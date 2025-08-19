Hé lộ mạng lưới "nền kinh tế ngầm" Nga dùng để vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây

"Nền kinh tế ngầm" dựa trên tiền mã hóa

Nga đã phát triển một "nền kinh tế ngầm" dựa trên tiền mã hóa để vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột ở Ukraine. Công ty phân tích blockchain Chainalysis phát hiện token A7A5, được hỗ trợ bởi đồng ruble Nga, đã được sử dụng trong các giao dịch trị giá hơn 51 tỷ USD và được giao dịch trên một mạng lưới các sàn có liên kết với Nga.

Tiền mã hóa. Ảnh minh họa

Tiền mã hóa này chủ yếu được dùng cho các giao dịch kinh doanh vào các ngày trong tuần, cho thấy nỗ lực có chủ đích để xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính thay thế.

Token A7A5 là token được hỗ trợ bởi đồng ruble Nga, giao dịch trên blockchain Tron và Ethereum. Nó được phát hành theo quy định của Kyrgyzstan nhưng được bảo đảm bởi các khoản tiền gửi ruble tại Promsvyazbank (PSB), một ngân hàng Nga bị trừng phạt ở nhiều khu vực pháp lý.

Hạ tầng tài chính thay thế giữa lằn ranh trừng phạt

Token này ban đầu được phát triển cho khách hàng của A7 LLC, một công ty Nga bị OFAC trừng phạt, và trước đó bởi Liên minh châu Âu và Anh vì hỗ trợ né tránh trừng phạt xuyên biên giới.

Tăng trưởng của token này ban đầu chậm, nhưng khối lượng giao dịch tăng vọt, đạt đỉnh 524,8 tỷ token, tương đương khoảng 6,66 tỷ USD, trong tuần 21/7. Số lượng dịch vụ cung cấp giao dịch A7A5 bị giới hạn trong một nhóm nhỏ các sàn, chủ yếu có liên kết với Nga, với khối lượng lớn nhất được xử lý qua Grinex.

Giữa vòng vây trừng phạt kinh tế ngày càng khắt khe, Moscow tìm lối thoát qua tiền mã hóa, vượt xa vàng và giao dịch truyền thống. Ảnh: Getty

Grinex là nền tảng chính hỗ trợ giao dịch A7A5. Token này hoạt động trong một hệ sinh thái hẹp của các dịch vụ tài chính và nền tảng liên kết với Nga, với giao dịch diễn ra thường xuyên từ thứ Hai đến thứ Sáu, cho thấy nó được thiết kế như một phương tiện trao đổi nội bộ cho doanh nghiệp, hơn là một token bán lẻ cho sử dụng đại chúng.

A7A5 DEX, hỗ trợ giao dịch từ A7A5 sang các stablecoin chính thống, gây lo ngại về khả năng né tránh trừng phạt bằng cách tạo cầu nối đến các dịch vụ tiền mã hóa chính thống. Đến nay, 1,46 tỷ USD giá trị liên quan đến A7A5 đã đi qua DEX này, với các dòng stablecoin đến các dịch vụ chính thống, sàn không yêu cầu KYC, và bộ xử lý thanh toán có liên kết với Nga.

Mối quan hệ giữa A7A5, Garantex và Grinex đáng chú ý. Việc triệt phá Garantex vào tháng Ba dẫn đến việc thu giữ tên miền, máy chủ và đóng băng hơn 26 triệu USD quỹ bất hợp pháp. Sau vụ triệt phá, người dùng hoảng loạn tìm hiểu liệu tiền trong tài khoản Garantex có còn hay không, và nếu có, làm thế nào để truy cập. Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy người dùng có thể chuyển tiền sang Grinex bằng cách đến văn phòng của Garantex tại Tháp Liên bang.

Tính hữu dụng hạn chế và lưu thông được kiểm soát của token A7A5 cho thấy nó được thiết kế để làm phương tiện trao đổi nội bộ hơn là một tiền mã hóa được giao dịch rộng rãi.