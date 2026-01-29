Hơn 860.000 dân Hà Nội thuộc diện di dời sẽ tái định cư ở đâu?

Hà Nội chuẩn bị “cuộc đại phẫu” đô thị: Hơn 860.000 người sẽ rời khu vực lõi

Trong bức tranh quy hoạch dài hơi kéo đến năm 2045, Hà Nội đang tính tới một bước đi chưa từng có: Tổ chức lại không gian đô thị bằng cách giãn mạnh dân cư khu vực nội thành. Theo định hướng mới, hơn 860.000 người sinh sống bên trong đường Vành đai 3 sẽ thuộc diện phải di chuyển để nhường chỗ cho quá trình tái cấu trúc đô thị lõi.

Trọng tâm sắp xếp lại không gian được xác định từ Vành đai 3 trở vào, trong đó khu vực Vành đai 1 và Vành đai 2 là ưu tiên hàng đầu. Quy mô di dời lớn khiến nhiều người đặt câu hỏi: Người dân sau giải tỏa sẽ được bố trí ở đâu và sống ra sao?

Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc - những điểm đến mới trong bản đồ giãn dân Hà Nội. Ảnh: AI

Trong báo cáo phục vụ Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, chính quyền Hà Nội cho biết chiến lược chủ đạo là “giãn dân nội đô” kết hợp phát triển các cực đô thị mới. Một phần cư dân sẽ được tái định cư ngay tại chỗ bằng các khu nhà ở chất lượng cao. Phần còn lại được khuyến khích chuyển tới các đô thị vệ tinh đang hình thành như Đông Anh, Gia Lâm và Hòa Lạc.

Thành phố cũng dự kiến áp dụng cơ chế hỗ trợ đền bù hấp dẫn, với hệ số k từ 1 đến 2 lần, để tạo động lực cho người dân lựa chọn nơi ở mới.

Để hiện thực hóa kế hoạch, nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026 - 2045 ước tính lên tới gần 65 triệu tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 10 năm đầu cần khoảng 14,5 triệu tỷ đồng; giai đoạn tiếp theo chiếm hơn 50 triệu tỷ đồng.

Song song với việc giãn dân, Hà Nội dự kiến triển khai 5 đại đô thị mới trong giai đoạn 2026 - 2035, với tổng vốn hơn 4 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, khu đô thị phía Nam dọc Vành đai 4 được quy hoạch khoảng 10.000 ha, vốn đầu tư khoảng 1 triệu tỷ đồng. Nhà ở thấp tầng dự kiến chiếm tỷ trọng lớn, xen kẽ các tòa chung cư cao tầng.

Ở phía Tây Vành đai 4, một khu đô thị quy mô tương đương cũng đang được lên kế hoạch, nhưng với tỷ lệ nhà cao tầng nhỉnh hơn nhằm tăng khả năng tiếp nhận dân số.

Phía Bắc thành phố, khu đô thị Mê Linh - Đông Anh có quy mô khoảng 9.000 ha, tổng vốn khoảng 800.000 tỷ đồng, được tổ chức cân bằng giữa nhà thấp tầng và cao tầng. Trong khi đó, đô thị phía Đông tại Gia Lâm rộng khoảng 8.000 ha, vốn đầu tư tương đương, hướng tới mô hình khu ở hiện đại kết hợp dịch vụ.

Cuối cùng là đô thị Hòa Lạc ở phía Tây, quy mô nhỏ hơn nhưng giữ vai trò cực tăng trưởng mới, với diện tích gần 4.700 ha và tổng vốn khoảng 470.000 tỷ đồng.