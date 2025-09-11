Không được thăng chức, tức giận mua lại công ty, sa thải sếp cũ

Bị từ chối làm CEO

Julia Stewart, CEO của DineEquity Inc., đã chia sẻ về một động thái kinh doanh táo bạo mà bà thực hiện sau khi bị sếp cũ tại Applebee’s từ chối cơ hội thăng tiến.

Trong lần xuất hiện trên podcast vào tháng 4/2025, bà giải thích rằng lãnh đạo công ty nhà hàng này từng hứa bổ nhiệm bà làm CEO nếu bà có thể giúp công ty đạt lợi nhuận; nhưng đến thời điểm quyết định, ông ta tuyên bố sẽ không trao vị trí đó cho bà. Sau khi rời Applebee’s, bà chuyển sang IHOP, nơi sau này bà có cơ hội mua lại Applebee’s và sa thải người đã từ chối thăng chức cho mình.

Julia Stewart, CEO của DineEquity.

Trong lần xuất hiện trên Matthews Mentality Podcast vào tháng 4/2025, Julia Stewart kể lại cuộc trò chuyện với lãnh đạo Applebee’s sau khi IHOP mua lại công ty này với giá ấn tượng 2,3 tỷ USD vào những năm 2000.

Stewart giải thích rằng bà từng làm chủ tịch Applebee’s. Trong vai trò này, bà được hứa sẽ trở thành CEO nếu có thể giúp công ty đạt lợi nhuận.

Bà chấp nhận thử thách và làm việc chăm chỉ trước khi nhận được tin xấu.

“Tôi đã bắt đầu gần như với một đội ngũ mới, đội ngũ tốt nhất mà tôi có thể tìm được. Và đến nay, hầu hết họ vẫn là bạn tốt của tôi. Nhưng những gì chúng tôi làm được thật sự đáng kinh ngạc,” bà nói về đội ngũ tại Applebee’s.

Sau khoảng ba năm, bà đã tái cấu trúc công ty và đưa nó đến thành công. Điều này dẫn đến một cuộc gặp với CEO kiêm chủ tịch lúc bấy giờ, nơi bà nhận được tin thay đổi cuộc đời.

“Tôi bước vào với biểu đồ nhỏ của mình, đúng không? Và biểu đồ đang đi đúng hướng. Cổ phiếu đã tăng gấp đôi. Mọi thứ đều tốt đẹp. Tôi không thể tự hào hơn về đội ngũ của mình. Và tôi nói, ‘Vậy tôi nghĩ đã đến lúc tôi làm CEO,’” bà kể lại.

Tiếp tục, Stewart cho biết, “Và ông ấy trầm ngâm; ông ấy dừng lại một chút. Tôi chắc chỉ khoảng 10 giây, nhưng cảm giác như một phút rưỡi. Và ông ấy nói, ‘Không.’ Tôi nghĩ ông ấy muốn nói, ‘Không, không phải hôm nay.’ Và tôi cười và nói, ‘À, không. Tôi không đề nghị ngay hôm nay, nhưng có lẽ ông muốn tôi thể hiện thêm điều gì đó. Có lẽ ông hoặc hội đồng quản trị muốn thấy điều gì hơn những gì tôi đã làm.’ Và ông ấy nói, ‘Không, không bao giờ.’”

Bà hỏi lý do và ông ta nói rằng ông “không cần phải đưa ra lý do.”

Khi được hỏi bà phản ứng thế nào, Stewart giải thích rằng bà đã lùi lại một bước vì không muốn phản ứng trong lúc tức giận.

“Tôi nói, ‘Tôi xin phép rời đi. Tôi sẽ về nhà sớm và tôi sẽ suy nghĩ về cuộc trò chuyện này,’ đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Và hôm sau tôi quay lại và nói, ‘Ông biết đấy, tôi đã suy nghĩ và tôi nghĩ ông đang bắt tôi chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Nhưng ông không trao cho tôi danh hiệu, nên tôi sẽ rời đi,’” bà kể. “Và ông ấy nói, ‘Không, không được. Nếu cô rời đi, cổ phiếu sẽ sụp đổ.’”

Cuối cùng, hai người đạt được thỏa thuận rằng Stewart “sẽ ở lại vài tháng” để tìm cách chuyển giao đội ngũ mà không gây thiệt hại tài chính.

Thương vụ 2,3 tỷ USD

Sau đó, bà nhận công việc tại IHOP và dành “khoảng năm năm” để vực dậy công ty.

“Khi tôi đến đó, công ty không có tăng trưởng tương đương,” công ty “thực sự gặp khó khăn” và thiếu “hình ảnh thương hiệu.”

Sau khi thành công, bà nhận ra rằng họ nên mua một thương hiệu khác để tiếp tục phát triển.

“Tôi đã đến gặp hội đồng quản trị và nói, ‘Chúng ta có lẽ cần tìm một vụ mua lại vì nếu không tìm được, chúng ta sẽ dễ bị thâu tóm. Nhưng tôi hứa với các vị, tôi và đội ngũ sẽ cẩn trọng và chu đáo trong việc tìm kiếm một thứ gì đó thực sự ấn tượng,’” bà nói.

Trong quá trình nghiên cứu, bà nhận ra Applebee’s có thể “rất thú vị.”

“Tất nhiên, cuối cùng, bạn không vay 2,3 tỷ USD chỉ để trả thù. Bạn không làm thế,” Stewart nói. “Nhưng chúng tôi đã vay 2,3 tỷ USD. Chúng tôi đã mua Applebee’s.”

Sau khi thương vụ được hoàn tất, bà nói rằng bà đã gọi điện cho CEO kiêm chủ tịch Applebee’s và thông báo rằng họ đã mua công ty. Vì đã mua lại, bà nói rằng họ “không cần hai người” trong vai trò lãnh đạo và bà “sẽ phải để ông ấy đi.”