Loại hoa cực quý hiếm được thế giới săn lùng có ở Việt Nam giúp thu lợi hàng nghìn tỷ, xuất khẩu lớn thứ 2 thế giới

Hoa hồi - Loại hoa cực quý hiếm được thế giới săn lùng có ở Việt Nam

Xuất khẩu hoa hồi mang về hơn 22 triệu USD sau 5 tháng, tăng lên gần 4.000 USD/tấn

Theo Hiệp hội Gia vị Thế giới, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia đứng đầu về sản lượng hoa hồi, bên cạnh Trung Quốc. Loài cây này không chỉ có giá trị kinh tế cao mà còn được xem là "báu vật" tự nhiên, một đặc sản hiếm hoi mà rất ít quốc gia trên thế giới có thể trồng được.

Với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc thù, cây hồi sinh trưởng mạnh mẽ ở vùng Đông Bắc Việt Nam, chủ yếu tại các tỉnh như Lạng Sơn và Cao Bằng. Điều này tạo nên lợi thế cạnh tranh độc đáo, giúp hoa hồi Việt Nam trở thành sản phẩm được nhiều quốc gia săn đón, từ châu Á đến châu Âu.

Ở Việt Nam, vùng nguyên liệu tập trung chủ yếu tại Lạng Sơn và Cao Bằng. Điều kiện khí hậu đặc trưng của khu vực miền núi phía Bắc giúp hoa hồi có hàm lượng tinh dầu cao, hương thơm đậm và chất lượng ổn định, được nhiều thị trường đánh giá cao.

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong chế biến thực phẩm, hoa hồi còn là nguyên liệu quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp có giá trị cao.

Đáng chú ý, hoạt chất axit shikimic được chiết xuất từ hoa hồi là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất một số loại thuốc kháng virus. Ngoài ra, tinh dầu hồi còn được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm và hương liệu.

Nhu cầu đối với các sản phẩm chế biến từ hoa hồi vì thế vẫn duy trì ở mức cao tại nhiều thị trường như châu Âu, Mỹ và Đông Bắc Á.

Hoa hồi còn được gọi là "cánh hoa nghìn tỷ," có những đặc điểm sinh học và điều kiện sinh trưởng đặc biệt. Đây là loại cây gỗ nhỡ cao từ 2–6 mét, có thân mọc thẳng, tán lá xanh tốt quanh năm và hình dáng thon như quả trám. Nếu được trồng và chăm sóc tốt, cây hồi sẽ bắt đầu ra hoa sau bốn năm.

Trong một năm, hoa hồi nở hai vụ, thường vào tháng 6 và từ tháng 8–9. Vụ hoa đầu tiên gọi là vụ tứ quý, còn vụ thứ hai được gọi là vụ hồi mùa. Năng suất của cây hồi cũng tăng dần theo thời gian, từ 0,5–1 kg/cây ở giai đoạn đầu lên đến 40–50 kg/cây khi cây trưởng thành, thường từ năm thứ 20 trở đi. Với mỗi chu kỳ thu hoạch, hoa hồi mang lại giá trị kinh tế cao, tạo nên nguồn lực quan trọng cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

Hoa hồi - Loài hoa giúp Việt Nam thu lợi hàng nghìn tỷ

Loài hoa giúp Việt Nam thu lợi hàng nghìn tỷ

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam trong tháng 5/2026 đạt 1.439 tấn, thu về khoảng 5,6 triệu USD. So với tháng trước, sản lượng tăng 5%, trong khi kim ngạch tăng 4,2%, cho thấy hoạt động xuất khẩu đang có dấu hiệu phục hồi.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu 5.769 tấn hoa hồi, đạt kim ngạch hơn 22,8 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu giảm khoảng 25%, còn giá trị giảm 21%.

Điểm tích cực là giá xuất khẩu bình quân vẫn duy trì ở mức rất cao, đạt khoảng 3.898 USD/tấn, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thế giới, chỉ có rất ít quốc gia có điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển cây hồi với quy mô lớn. Trong đó, Việt Nam cùng Trung Quốc là hai trung tâm sản xuất quan trọng nhất.

Điều này chứng minh không chỉ giá trị kinh tế mà còn vị thế quan trọng của hoa hồi Việt Nam trong chuỗi cung ứng gia vị toàn cầu. Sản phẩm này đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu và nguồn thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ dân tại các vùng trồng hồi, góp phần phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững.