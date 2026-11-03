Trung Quốc chấp nhận lời xin lỗi, thị trường tỷ dân vẫn quay lưng với Mbappe

Ngày 27/10, Kylian Mbappe công khai xin lỗi sau phát ngôn thiếu cẩn trọng liên quan đến một nhà cách mạng Trung Quốc. Tiền đạo Real Madrid thừa nhận lời nói của mình không phù hợp, khẳng định không có ý xúc phạm và bày tỏ sự tôn trọng đối với người dân và lịch sử Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã ghi nhận lời xin lỗi, nhưng những diễn biến sau đó cho thấy cuộc khủng hoảng do trò đùa thiếu suy nghĩ của tiền đạo này gây ra vẫn chưa kết thúc.

Từ các thương hiệu đồ uống, hệ thống siêu thị đến doanh nghiệp trò chơi điện tử, hàng loạt đối tác tại Trung Quốc tiếp tục loại bỏ hình ảnh Mbappe khỏi sản phẩm và hoạt động quảng bá. Ngay cả những thương hiệu quốc tế chưa tuyên bố chấm dứt hợp tác cũng phải điều chỉnh cách hình ảnh của ngôi sao người Pháp xuất hiện tại thị trường tỷ dân.

Lời xin lỗi không ngăn được làn sóng tẩy chay

Hai doanh nghiệp đầu tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mbappe là Dongpeng Beverage và Mengniu, những tên tuổi lớn trong ngành đồ uống và thực phẩm Trung Quốc. Shanghai Milkground Food Tech sau đó cũng thông báo chấm dứt hợp tác với tiền đạo người Pháp.

Thị trường Trung Quốc vẫn quay lưng với Kylian Mbappe. (Ảnh: AP)

Đáng chú ý, Dongpeng Beverage mới ký hợp đồng quảng bá với anh từ tháng 4/2026, trước khi đưa hình ảnh tiền đạo Real Madrid lên các sản phẩm nước điện giải Bu Shui La để phục vụ chiến dịch kinh doanh trong mùa World Cup.

Theo trang tin Yicai, hầu hết các hệ thống siêu thị lớn đã gỡ bỏ hoặc điều chỉnh việc kinh doanh những sản phẩm có hình ảnh Mbappe, đồng thời bắt đầu quy trình trả hàng. RT-Mart yêu cầu các cửa hàng trên toàn quốc đưa hàng hóa liên quan khỏi kệ, niêm phong và trả lại nhà cung cấp. Yonghui, Bubugao cùng chuỗi cửa hàng Yike thuộc Tập đoàn Bailian cũng thực hiện những biện pháp tương tự.

Một số siêu thị không gỡ bỏ hoàn toàn sản phẩm mà thay đổi cách trưng bày. Các chai nước điện giải Bu Shui La có in hình Mbappe được quay mặt vào trong tủ lạnh để tránh lộ chân dung cầu thủ người Pháp. Một số cửa hàng còn dán nhãn che khuôn mặt Mbappe trên bao bì hoặc chuyển sang bán những sản phẩm không sử dụng hình ảnh của anh.

Theo thông tin được công bố, năm 2022, Mengniu trở thành nhà tài trợ toàn cầu chính thức của World Cup Qatar. Cùng thời điểm, tập đoàn này gia hạn hợp đồng với Lionel Messi và ký hợp đồng mới với Mbappe. Đây là hợp đồng đại sứ thương hiệu lớn đầu tiên mà Mbappe ký với một doanh nghiệp Trung Quốc.

Không chỉ ngành đồ uống, lĩnh vực trò chơi điện tử cũng nhanh chóng phản ứng. Bắc Kinh Nhật Báo ngày 28/10 ghi nhận ba nhà phát hành trò chơi điện tử gồm Tencent, NetEase và Shenzhen Wangchen Technology đã lần lượt đưa ra thông báo. Theo đó, ít nhất 8 trò chơi bóng đá đã ngừng sử dụng những nội dung liên quan đến ngôi sao người Pháp.

Hai trò chơi FC ONLINE và FC Football World thuộc Tencent đồng loạt ra thông báo khẳng định kiên quyết phản đối mọi lời nói và hành động gây tổn thương đến tình cảm của người dân Trung Quốc.

Các hệ thống siêu thị lớn phần lớn đã gỡ bỏ hoặc điều chỉnh việc kinh doanh những sản phẩm có hình ảnh Mbappe. (Ảnh: AP)

Tencent cho biết đã lập tức bắt đầu gỡ bỏ các hình ảnh và nội dung liên quan đến cầu thủ này trên những kênh phân phối, quảng bá bên ngoài trò chơi. Đối với các nội dung bên trong trò chơi, công ty sẽ tiến hành điều chỉnh thông qua các bản cập nhật. NetEase cũng ra thông báo tương tự đối với bốn trò chơi bóng đá. Trong đó có ba sản phẩm thuộc dòng eFootball và Green Faith.

Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước CCTV vẫn chưa nối lại việc phát sóng các trận đấu của Real Madrid. Cuộc đối đầu giữa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và Racing Santander tại vòng 11 La Liga hôm 1/11 không xuất hiện trên lịch phát sóng của hai kênh thể thao thuộc CCTV. Nền tảng trực tuyến Migu của China Mobile cũng không phát sóng trận đấu này, dù vẫn truyền hình trực tiếp cuộc đối đầu giữa Barcelona và Alaves một ngày trước đó.

Trước đó, China Media Group (CMG), đơn vị quản lý CCTV, cũng xác nhận tiếp nhận lời xin lỗi từ Mbappe và các bên liên quan. Tuy nhiên, CMG chưa công bố thời điểm khôi phục phát sóng La Liga và hiện chưa rõ các cuộc đàm phán nhằm giải quyết bất đồng đã bắt đầu hay chưa.

Sóng gió chưa qua

Nếu các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng cắt đứt hợp tác, phản ứng của những thương hiệu quốc tế gắn với Mbappe lại phức tạp hơn. Dior, Hublot và On đều phải đối diện với áp lực từ thị trường Trung Quốc vì chưa có thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp đồng với cầu thủ người Pháp.

Theo Bloomberg, Dior đã xóa các bài đăng có hình ảnh Mbappe. Đại diện thương hiệu xa xỉ này từ chối bình luận, trong khi công ty mẹ LVMH chưa đưa ra phản hồi. Hublot, thương hiệu đồng hồ thuộc LVMH từng hợp tác với Mbappe, cũng bị cuốn vào những tranh luận về quan hệ giữa ngôi sao bóng đá và các nhãn hàng quốc tế.

Trường hợp đáng chú ý nhất là On, thương hiệu thể thao Thụy Sĩ vừa ký hợp đồng với Mbappe hồi tháng 9. Theo Bloomberg, thỏa thuận giữa hai bên có thời hạn 10 năm. Mbappe không chỉ đảm nhiệm vai trò đại sứ toàn cầu mà còn trực tiếp tham gia phát triển và thử nghiệm các sản phẩm bóng đá.

Ngày 2/11, trang mạng Người quan sát (Guancha) của Trung Quốc dẫn phản hồi của bộ phận phụ trách châu Á - Thái Bình Dương thuộc On, cho biết doanh nghiệp hoan nghênh lời xin lỗi của Mbappe, đồng thời khẳng định dành sự tôn trọng sâu sắc cho người dân và văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, On không trả lời trực tiếp câu hỏi liệu có tiếp tục hợp tác với tiền đạo Real Madrid hay không.

Các thương hiệu quốc tế đối diện với áp lực từ thị trường Trung Quốc. (Ảnh: Business of Fashion)

Guancha ghi nhận On đã gỡ danh mục bóng đá khỏi vị trí nổi bật trên trang chủ website toàn cầu, đồng thời không còn hiển thị hình ảnh Mbappe. Danh mục bóng đá được chuyển vào mục thể thao, trong khi website tại Trung Quốc không xuất hiện nội dung liên quan đến anh.

Dù vậy, trang giới thiệu những sản phẩm do Mbappe lựa chọn trên website toàn cầu vẫn hoạt động bình thường. Một số sản phẩm tiếp tục được bán tại Trung Quốc, nhưng trang thông tin chi tiết không sử dụng hình ảnh tiền đạo người Pháp.

Động thái này cho thấy On đang cố gắng giảm sự hiện diện của Mbappe tại thị trường Trung Quốc mà chưa công khai từ bỏ quan hệ hợp tác toàn cầu. Tuy nhiên, việc điều chỉnh hình ảnh quảng bá khác với quyết định chấm dứt hợp đồng, và chưa có cơ sở để khẳng định hai bên đã chia tay.

Bài toán của On càng khó khăn bởi Mbappe giữ vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng sang bóng đá. Công ty dự kiến tung ra những sản phẩm giày bóng đá đầu tiên vào năm 2027, với sự tham gia của Mbappe, Thierry Henry và Sydney Schertenleib trong quá trình phát triển.

Bên cạnh đó, Trung Quốc là một trong những thị trường tăng trưởng quan trọng của thương hiệu Thụy Sĩ. Theo số liệu được Guancha dẫn lại, doanh thu thuần của On tại châu Á - Thái Bình Dương trong quý II/2026 tăng 43,1%, đạt 170,5 triệu franc Thụy Sĩ, chiếm 20% doanh thu toàn cầu. Công ty cho biết tăng trưởng khu vực chủ yếu đến từ Trung Quốc và Nhật Bản.

Tính đến tháng 3/2026, On có hơn 80 cửa hàng tại Trung Quốc và đặt mục tiêu nâng con số này lên 100 trong năm. Vì vậy, quyết định duy trì hay thay đổi quan hệ với Mbappe có thể ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp.