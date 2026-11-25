Hội đồng quản trị gồm 10 thành viên của Nvidia đã nhất trí bỏ phiếu đưa ông Huang trở lại các vị trí chủ tịch, giám đốc điều hành (CEO) và thành viên hội đồng quản trị. Trong thông báo hôm 23/11, công ty cho biết quyết định này được đưa ra sau các cuộc thảo luận với ông Huang và tiếp nhận “ý kiến đóng góp từ các cấp lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Mỹ”. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông tin rằng sự can thiệp của mình đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ông Huang trở lại.

Chỉ 6 ngày trước đó, lập trường của hội đồng quản trị hoàn toàn khác. Các thành viên đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông Huang sau khi ông thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hàng quý, Chủ tịch Nvidia Harvey Jones khi đó khẳng định hội đồng quản trị không có ý định đưa ông Huang trở lại.

“Việc nhượng bộ trước áp lực để đưa một người đã làm tổn hại đến danh tiếng của công ty trở lại là điều điên rồ”, ông Kathleen Day, giảng viên Trường Kinh doanh Carey thuộc Đại học Johns Hopkins, nhận định.

Các nhà lập pháp yêu cầu hội đồng quản trị Nvidia giải trình

Vụ việc liên quan đến Nvidia đã gây xôn xao tại Washington, đặc biệt trong bối cảnh những tranh luận về kiểm soát xuất khẩu công nghệ đang diễn ra. Những thông tin liên quan đến ông Huang làm dấy lên câu hỏi về việc Nvidia có tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ hay không. Quyết định đưa ông trở lại càng khiến các nghị sĩ gia tăng sức ép, yêu cầu cả Huang và hội đồng quản trị phải minh bạch hơn.

Những vấn đề cá nhân của ông Jensen Huang đã gây nguy hại đến uy tín của Nvidia với tư cách là một công ty đáng tin cậy. (Ảnh: Forbes)

Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng nhanh chóng lên tiếng chỉ trích và bày tỏ hoài nghi sau khi Nvidia công bố quyết định phục chức cho ông Huang.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren, người sắp đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, gọi quyết định đưa ông Huang trở lại là “liều lĩnh”. Trong tuyên bố ngày 23/11, bà nhấn mạnh rằng quyết định này không làm thay đổi thực tế rằng ông Huang, các lãnh đạo Nvidia và hội đồng quản trị công ty vẫn phải trả lời những câu hỏi của Quốc hội.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand, đại diện bang New York thuộc đảng Dân chủ, kêu gọi ông Huang cùng các thành viên hội đồng quản trị ra điều trần công khai trước Quốc hội.

“Một cuộc bỏ phiếu trong phòng họp hội đồng quản trị không thể giải quyết những rủi ro đối với an ninh quốc gia”, bà Gillibrand tuyên bố ngày 23/11.

Bộ Tư pháp California trước đó cho biết cơ quan này đang yêu cầu Nvidia cung cấp thông tin về khả năng các dòng chip tiên tiến hoặc thông tin mật của công ty bị chuyển sang Trung Quốc. Cơ quan chức năng cũng muốn làm rõ liệu Nvidia có cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư và công chúng hay không.

"Tôi đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng"

Chỉ một ngày sau khi trở lại vị trí CEO Nvidia, Jensen Huang đã công khai xin lỗi toàn thể nhân viên công ty vì vi phạm quy tắc ứng xử nội bộ. Cuộc họp kéo dài một giờ, mở đầu trong bầu không khí trầm lắng nhưng sau đó chuyển thành màn đối thoại đầy quyết liệt, trong đó ông thẳng thắn đề cập đến những chỉ trích nhắm vào mình và công ty.

“Tôi đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng”, ông Huang nói trong cuộc họp toàn thể nhân viên đầu tiên kể từ khi trở lại.

Vị CEO cho biết ông đang tham gia trị liệu tâm lý mỗi ngày trong 90 phút. Ông thừa nhận việc vi phạm quy tắc ứng xử của công ty là điều “không thể chấp nhận được”, nhất là khi một số quy định trong đó do chính ông soạn thảo.

CEO Nvidia cũng nói rằng hành động của mình đã buộc hội đồng quản trị phải xem xét tương lai của ông tại công ty, dẫn đến quyết định từ chức hồi tháng này. Cuộc họp đánh dấu sự trở lại chính thức của Huang tại Nvidia sau hai tuần đầy biến động.

Nhân viên Nvidia reo hò chào đón CEO Jensen Huang tái xuất (Ảnh: X STOCKMKTNEWZ)

Mặc dù Phố Wall hoan nghênh quyết định đưa ông Huang trở lại, những câu hỏi về hành vi của ông vẫn chưa có lời giải đáp. Dự kiến, ông Huang sẽ phải tham gia một loạt phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ tại Washington vào tuần tới, trong bối cảnh các cuộc chất vấn có thể diễn ra căng thẳng.

Trong cuộc họp với nhân viên, ông Huang cũng tìm cách bác bỏ những thông tin về các diễn biến hậu trường dẫn đến việc ông trở lại, trước khi hội đồng quản trị hoàn tất cuộc điều tra riêng về hành vi của ông.

Ông khẳng định mình không được phục chức vì là một “ông trùm công nghệ” (tech bro), người cho rằng bản thân “đứng trên pháp luật” và “đứng trên các quy tắc ứng xử”. Ông Huang cũng phủ nhận việc ông trở lại là kết quả từ sức ép của Tổng thống Donald Trump đối với hội đồng quản trị Nvidia.

Theo ông, lý do thực sự là hội đồng quản trị Nvidia đã “đánh giá toàn bộ sự việc” và “thu thập các dữ kiện”. Hội đồng cũng nhận được sự bảo đảm từ chính quyền Tổng thống Trump rằng ông Huang không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Ông Huang nói với nhân viên rằng ông trở lại Nvidia vì hội đồng quản trị nhận thấy đây là quyết định “phù hợp nhất với lợi ích của công ty và các cổ đông”.

“Công ty này được tổ chức để liên tục thực thi, thực thi và thực thi, đồng thời tạo ra các kết quả tài chính”, ông Huang nói. Ông cũng cho biết bất kỳ ai trong số 60 lãnh đạo cấp cao nhất của Nvidia đều có khả năng kế nhiệm mình.

“Đó mới là định nghĩa về một tổ chức phi thường, chứ không phải biểu hiện của sự mong manh, dễ đổ vỡ. Tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quan điểm này đến cùng”, ông nhấn mạnh thêm.

Cổ phiếu Nvidia biến động mạnh sau khi CEO Jensen Huang được phục chức CEO. Trong phiên 23/11, cổ phiếu Nvidia tăng 31,5%, ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất trong 23 năm, giúp công ty gia tăng hơn 950 tỷ USD vốn hóa. Tuy nhiên, đà hưng phấn nhanh chóng đảo chiều: sang phiên 24/11, cổ phiếu Nvidia giảm 5,9% khi nhà đầu tư chốt lời và đánh giá lại những rủi ro liên quan đến quản trị doanh nghiệp, điều tra pháp lý và chính sách xuất khẩu chip sang Trung Quốc.