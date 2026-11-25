Sản phẩm do Hợp tác xã Ba khía Đầm Dơi, ở ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, giới thiệu lần đầu tại hội chợ trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau năm nay. Với kích thước lớn, hình thức bắt mắt và giá bán thuộc phân khúc cao cấp, mặt hàng nhận được sự quan tâm của nhiều khách tham quan.

Theo anh Nguyễn Văn Miên, đại diện hợp tác xã, tôm được nông dân bắt trực tiếp từ vuông nuôi, sau đó thương lái thu gom, vận chuyển về xưởng. Khi tiếp nhận, chủ cơ sở kiểm tra chất lượng, phân loại và chạy oxy để duy trì độ tươi sống trước khi chế biến.

Tôm sau khi chọn được luộc ở nhiệt độ phù hợp, bẻ tạo hình rồi đưa vào nhà màng phơi và sấy khoảng 24 giờ liên tục, sau đó hút chân không để bảo quản. Quy trình này giúp sản phẩm bảo đảm vệ sinh, giữ được màu sắc và hương vị tự nhiên của tôm. "Quá trình phơi và sấy rất nghiêm ngặt nhằm kiểm soát độ ẩm, để con tôm không bị dai", anh Miên nói.

Nguyên liệu được chọn là tôm sú loại lớn, khoảng 8-10 con một kg. Sau khi chế biến và phơi khô, mỗi con đạt trọng lượng 50-85 gram. Thành phẩm đạt yêu cầu phải có thịt ngọt, độ dẻo vừa phải, không cứng, màu đỏ đẹp, không bị đen đầu hay vỡ gạch.

Anh Miên cho biết, số lượng tôm sú lớn đạt trọng lượng khoảng 10 con một kg trong vuông của người dân khá hiếm, chỉ chiếm khoảng 2%. Ở một số thời điểm, khách muốn mua phải đặt hàng trước.

Hiện sản phẩm được bán giá 2,5 triệu đồng một kg. Trong thời gian tham gia hội chợ, hợp tác xã đã tiêu thụ khoảng hàng trăm kg tôm sú khô các loại.

Tôm sú khô cỡ lớn hiện được bán với giá 2,5 triệu đồng mỗi kg. Ảnh: Chúc Ly

Chị Nguyễn Thị Hằng, một khách tham quan hội chợ, cho biết dù giá bán khá cao, tôm sú khô có thịt rất ngon, vị ngọt tự nhiên, không bị dai. Theo chị, sản phẩm có hình thức đẹp, phù hợp mua làm quà biếu người thân, bạn bè hoặc đối tác.

Cùng với tôm đất và tôm thẻ, tôm sú khô là một trong những mặt hàng được người tiêu dùng lựa chọn làm quà biếu dịp Tết. Riêng tôm sú khô nguyên vỏ loại lớn khá hiếm, thường có giá cao nhờ kích thước, thịt dày và hình thức đẹp. Năm trước, mặt hàng này được hợp tác xã bán hơn 3 tấn, với giá 1,2-1,6 triệu đồng mỗi kg đối với cỡ tôm sú cỡ nhỏ.

Tôm khô Cà Mau lâu nay nổi tiếng nhờ vị ngọt tự nhiên, thịt chắc và hương thơm đặc trưng. Toàn tỉnh hiện có hàng trăm cơ sở sản xuất. Năm 2023, nghề làm tôm khô Cà Mau được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Cà Mau hiện có hơn 430.000 ha nuôi tôm. Năm 2025, sản lượng đạt gần 600.000 tấn, cao nhất cả nước.