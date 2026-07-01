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Hàng loạt điểm mới về thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ hôm nay 1/7

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Luật Thuế thu nhập cá nhân mới có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh, cách tính thuế và các khoản được khấu trừ, tác động trực tiếp đến hàng triệu người nộp thuế từ hôm nay 1/7.

Hàng loạt điểm mới về thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ hôm nay 1/7 - 1

Thu nhập vãng lai từ 3 triệu đồng/lần trở lên phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Thu nhập vãng lai từ 3 triệu đồng/lần trở lên phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã điều chỉnh một số mức thu nhập để làm căn cứ tạm...

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Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])

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-01/07/2026 05:00 AM (GMT+7)
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