bitcoin được so sánh với “vàng kỹ thuật số”

Sự khan hiếm của vàng phụ thuộc vào địa chất và chi phí khai thác, trong khi Bitcoin lại khan hiếm một cách tuyệt đối nhờ thiết kế công nghệ. Chính yếu tố này khiến giới đầu tư coi Bitcoin là công cụ phòng ngừa lạm phát hiệu quả, còn vàng vẫn là “hàng rào” cổ điển trước nỗi sợ hãi.

Thực tế, trong vòng một năm qua, Bitcoin đã vượt trội hơn vàng tới 22,72% về mức sinh lời. Dù vậy, vàng vẫn giữ sức nặng biểu tượng và uy tín hàng nghìn năm qua, trong khi Bitcoin vẫn đang trên hành trình chứng minh vai trò của mình.