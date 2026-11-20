Ngày 19/11, Bộ Công Thương cho biết, Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc sẽ khai mạc sáng 20/11 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Diễn đàn do Bộ Công Thương Việt Nam chủ trì, phối hợp với Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam tổ chức, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đây là diễn đàn kết nối Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 800 đại biểu đến từ 570 doanh nghiệp hai nước.

Theo ban tổ chức, doanh nghiệp hai nước sẽ ký 58 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) vào ngày mai.

Các lĩnh vực hợp tác được doanh nghiệp hai nước quan tâm gồm logistics, vận tải hàng không, đường sắt, năng lượng, đầu tư khu công nghiệp, nông sản, thực phẩm và thương mại xuất nhập khẩu qua biên giới.

Đáng chú ý, doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng diễn đàn sẽ mở ra cơ hội tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, logistics, qua đó giảm chi phí vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, các doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, trái cây tại khu vực Tây Nam Trung Quốc và tìm kiếm đối tác về công nghệ, nguồn vốn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chế biến khoáng sản, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Không khí khẩn trương trong công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc tại Côn Minh, Trung Quốc. Ảnh: Lê An.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Vân Nam đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường Việt Nam đối với những sản phẩm có thế mạnh như nhôm xanh, vật liệu quang điện silic, pin năng lượng mới, kim loại quý hiếm và hóa chất cơ bản.

Theo thông tin từ phía Trung Quốc, một số hợp tác thương mại đã mang lại kết quả cụ thể. Điển hình, Công ty TNHH Hóa chất Kim Thái của Việt Nam đã kết nối với Công ty Vật liệu mới xanh thuộc Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Vân Nam tại Hội chợ Nam Á năm 2025.

Từ những đơn hàng thử nghiệm chỉ vài tấn, đến tháng 6 năm nay hai bên đã ký hợp đồng mua bán trị giá 100 triệu nhân dân tệ.

Một trong những nội dung được doanh nghiệp hai nước đặc biệt quan tâm là thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt, đường cao tốc, đường thủy và hệ thống điện.

Các doanh nghiệp kỳ vọng diễn đàn sẽ làm rõ lộ trình triển khai các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, mô hình cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Đối với Việt Nam, việc tăng cường kết nối với khu vực Tây Nam Trung Quốc được kỳ vọng tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.