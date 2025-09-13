Alibaba huy động 3,2 tỷ USD, Trung Quốc tăng tốc chạy đua AI với Mỹ

Alibaba công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi không lãi suất, đáo hạn năm 2032, với tổng giá trị 3,17 tỷ USD. Đây được xem là thương vụ lớn nhất trong năm nay. Những trái phiếu này sẽ có thể chuyển đổi thành chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR) của Alibaba.

Theo Bloomberg, lượng đơn đặt hàng từ nhà đầu tư đã đủ để bao trọn thương vụ. Dù chưa bình luận chính thức, Alibaba được cho là dùng số vốn này để mở rộng trung tâm dữ liệu, nâng cấp công nghệ và đẩy mạnh hoạt động thương mại quốc tế.

Trước đó, Alibaba từng huy động 5 tỷ USD từ trái phiếu chuyển đổi vào năm 2023 và 12 tỷ HKD từ bán trái phiếu gắn với cổ phần Alibaba Health Information Technology vào tháng 7/2025.

Các tập đoàn công nghệ Trung Quốc đồng loạt “khát vốn”

Sự bùng nổ AI và dịch vụ điện toán đám mây đang khiến chi phí đầu tư tăng vọt. Các công ty công nghệ lớn đua nhau bơm tiền tỷ USD để duy trì lợi thế cạnh tranh. Baidu đã phát hành trái phiếu trị giá 4,4 tỷ nhân dân tệ tuần trước, sau thương vụ 10 tỷ nhân dân tệ hồi tháng 3. Tencent cũng đang cân nhắc phát hành trái phiếu quốc tế lần đầu sau 4 năm. Meituan được cho là sẽ nối gót.

Alibaba thậm chí lên kế hoạch chi 53 tỷ USD trong ba năm tới để xây dựng hạ tầng AI, bao gồm các trung tâm dữ liệu. Đây được coi là bước đi “đánh cược dài hạn” nhằm giành ngôi dẫn đầu AI toàn cầu.

Như chuyên gia Ravi Wong nhận định: “Alibaba đang tìm cách huy động vốn rẻ, hạn chế pha loãng cổ phần và đẩy mạnh tăng trưởng. Điều đáng theo dõi là liệu các khoản đầu tư này có chuyển hóa thành doanh thu thực sự hay không.”

Alibaba đang phải đối đầu với Meituan, JD.com và nhiều đối thủ khác trong cuộc chiến giành người tiêu dùng Trung Quốc. Đầu tuần này, công ty còn tung thêm 1 tỷ nhân dân tệ khuyến mại để hút người dùng về nền tảng trực tuyến.

Trên bình diện quốc tế, cuộc đua AI ngày càng nóng. Nvidia, TSMC, Oracle và Broadcom đều công bố kết quả tích cực, cho thấy AI đã trở thành động lực chính cho tăng trưởng doanh thu. Điều này gây áp lực lớn cho các công ty Trung Quốc phải tăng tốc đầu tư.

Tuy vậy, theo phân tích của Bloomberg Intelligence, thị trường điện toán đám mây Trung Quốc vẫn phân mảnh, giá dịch vụ thấp và chi phí năng lượng cao. Do đó, nhiều khả năng mảng này sẽ tiếp tục thua lỗ ít nhất trong ba năm tới.

Ai đang hưởng lợi từ “cơn sốt huy động vốn”?

Ngoài các tập đoàn công nghệ, giới ngân hàng đầu tư quốc tế cũng là những bên hưởng lợi. Barclays, Citigroup, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley và UBS đều tham gia thương vụ của Alibaba. Các tên tuổi lớn khác như BNP Paribas, Deutsche Bank và Mizuho cũng góp mặt.

Xu hướng phát hành trái phiếu chuyển đổi tại châu Á đang lên cao, khi đây được coi là cách huy động vốn rẻ hơn nợ truyền thống trong bối cảnh lãi suất cao. Sự kết hợp giữa giá cổ phiếu tăng và nhu cầu vốn khổng lồ đã biến thị trường này thành điểm nóng mới cho nhà đầu tư.

Cổ phiếu Alibaba dù giảm 2,6% tại Hồng Kông sau khi tin phát hành trái phiếu lan ra, nhưng tính từ đầu năm vẫn tăng khoảng 70%. Điều đó cho thấy kỳ vọng tích cực của thị trường đối với chiến lược dài hạn của tập đoàn.