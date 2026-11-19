Trong phiên giao dịch sáng ngày 19/11, cổ phiếu HAG của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đóng cửa ở mức 13.400 đồng/cp, tương ứng mức giảm 1,47% so với tham chiếu. Với mức thị giá này, vốn hóa thị trường của Hoàng Anh Gia Lai hiện còn hơn 16.983,15 tỷ đồng.

Đáng chú ý, diễn biến cổ phiếu thời gian gần đây của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai liên tục suy giảm, trong bối cảnh Chủ tịch của doanh nghiệp từng đưa ra khuyến nghị tới cổ đông là “có tiền nên cân nhắc mua thêm cổ phiếu khi giá giảm”.

Thông tin này được chia sẻ tại ĐHCĐ thường niên diễn ra ngày 17/4/2026. Khi đó, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai cũng đưa ra phát biểu gây chú ý: "một, hai năm nữa mà lỗ cứ kêu ông Đức ra chửi".

Sau phát ngôn gây “sốc” này, kết thúc phiên giao dịch của ngày kế tiếp (ngày 20/4/2026), giá cổ phiếu của HAG đóng cửa ở mức 13.400 đồng/cp, giảm 1,5% so với tham chiếu.

Từ tháng 3-7/2026, bầu Đức đã hoàn tất 5 đợt mua cổ phiếu HAG với tổng khối lượng lên tới 21 triệu đơn vị.

Điểm đáng chú ý khác đó là trong thời gian qua, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai liên tục thực hiện các giao dịch mua cổ phiếu vào trên thị trường.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến đầu tháng 7/2026, bầu Đức đã hoàn tất 5 đợt mua cổ phiếu HAG với tổng khối lượng lên tới 21 triệu đơn vị.

Đợt mua đầu tiên diễn ra từ ngày 11-18/3 với 5 triệu cổ phiếu. Trong 4 đợt tiếp theo, ông Đức mỗi lần mua thêm 4 triệu cổ phiếu, với thời điểm kết thúc giao dịch lần lượt là: 16/4/2026; 12/5/2026; 22/6/2026 và 7/7/2026.

Sau các chuỗi giao dịch này, lượng cổ phiếu HAG do cá nhân Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ tăng từ gần 305 triệu đơn vị lên gần 326 triệu đơn vị, tương ứng 25,72% vốn điều lệ doanh nghiệp. Tổng số tiền bầu Đức đã bỏ ra để thực hiện các giao dịch ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Tính theo giá đóng cửa tại thời điểm kết thúc từng đợt mua, giá vốn của 21 triệu cổ phiếu mới được ước tính trong khoảng 319-321 tỷ đồng.

Trong khi đó, với thị giá 13.400 đồng/cp tại phiên giao dịch sáng 19/11, lượng cổ phiếu này hiện chỉ có giá trị hơn 281,4 tỷ đồng. Như vậy, khoản đầu tư nói trên của bầu Đức đang tạm ghi nhận mức lỗ khoảng 37,6 – 39,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây mới là khoản lỗ tính theo thị giá thị trường, chưa phải khoản lỗ thực tế do chưa phát sinh giao dịch bán tương ứng.

ĐHĐCĐ 2026 của HAGL tổ chức vào sáng ngày 17/4/2026.

Về hoạt động kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý III/2026, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần gần 1.909 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 470 tỷ đồng (tăng khoảng 9%).

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt gần 4.948 tỷ đồng, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.674 tỷ đồng, tăng gần 104% so với cùng kỳ.

Đóng góp chủ yếu phía sau mức tăng trưởng lợi nhuận này đến từ khoản thu nhập khác hơn 1.552 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 1.534 tỷ đồng là chi phí lãi trái phiếu được miễn giảm theo thông báo của Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Nếu loại trừ yếu tố này và xét riêng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, HAGL ghi nhận khoảng 1.344 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm 3,5% so với cùng kỳ.

Điều này cho thấy mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế chưa hoàn toàn phản ánh sự cải thiện tương ứng của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Về cơ cấu doanh thu, trái cây tiếp tục là mảng đóng góp chủ lực khi mang về hơn 4.153 tỷ đồng, chiếm gần 84% tổng doanh thu. Hoạt động bán hàng hóa đóng góp gần 535 tỷ đồng, trong khi mảng bán vật nuôi mang về khoảng 225 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III/2026, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt gần 29.379 tỷ đồng, tăng khoảng 3.000 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả ghi nhận 11.788 tỷ đồng.