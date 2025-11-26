Hậu Jack Ma, Alibaba làm ăn ra sao?

Mảng điện toán đám mây của Alibaba, nơi triển khai nền tảng AI Qwen, đã giúp tổng doanh thu quý 3 đạt 247,8 tỷ NDT (~35 tỷ USD), tăng 5% so với cùng kỳ, vượt dự báo. Doanh thu thương mại điện tử tại Trung Quốc cũng tăng 16%, cho thấy Alibaba vẫn duy trì sức cạnh tranh với JD.com và Meituan, bất chấp biên lợi nhuận bị thu hẹp.

Việc ra mắt ứng dụng Qwen trên điện thoại di động được đón nhận nhanh chóng với 10 triệu người dùng trong bốn ngày, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường đối với các dịch vụ AI của Alibaba. Mục tiêu dài hạn là biến Qwen thành một trợ lý AI toàn diện, hỗ trợ mua sắm trên Taobao và mở rộng sang các lĩnh vực bản đồ, du lịch, giáo dục.

Tại sao lợi nhuận của Alibaba lại giảm mạnh?

Dù doanh thu tăng, lợi nhuận ròng của Alibaba trong quý giảm xuống còn 20,99 tỷ NDT. Nguyên nhân chính là chi phí marketing và trợ giá tiêu dùng tăng hơn gấp đôi, cùng với chi phí phát triển AI và xây dựng trung tâm dữ liệu.

Các chuyên gia Bloomberg nhận định Alibaba sẽ phải hy sinh biên lợi nhuận ở thương mại điện tử và các dịch vụ tiêu dùng để mở rộng nhanh chóng sang AI, cloud, và “quick commerce” – giao hàng nhanh. Khoản đầu tư 380 tỷ NDT trong ba năm tới cho AI và hạ tầng giúp Alibaba đi đầu trong cạnh tranh, nhưng đồng thời tăng áp lực lên chi phí hoạt động và hạn chế khả năng chi trả cổ tức hay mua lại cổ phiếu.

Alibaba có đang đầu tư quá mức hay không?

CEO Eddie Wu bác bỏ lo ngại về bong bóng đầu tư AI, khẳng định tập đoàn sẽ tiếp tục “đầu tư mạnh mẽ” để đáp ứng nhu cầu thị trường và cạnh tranh quyết liệt. Trong khi đó, các đối thủ như ByteDance và Tencent cũng đang tăng tốc phát triển AI, nhưng Alibaba có lợi thế nhờ Qwen và hệ sinh thái tích hợp từ cloud đến chip T-Head, cạnh tranh với Huawei.

Alibaba cũng nhấn mạnh rằng hạ tầng server của Alibaba Cloud hiện đang “chậm hơn tốc độ tăng đơn hàng khách hàng,” phản ánh nhu cầu cực kỳ lớn và áp lực về đầu tư. Thành công dài hạn sẽ phụ thuộc vào khả năng cân bằng chi phí với mở rộng dịch vụ và tăng trưởng doanh thu cloud, trong khi duy trì lợi nhuận bền vững.