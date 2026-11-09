Dù khối tài sản ông Phạm Nhật Vượng giảm nửa tỉ USD nhưng vẫn giữ ngôi giàu nhất Đông Nam Á

Theo bảng xếp hạng tỉ phú thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup ghi nhận xu hướng giảm trong những ngày đầu tháng 11/2026.

Cụ thể, ghi nhận vào ngày 2/11, tài sản của ông Vượng được Forbes ở mức 37,4 tỉ USD, đứng thứ 59 thế giới. Tuy nhiên, kết phiên giao dịch ngày 6/11, con số này còn 36,9 tỷ USD, tương ứng mức giảm 500 triệu USD. Thứ hạng toàn cầu của ông cũng lùi một bậc, xuống vị trí 60.

Dù tài sản có sự điều chỉnh, ông Phạm Nhật Vượng vẫn giữ khoảng cách đáng kể với những người đứng sau, tiếp tục dẫn đầu danh sách tỉ phú giàu nhất Đông Nam Á.

Ông Phạm Nhật Vượng bỏ xa các tỉ phú Đông Nam Á

Theo dữ liệu Forbes ghi nhận ngày 2/11/2026, ông Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Đông Nam Á với 37,4 tỉ USD. Đứng thứ hai trong khu vực là tỉ phú Jason Chang của Singapore, sở hữu 22 tỉ USD.

Như vậy, tài sản của Chủ tịch Vingroup cao hơn 15,4 tỉ USD so với người đứng ngay sau. Khoảng cách này cho thấy sự chênh lệch đáng kể về quy mô tài sản giữa đại diện Việt Nam với các tỉ phú hàng đầu khu vực.

Xếp thứ ba là ông Enrique Razon Jr. (Philippines), với tài sản 18,7 tỉ USD. Doanh nhân này gắn liền với lĩnh vực khai thác cảng biển, logistics và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về các tỉ phú Thái Lan. Ông Sarath Ratanavadi sở hữu 16,4 tỉ USD, trong khi ông Dhanin Chearavanont có tài sản khoảng 16,2 tỉ USD.

Như vậy, 5 tỉ phú giàu nhất Đông Nam Á tại thời điểm thống kê sở hữu tổng cộng 110,7 tỉ USD. Riêng ông Phạm Nhật Vượng đóng góp khoảng 33,8% tổng tài sản của nhóm.

Đáng chú ý, nếu so với tổng tài sản của 4 tỉ phú còn lại là 73,3 tỉ USD, ông Vượng vẫn là một trong những nhân tố có sức nặng lớn trong bảng xếp hạng người giàu nhất khu vực.

5 tỉ phú Việt Nam sở hữu tổng tài sản 50,7 tỉ USD

Trở lại bảng xếp hạng trong nước, dữ liệu Forbes cập nhật lúc 19 giờ ngày 6/11/2026 cho thấy tổng tài sản ròng của 5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam đạt khoảng 50,7 tỉ USD.

Dẫn đầu vẫn là ông Phạm Nhật Vượng với 36,9 tỉ USD, xếp thứ 60 thế giới. Đáng chú ý, tài sản của Chủ tịch Vingroup chiếm khoảng 72,8% tổng tài sản của 5 tỉ phú Việt Nam được thống kê.

Đứng thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, với tài sản ròng 4,3 tỉ USD, xếp thứ 998 thế giới.

Tiếp theo là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup, sở hữu 4,2 tỉ USD, đứng thứ 1.031 thế giới. Bà Phạm Thúy Hằng, cũng là Phó Chủ tịch Vingroup, đứng thứ tư với 2,9 tỉ USD, xếp thứ 1.409 thế giới.

Khép lại danh sách là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, với tài sản 2,4 tỉ USD, đứng thứ 1.696 trên bảng xếp hạng tỉ phú toàn cầu.

Tổng tài sản của 4 tỉ phú đứng sau ông Phạm Nhật Vượng đạt 13,8 tỉ USD, thấp hơn đáng kể so với riêng tài sản của Chủ tịch Vingroup.