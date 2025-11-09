Ăn thức ăn mèo trên livestream, lý do đưa ra khiến cư dân mạng “cạn lời”

Chiến lược bán hàng mạo hiểm: Ăn đồ ăn không dành cho người

Gần đây tại Trung Quốc, một số màn livestream với nội dung kỳ quặc đã xuất hiện trên các nền tảng video ngắn. Ví dụ, có những người bán thức ăn cho mèo trên livestream đã ăn trực tiếp chính mặt hàng đang bán. Mục đích của người này là nhằm nhấn mạnh thức ăn cho mèo của họ được làm từ nguyên liệu sạch, chất lượng cao và không có chất phụ gia.

Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng hành động này “trông thật khó chịu” và “thật sự không cần thiết”.

Nếu tìm kiếm từ khóa “nếm thử thức ăn cho mèo”, “livestream vừa bán vừa ăn thức ăn mèo” trên nền tảng video ngắn tại xứ Trung, bạn có thể tìm thấy rất nhiều phòng livestream bán đồ ăn vặt cho thú cưng.

Trước màn hình livestream, những người dẫn chương trình đặt nhiều hộp thức ăn mèo ở trước mặt, một tay cầm “gói thức ăn dinh dưỡng cho mèo”, tay còn lại cầm thìa và thỉnh thoảng sẽ ăn một miếng.

Dù không có nhiều người xem livestream, người dẫn chương trình vẫn tiếp tục giới thiệu về sản phẩm. Những người này cũng khẳng định với người xem rằng “những gì tôi ăn giống hệt những gì bạn nhận được, tôi có thể thử vì nguyên liệu sản xuất của chúng tôi rất sạch”.

Họ cũng nhấn mạnh thêm bản thân đã thật sự ăn thức ăn cho thú cưng mỗi ngày trong các buổi livestream và họ có rất nhiều khách quen.

Qua tìm hiểu của phóng viên, nhiều cửa hàng thú cưng tại Trung Quốc đã thực hiện các buổi livestream như vậy trên nhiều nền tảng mạng xã hội, gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một số người thừa nhận họ cảm thấy khó chịu khi xem, những người khác thì bày tỏ sự thông cảm với những người dẫn chương trình, cho rằng họ là những nhân viên bị đối xử thiếu tôn trọng.

Về xu hướng livestream này, các chuyên gia trong ngành thực phẩm cho thú cưng cũng nhắc nhở mọi người không nên ăn thức ăn cho mèo. Mặc dù nguyên liệu sạch nhưng mùi vị của chúng rất tanh. Bên cạnh đó, thức ăn cho thú cưng được thiết kế dựa trên nhu cầu dinh dưỡng và khẩu vị của chúng. Do đó cấu trúc dinh dưỡng cũng như công thức của những món này về cơ bản khác với thức ăn cho người, không phù hợp để con người tiêu thụ hàng ngày. Đồng thời, các chuyên gia cũng đề xuất rằng các nền tảng video ngắn nên quản lý chặt chẽ các buổi livestream kiểu này để duy trì môi trường trực tuyến lành mạnh.