Loạt thương hiệu thời trang Việt Nam đóng cửa đầy tiếc nuối năm 2024: Chuyện gì đang xảy ra?

CATSA, Lép, Meo... đóng cửa bất ngờ

Tháng 7/2024, trang Fanpage CATSA với hơn 275 nghìn lượt thích và 279 nghìn người theo dõi xuất hiện bài đăng thông báo CATSA chính thức đóng cửa từ ngày 25/8, kết thúc hành trình hơn chục năm để lại dấu ấn cho thời trang Việt. Tuy nhiên một số cửa hàng của CATSA vẫn tiếp tục được duy trì cho đến Tết.

Chuỗi cửa hàng thời trang CATSA bất ngờ thông báo đóng cửa khiến khách hàng tiếc nuối.

Dòng thông báo thu hút hàng nghìn lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận bày tỏ sự tiếc nuối với thương hiệu quần áo nam quen thuộc với giới trẻ. Nhiều người dùng cho biết họ đã sốc khi thương hiệu thời trang gắn bó với thanh xuân bị “khai tử”.

“Một thương hiệu khá chất lượng mà phải đóng cửa, thật đáng tiếc”, người dùng Phạm Ngọc Tuấn viết.

CATSA được thành lập từ năm 2011, là thương hiệu dẫn đầu trong ngành thời trang nam, mang phong cách tối giản, tinh tế. CATSA nhanh chóng được đông đảo khách hàng đón nhận và khẳng định tên tuổi của mình. Có thời điểm CATSA phát triển lên tới 40 cửa hàng, rồi được nữ CEO giảm xuống để chuyên nghiệp hóa.

Ngoài quần áo, CATSA còn bán phụ kiện như mũ, túi, ví, thắt lưng, tất... Với mức giá phải chăng, CATSA là sự lựa chọn quen thuộc của nhiều người.

Việc Lep' đóng cửa toàn bộ hệ thống không phải là dấu chấm hết mà là khởi đầu của những cơ hội và hướng đi mới.

Đến tháng 11/2024, Founder & CEO của Lep’ Nguyễn Ngọc Trâm đăng tải tâm thư nhìn lại hành trình 8 năm hình thành và phát triển của hãng thời trang “made in Việt Nam” - Lep’. Đáng chú ý, nữ CEO cũng thông báo Lép’ sẽ đóng cửa toàn toàn hệ thống vào ngày 30/11/2024.

Về nguyên nhân, nữ doanh nhân bộc bạch rằng bản thân đã không còn theo kịp thị trường đang thay đổi chóng mặt hàng ngày, muôn vàn phong cách thời trang mới, muôn vàn sản phẩm mới, rẻ, đẹp. Bên cạnh đó, gia đình cũng là một trong những lý do khiến Founder của Lép’ quyết định “dừng chân” sau 8 năm khởi nghiệp.

Lép’ đóng cửa sau 8 năm phát triển với 17 chi nhánh trên cả nước khiến khách hàng không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Song nhiều khách hàng cũng thẳng thắn nhận xét, trong vài năm gần đây, Lep' đã đánh mất chất "nàng thơ, nữ tính", thay vào đó là thiết kế "sến" và "rườm rà" hơn. Giá sản phẩm cũng cao hơn nhiều nên khó cạnh tranh, đặc biệt là trong bối cảnh thời trang giá rẻ Trung Quốc tràn vào Việt Nam thông qua các sàn thương mại điện tử, thu hút lượng lớn người tiêu dùng trẻ bởi mẫu mã đa dạng, giá cả phải chăng.

Cũng trong tháng 11, hot TikToker Thu Nhi – Eat Clean Hồng thông báo đóng cửa thương hiệu thời trang Meo khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối: “Vậy là hành trình nào cũng sẽ tạm khép lại. Thu Nhi và MEO rất vui khi đã đi được một hành trình dài như này thế với mọi người. Và trạm cuối của chuyến tàu cuối cũng đã đến, MEO shop và Thu Nhi rất vui khi những ngày cuối cùng vẫn được mọi người ủng hộ nhiều đến vậy”.

Để thời trang Việt không thất thế trên sân nhà

Trong một lần chia sẻ trên trang cá nhân, anh Lê Thành Vân – người sáng lập chuỗi thời trang Gumac thừa nhận rằng ở thời điểm hiện tại, nhiều local brand đang đứng trước ngã rẽ định mệnh với đầy rẫy những khó khăn và thách thức.

“Thú thực là năm ngoái mình te tua lắm, có những thời điểm khó khăn bế tắc. Lúc đó coi như một mất một còn, không còn gì để mất nữa rồi nên là dồn hết lực để tìm ra giải pháp, rồi tìm hiểu nguyên nhân lý do tại sao, chứ lúc đó không đổ lỗi cho kinh tế, do môi trường bên ngoài, do thị trường khó khăn”, anh Thành Vân nói.

Anh Vân cho biết, khi hiểu được vấn đề quan trọng nhất là bằng mọi giá phải thay đổi, phải cải tiến sản phẩm, thì anh tuyên bố ngay khẩu hiệu “Sát sao và quyết liệt” với hơn 300 thành viên của Gumac.

Fouder của Gumac cũng tức tốc ngồi lại với team thiết kế và team kinh doanh để khảo sát lại nhu cầu của khách hàng để xem khách hàng thật sự muốn gì để định hướng lại thiết kế sản phẩm. Đây cũng là lần đầu tiên sau 9 năm anh Vân trực tiếp tham gia vào khâu duyệt mẫu. Kết quả, Gumac nhận được phản hồi tích cực của khách hàng.

Theo một nghiên cứu thị trường ngành thời trang Việt của Công ty CP Thương hiệu và Quản trị Thanhs, hiện tại, thị trường thời trang Việt Nam bao gồm hơn 2.000 doanh nghiệp lớn nhỏ, từ các nhà sản xuất đến các nhà bán lẻ và các thương hiệu nội địa lẫn quốc tế. Sự cạnh tranh trong ngành thời trang đang trở nên khốc liệt, đặc biệt khi các thương hiệu quốc tế tiếp tục mở rộng và các doanh nghiệp nội địa cũng nỗ lực nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm.

Công ty CP Thương hiệu và Quản trị Thanhs dẫn một số báo cáo dự đoán thị trường thời trang Việt Nam có thể đạt mức 6,5 tỷ USD vào năm 2028. Trong giai đoạn 2024-2028, thời trang bền vững (sustainable fashion) sẽ trở thành một xu hướng chủ đạo, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các vấn đề môi trường và đạo đức trong sản xuất thời trang. Thời trang cá nhân hóa cũng đang trở thành một xu hướng nổi bật, khi người tiêu dùng ngày càng muốn khẳng định phong cách riêng của mình.

Nhìn chung, sân chơi của những nhà kinh doanh thời trang Việt vẫn còn nhiều đất diễn và cơ hội mở rộng thị trường ngay trong thời điểm kinh tế biến động. Tuy vậy, các thương hiệu nội địa cần tập trung tạo nên bản sắc riêng, tăng độ nhận diện thương hiệu để tránh ảnh hưởng khi bị sao chép mẫu mã, đồng thời tìm lối đi riêng trong và ngoài nước. Với những tiềm năng và sự sáng tạo, các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để vươn lên và khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế.